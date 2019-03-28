°¡¼ö 'Çì¶ó', ¿µÈ­ ¡®¿­ µÎ ¹øÂ°ÀÇ ³ë·¡¡¯ Áß±¹°¡¼ö ¿ªÇÒ·Î Ä³½ºÆÃ

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°¡¼ö Çì¶ó(À¢Ã»¾¯)°¡ ¿µÈ ‘¾ÆÀÌÄÁÅÃ’¿¡ ÀÌ¾î ‘¿ µÎ ¹øÂ°ÀÇ ³ë·¡’¿¡ Á¶¿¬À¸·Î Ä³½ºÆÃ µÆ´Ù.
‘¿ µÎ ¹øÂ°ÀÇ ³ë·¡’´Â ¾ÆÁÖ ÀÛÀº ½Ã°ñ¸¶À»¿¡ °¡³ÇÑ Áý¾È¿¡ ¼Ò³à°¡ ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î¿¡ ³ª°¬´Ù°¡ ÃÖ°íÀÇ º¸ÄÃ¸®½ºÆ® °¡¼ö·Î ¼ºÀåÇÏ´Â °úÁ¤À» ±×¸° ¿µÈ´Ù. ¹è¿ì ÇÑ¼®±Ô, ¼Ò³à½Ã´ë À±¾Æ, ¿¡ÀÏ¸®, ¿µÈ¹è¿ì ±èÀ±Áø, ¼ºµ¿ÀÏÀÌ Ä³½ºÆÃ ¹°¸Á¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
Çì¶ó´Â ¿µÈ ‘¾ÆÀÌÄÁÅÃ’ ÃÔ¿µÀå¿¡¼ ¿¬±â·ÂÀ» ÀÎÁ¤ ¹Þ¾Ò°í, µÎ ¹øÂ° ¿µÈ¿¡ Ä³½ºÆÃÀÌ ¹Ù·Î ¿¬°áµÆ´Ù´Â ÈÄ¹®. Çì¶ó°¡ ±×µ¿¾È ºê¶ó¿î°ü¿¡¼ ¸¼°í ±ú²ýÇÑ ¸ñ¼Ò¸®·Î ÁøÁöÇÔÀ» º¸¿© Áá´Ù¸é ¿µÈ‘¿ µÎ ¹øÂ°ÀÇ ³ë·¡’ ¿¡¼´Â ÁøÁöÇÏ°í ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â ¿¬±â¸¦ º¸¿© ÁÙ °ÍÀÌ¶ó¸ç ´ÙÁüÇß´Ù.
ÇÑÆí, Çì¶ó´Â Á¦12È¸ ¼¼°èÀÎÀÇ³¯ ¸Â¾Æ ¸ÅÇØ³â °³ÃÖÇÏ´Â Á¦9È¸ ´ëÇÑ¹Î±¹´Ù¹®È¿¹¼ú´ë»ó Á¶Á÷À§ Á¶Á÷À§¿øÀåÀ» ¸Ã°Ô µÆ´Ù. ÀÌ¾î »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø ¿øÀå ÀÚ°ÝÀ¸·Î À§ÃËµÆ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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