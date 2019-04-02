¹è¿ì 'ÀÌÈ²ÀÇ', KBS 2019'È¸»ç°¡±â ½È¾î' ·Î ÄÄ¹é

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KBS2TV ¿¡¼ ½Å¼±ÇÑ ±âÈ¹À¸·Î ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ÆÄÀÏ·µ ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸® 'È¸»ç°¡±â ½È¾î' °¡ »õ·Ó°Ô 12ºÎÀÛ ÃÊ¹ÐÂø¸®¾ó ¿ÀÇÇ½º µå¶ó¸¶·Î ´õ Ç³¼ºÇÏ°í ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â ½ºÅä¸® ¶óÀÎÀ» °®Ãß°í ¾È¹æ ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ ¿¬±Ø ¹«´ë¿¡¼ È°¾àÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Â ½Ç·ÂÆÄ ¹è¿ìµéÀ» Ä³½ºÆÃÇÏ¿© ´ëÁß¿¡°Ô Å« È£ÀÀ°ú °ü½ÉÀ» ¹ÞÀº µå¶ó¸¶ÀÎ ¸¸Å ÀÌ¹ø ½ÃÁð¿¡µµ ±âÁ¸ ¹è¿ìµéÀÇ ÇÕ·ù·Î ´Ù½Ã ÇÑ¹ø »õ·Ó°í ½Å¼±ÇÑ ¹Ù¶÷À» ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å°¸ç ±â´ë¿Í °ü½ÉÀ» ÀÌ¾î °¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.±ØÁß ÇÑ´Ù½º ¿ÀÇÇ½ºÀÇ 'ÃÖ¿µ¼ö' ºÎÀå¿ªÀ» ¸ÃÀº 'ÀÌÈ²ÀÇ' ´Â ÀÌ¹ø ½ÃÁð ¿¡¼µµ ¸¸³â ºÎÀåÀÇ ¼³¿ò°ú ¾ÖÈ¯À» »ç½ÇÀûÀÌ°í ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â ¸íÇ° ¿¬±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ °ø°¨À» ÀÌ²ø¾î ³¾ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±Ø´Ü 'ÇÐÀü' Ãâ½ÅÀ¸·Î 30³â ¹«´ë ¿¬±â¸¦ ÅëÇØ ½Ç·ÂÀ» ½×¾Æ¿À´ø ÀÌÈ²ÀÇ´Â 2017³â ÈÁ¦ÀÇ µå¶ó¸¶ '±è°úÀå' À» ÅëÇØ ´ëÁß¿¡°Ô ÁýÁßÀû °ü½ÉÀ» ¹ÞÀ¸¸é¼ ¸ÅÃ¼ È°µ¿À» º»°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀÛÇÏ¿´À¸¸ç,µ¶º¸ÀûÀÎ Àº¹ßÀÇ Áß³â ¸Å·ÂÀ» ¾îÇÊÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ÀÛÇ°¿¡¼ ¸ÚÁø ¿¬±â·Î ¹Ù»Û È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°íÀÖ´Ù.
2018³â OCN µå¶ó¸¶ 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' ¿¡¼ Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â Â÷Àå °Ë»ç¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ºÎµå·¯¿ò°ú »þÇÁÇÔÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â ¹ÝÀü Ä³¸¯ÅÍ·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú°í, 2019³â ¿ª½Ã ÈÁ¦ÀÇ µå¶ó¸¶·Î ²ÅÈ÷´Â ±â´ëÀÛ Áß ÇÏ³ªÀÎ tvn È¯Å¸Áö »ç±Ø '¾Æ½º´Þ ¿¬´ë±â' ¿¡ Ä³½ºÆÃµÇ¾î ÇöÀç ÃÔ¿µÁß¿¡ ÀÖ´Ù.¹«´ë»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿µÈ, TV, ±¤°íµî ¾î¶² Àö¸£³ª ÄÁÅÙÃ÷¼Ó´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ·Î º¯½ÅÀÌ °¡´ÉÇÑ 'ÀÌÈ²ÀÇ' ´Â À¯´ÏÅ©ÇÑ Áß³âÀÇ ¸Ú°ú ±íÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¸¹Àº ÀÛÇ°¿¡¼ °ü°´°ú ´ëÁß¿¡°Ô »ç¶û¹Þ´Â Á¸Àç°¨ ÀÖ´Â ¹è¿ì·Î ÇÔ²² ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
KBS2TV 4¿ù9ÀÏ È¿äÀÏ Àú³á 11½Ã10ºÐ 'È¸»ç°¡±â ½È¾î' Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¾È¹æ ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ¸¸³ª°Ô µÉ ÀÎ°£¹Ì ³ÑÄ¡´Â ¸¸³â ºÎÀå¿ª 'ÀÌÈ²ÀÇ' ¹è¿ìÀÇ ¸íÇ° ¿¬±â¿Í Ãâ¿¬ ¹è¿ìµéÀÇ ¸ÚÁø È£ÈíÀÌ ±â´ë°¨À» ³ôÀÌ¸ç, ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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