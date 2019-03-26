¹ÚÁ¾Ã¶ µðÀÚÀÌ³ÊÀÇ ½½¸µ½ºÅæ(Sling Stone) ÆÐ¼Ç¼î '¸ÚÁø ³à¼®µé' µîÀå

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Áö³ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï µ¿´ë¹® DDP ÀÌ°£¼ö¹® Àü½ÃÀå¿¡¼ ¿¸° '2019 F/W ÇÏÀÌ¼¿ï ÆÐ¼Ç¼î'¿¡´Â ¹ÚÁ¾Ã¶ µðÀÚÀÌ³ÊÀÇ ½½¸µ½ºÅæ(Sling Stone) ÆÐ¼Ç¼î°¡ ÆîÃÄÁ³´Ù.
ÀÌ³¯ 2019 ¼¿ï ÆÐ¼ÇÀ§Å©¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ¸ðµ¨ Áß 'ÀÌ´ë¿µ, ÀÌ¿µÁØ' µÎ ¸ðµ¨Àº 9ÀÎÁ¶ ¾ÆÀÌµ¹ º¸ÀÌ±×·ì ¸ÚÁø ³à¼®µéÀÇ 'È°Âù, µ¿ÀÎ'À¸·Î ¹àÇôÁ® '¸ÚÁø ³à¼®µé'ÀÌ Æò±Õ Å° 186À» ÀÚ¶ûÇÏ´Â ¸ðµ¨µ¹ÀÓÀ» ÀÔÁõÇß´Ù.
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È°Âù'°ú 'µ¿ÀÎ'Àº "ÀÌ¹ø '¸ÚÁø ³à¼®µé' µðÁöÅÐ ½Ì±Û 'TRIGGER'¸¦ 4¿ù 12ÀÏ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç Å¸ÀÌÆ²°î ¹Âºñ 100¸¸ ºä µ¹ÆÄ ÀÌº¥Æ® °ø¾à°ú ¾È¹« Ä¿¹ö À¯Æ©ºê ¾÷·Îµå¸¦ ÇØÁÖ´Â '¸ÚÁø ³à¼®µé'ÀÇ ÆÒµéÀÎ'±×·¹ÀÌ½º' È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ¶¯Å¥ °ø¾àÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ´Ï ¸¹Àº °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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