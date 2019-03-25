°¡¼ö 'È«¿øºó', '¹è¿õ' ÀÎ±â¸ôÀÌ...KBS 'Àü±¹ ³ë·¡ÀÚ¶û' ¹«´ë ¿­Ã¢

|
|
|
|¡ã °¡¼ö È«¿øºó
Áö³ 24ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 1TV 'Àü±¹ ³ë·¡ÀÚ¶û‘ ¼¿ï Á¾·Î±¸ Æí¿¡¼ ¿äÁò '¹è¿õ'À¸·Î ÀÎ±â¸ôÀÌÁßÀÎ ¸ðµ¨ Ãâ½ÅÀÇ ¼ºÀÎ °¡¼ö ‘È«¿øºó’ÀÌ Ãâ¿¬, Å« È£ÀÀÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
È«¿øºóÀÇ ½Å°î ‘¹è¿õ’Àº °¨¼ºÀûÀÎ Àü °£ÁÖÀÇ ¾ÖÀýÇÑ °¡»ç ¸»°ú ¸Å·ÂÀûÀÎ È«¿øºóÀÇ ÁßÀúÀ½ÀÌ ¸¸³ª È¯»óÀÇ ÇÏ¸ð´Ï¸¦ ¼±»çÇÏ°í ÀÖ´Â °îÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ º¹°í½º·¯¿òÀ» ºÎ°¢ÇÑ °î ½ºÅ¸ÀÏÀÌ ¼Á¤ÀûÀÌ¸é¼µµ ¿©¿îÀÌ ³²´Â ¸á·Îµð¿Í ¾î¿ì·¯Áø ±×¾ß¸»·Î µå¶ó¸¶ÀÇ ÇÑ Àå¸éÀ» º¸´ÂµíÇÑ ´À³¦ÀÇ °îÀ¸·Î ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, »ó¸í¾ÆÆ®¼¾ÅÍ¿¡¼ ÁøÇàµÈ Á¾·Î±¸ Æí Àü±¹ ³ë·¡ÀÚ¶û¿¡´Â 'È«¿øºó'À» ÇÊµÎ·Î 'Á¶Ç×Á¶, ¹ÚÇöºó, ±ÝÀÜµð, ¼ºÀº' µî ÀÌ ÃÊ´ë°¡¼ö·Î Ãâ¿¬ÇÏ¿© Àç¹Ì¿Í Áñ°Å¿òÀ» ´õÇß´Ù.
È«¿øºóÀº "ÀÌ¹ø 'Àü±¹ ³ë·¡ÀÚ¶û'Àº ¹°·Ð '°¡¿ä¹«´ë'¸¦ ºñ·ÔÇ× ÁÖ¿ä ¹æ¼Û ¹«´ë¿¡¼ ÀÎÁ¤¹ÞÀ¸¸ç Ç×»ó ¼ºÀåÇÏ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ±â¾ï¿¡ ³²´Â °¡¼ö°¡ µÇ°Ú´Ù."´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >