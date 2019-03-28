¹è¿ì 'ÀÌµµ°æ', µå¶ó¸¶ ¡®½ÃÅ©¸´¡¯ Ä³½ºÆÃ È®Á¤¡¦¹ÚÇØÁø, Á¶º¸¾Æ¿Í È£Èí

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µå¶ó¸¶ ‘½ÃÅ©¸´’(°¡Á¦) (±Øº» ÀÌ¼±¿µ / ¿¬Ãâ ¿ÀÁ¾·Ï)¿¡ ¹è¿ì ÀÌµµ°æÀÇ Ä³½ºÆÃÀÌ È®Á¤µÇ¾ú´Ù.
‘½ÃÅ©¸´’Àº Çö½ÇÀûÀÎ ¿å¸ÁÀ» Áö´Ñ ÀÎ¹°µéÀÌ °¢ÀÚ Çàº¹ÇÏÁö ¾ÊÀº ±â¾ïÀ¸·Î ÀÔÀº ¸¶À½ÀÇ »óÃ³¸¦ ‘½£’ÀÌ¶ó´Â °ø°£¿¡ ¸ð¿©µé¸é¼ Ä¡À¯ÇØ³ª°¡°í Çàº¹ÀÇ º»ÁúÀ» ±ú´Ý´Â ³»¿ëÀ» ±×¸° ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
¹è¿ì ÀÌµµ°æÀÌ ¸ÃÀº ‘ÃÖÁ¤¸ñ’Àº ±¸µÎ¼è ÁßÀÇ ±¸µÎ¼è ¸ñ»óÀ¸·Î ºñ¹ÐÀÇ Áß½É¿¡ ¼ ÀÖ´Â ÀÎ¹°ÀÌ´Ù.
µå¶ó¸¶ <º¸ÀÌ½º> <¿ì¸®°¡ ¸¸³ ±âÀû>, ¿µÈ <¹°±«> µî ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°À» ÅëÇØ ´Ã °·ÄÇÑ ÀÎ»óÀ» ³²°å´ø ¹Ù, µå¶ó¸¶ ‘½ÃÅ©¸´’¿¡¼´Â ¶Ç ¾î¶² ¿¬±â¸¦ º¸¿©ÁÙ Áö ±â´ë°¡ ¸ð¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí µå¶ó¸¶ '½ÃÅ©¸´'Àº ¿Ã ÇÏ¹Ý±â ¹æ¼Û ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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