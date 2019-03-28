¡®´õ ¹ðÄ¿¡¯ ¾È¿ì¿¬&¹Ú¼­¿¬, ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½À ´ã±ä º»¹æµ¶·Á ÀÎÁõ¼¦

‘´õ ¹ðÄ¿’ ¾È¿ì¿¬°ú ¹Ú¼¿¬ÀÌ º»¹æ µ¶·Á¿¡ ³ª¼¹´Ù.
¿À´Ã(27ÀÏ) Ã¹ ¹æÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Â MBC »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ '´õ ¹ðÄ¿'(±Øº» ¼ÀºÁ¤, ¿ÀÇý¶õ, ¹è»ó¿í/¿¬Ãâ ÀÌÀçÁø/±âÈ¹ MBC/Á¦ÀÛ ·¡¸ù·¡ÀÎ)¿¡¼ ´ëÃ¼ºÒ°¡ ¸Å·ÂÀ» °¡Áø ´ëÇÑÀºÇà 3³âÂ÷ ÀºÇà¿ø ¼º¸°É ¿ªÀ¸·Î ºÐÇØ ÀÎ»ýÄ³¸¦ ¿¹°íÇÑ ¾È¿ì¿¬°ú ±ØÁß ±è»óÁßÀÌ ¸ÃÀº °¨»ç ³ë´ëÈ£ÀÇ µþ ³ëÇÑ¼Ö ¿ªÀ» ¸ÃÀº ¹Ú¼¿¬ÀÇ º»¹æµ¶·Á ÀÎÁõ¼¦ÀÌ °ø°³µÆ´Ù.
‘´õ ¹ðÄ¿’´Â ´ëÇÑÀºÇà ´ë±â¹ß·É 1¼øÀ§ ÁöÁ¡Àå ³ë´ëÈ£°¡ ¶æ¹Û¿¡ º»Á¡ÀÇ °¨»ç·Î ½ÂÁøÇØ '´É·ÂÄ¡ ¸¸·¾' °¨»ç½Ç ¿ä¿øµé°ú ÇÔ²² Á¶Á÷ÀÇ ºÎÁ¤ºÎÆÐ »ç°ÇµéÀ» ÆÄÇìÄ¡´Â ±ÝÀ¶ ¿ÀÇÇ½º ¼ö»ç±Ø.
Á¦ÀÌ¿¡½ºÇÈÃÄ½º ÃøÀº °ø½Ä ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “D-DAY ‘´õ ¹ðÄ¿’ Ã¹ ¹æ¼Û! ³²¸Åº¸´Ù ´õ ³²¸Å °°Àº ´ÙÁ¤ÇÑ ÄÉ¹Ì·Î ¾ö¸¶¹Ì¼Ò ÀÚ¾Æ³»´Â ¾È¿ì¿¬, ¹Ú¼¿¬ ¹è¿ìÀÇ È°¾à! ±â´ëÇØÁÖ¼¼¿ä“¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² µÎ ÀåÀÇ »çÁøÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
¾È¿ì¿¬°ú ¹Ú¼¿¬Àº °°Àº ¼Ò¼Ó»ç ¼±ÈÄ¹è »çÀÌ·Î °ø°³µÈ »çÁø ¼Ó µÎ »ç¶÷ÀÇ ´ÙÁ¤ÇÑ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÀÖ¾î Èå¹µÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÀÚ¾Æ³½´Ù. ¶ÇÇÑ Àå³±â °¡µæÇÑ Ç¥Á¤À» Áþ°Å³ª ¶È°°Àº Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ¸ç ³²¸Å °°Àº ºÐÀ§±â¸¦ Ç³°Ü ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ´Ù.
¾È¿ì¿¬Àº ±ØÁß ºÒÅ¸´Â ¾ß¸Á°ú ¶ß°Å¿î ¿Á¤ÀÇ ÀºÇà¿ø ¼º¸°É ¿ªÀ¸·Î, Ã¶ ¾ø°í ¹«¸ðÇÏ³ª ÀÚ½Å°¨°ú ÆÐ±â·Î ÁÖº¯ÀÎµéÀ» »ç·ÎÀâ´Â ¸Å·ÂÀûÀÎ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ ¿¹°íÇØ ±Ã±ÝÁõÀÌ ´õÇØÁö°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ±ØÁß °¨»ç ³ë´ëÈ£(±è»óÁß ºÐ)¿Í 2ÀÎ 1Á¶·Î ¸ÍÈ°¾àÇÏ¸ç º¸¿©ÁÙ ºê·Î¸Ç½º ÄÉ¹Ì°¡ ±â´ë°¨À» ´õÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¹Ú¼¿¬Àº ±ØÁß ³ë´ëÈ£ÀÇ µþ ³ëÇÑ¼Ö ¿ªÀ¸·Î ºÐÇÑ´Ù. ÇÑ¼ÖÀº °ÑÀ¸·Ð ÅøÅø´ë±â ¹Ù»Û ¿µ¶ô¾ø´Â ¿©°í»ýÀÌÁö¸¸ ¼ÓÀ¸·Ð ´©±¸º¸´Ù ¾Æºü¸¦ »ý°¢ÇÏ°í ÀÇÁöÇÏ´Â µþ·Î, ±è»óÁß°ú ¶§·Î´Â Çö½ÇÀûÀÌ°í ¶§·Î´Â °¨µ¿ÀûÀÎ ºÎ³àÈ£ÈíÀ» ÆîÄ¡¸ç ±ØÀÇ ¸ôÀÔµµ¸¦ ³ôÀÏ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
ÇÑÆí, MBC »õ ¼ö¸ñµå¶ó¸¶ ‘´õ ¹ðÄ¿’´Â ¿À´Ã ¹ã 10½Ã Ã¹ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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