¢ßÄíÅ°ÀÌ¾Ø¿¥°ú ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ Á¦ÈÞÇÏ¿© 5¿ù 04ÀÏºÎÅÍ 6¿ù 22ÀÏ±îÁö 4Â÷¿¡ °ÉÃÄ ÁÖ¸»ÀÎ Åä¿äÀÏ¿¡ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ÃàÁ¦¸¦ °³ÃÖÇÑ´Ù‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’´Â È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬À¸·Î, È«´ë °ø¿¬¸¸ÀÌ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â À¯´ÏÅ©ÇÏ°í ´ÙÃ¤·Î¿î ÄÜ¼Æ®°¡ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø Çà»ç´Â ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í »§¾ßTV, (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î È«´ë ÇÏ³ªÅõ¾îVÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù. Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø Æä½ºÆ¼¹úÀº ÃÑ 4Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ 5¿ù 4ÀÏ (1Â÷), 5¿ù 25ÀÏ (2Â÷), 6¿ù 8ÀÏ (3Â÷) 6¿ù 22ÀÏ ¸¶Áö¸· 4Â÷ °ø¿¬ÀÌ È«´ë ÇÏ³ªÅõ¾î VÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.´©±¸³ª ¾Ë¸¸ÇÑ Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀº ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, W24, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ´õº£ÀÎ, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø, ¿Ü ´Ù¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ½ÅÀÎ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéµµ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
(ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ ÀÌÈ½Å ´ëÇ¥´Â °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ Æä½ºÆ¼¹úÀº ¹°·Ð ¶ôÆä½ºÆ¼¹ú µîµî´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ ÄÜ¼Æ® °èÈ¹À» ±¸»óÁßÀÌ´Ù.ÀÌÈ½Å´ëÇ¥´Â °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù°í ÀüÇÏ¸ç ¸¹ÀÌ Ã£¾Æ¿À¼Å¼ Èú¸µÀ» ÇÏ¼ÌÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¶ó°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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