연예/토픽 태연, 끝내준다 승인 2019.03.26 12:45:06 -태연 새 싱글 음원차트 석권 -태연 뮤직비디오 차트에서도 1위 ▲ 사진 : sm엔터테인먼트 [경상일보 = 배정환 기자] 태연, 끝내준다 태연이 주목을 받고 있다. 이는 소녀시대 태연이 발표한 새 싱글 '사계'가 큰 인기를 얻고 있는 것. 지난 24일 공개된 태연의 새 싱글 타이틀 곡 '사계 (Four Seasons)'는 멜론, 지니뮤직, 플로, 엠넷뮤직, 벅스, 올레뮤직, 소리바다, 바이브(네이버 뮤직) 등 각종 음원 차트에서 3일째 1위(오전 9시 기준)를 석권하고 있다. 또한 이번 태연의 싱글은 중국 최대 음악 사이트 QQ뮤직의 디지털 앨범 판매 차트에서 1위를 차지했다. 또한 뮤직비디오 차트 한국 음악 부문에서도 태연의 '사계 (Four Seasons)' 뮤직비디오가 1위에 올라 현지 팬들의 높은 관심을 실감케 했다. 뿐만 아니라 아이튠즈 종합 싱글 차트에서는 태연의 싱글 수록곡 'Blue'(블루)가 사우디아라비아, 아랍에미레이트, 싱가포르, 태국, 캄보디아, 말레이시아, 필리핀, 대만, 홍콩, 마카오, 베트남 등 전 세계 11개 지역 1위에 올라 태연의 글로벌한 인기를 다시 한번 확인시켜 주었다. 태연의 새 싱글 '사계'는 얼터너티브 팝 장르의 타이틀 곡 '사계 (Four Seasons)'와 발라드 곡 'Blue' 등 2곡으로 구성, 태연의 섬세한 보컬과 깊은 감성을 만나기에 충분하다. 한편, 태연은 오는 4월 13일 후쿠오카 공연을 시작으로 일본에서 첫 솔로 투어 'TAEYEON JAPAN TOUR 2019 ~Signal~'(태연 재팬 투어 2019 ~시그널~)을 펼칠 예정이다. 배정환 기자 디지털뉴스부 (karion79@ksilbo.co.kr)

배정환 기자 디지털뉴스부 (karion79@ksilbo.co.kr)

