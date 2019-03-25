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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.3.25 ¿ù 12:44
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½ÂÀÎ 2019.03.25  
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(ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ ÀÌÈ­½Å ´ëÇ¥´Â °ø¿¬¹®È­ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ Æä½ºÆ¼¹úÀº ¹°·Ð ¶ôÆä½ºÆ¼¹ú µîµî´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ÄÜ¼­Æ® °èÈ¹À» ±¸»óÁßÀÌ´Ù.ÀÌÈ­½Å´ëÇ¥´Â °ø¿¬¹®È­ È°¼ºÈ­¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù°í ÀüÇÏ¸ç ¸¹ÀÌ Ã£¾Æ¿À¼Å¼­ Èú¸µÀ» ÇÏ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¶ó°í ÀüÇß´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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