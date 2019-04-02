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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.2 È­ 12:19
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¹è¿ì 'ÀÌÈ²ÀÇ', KBS 2019'È¸»ç°¡±â ½È¾î' ·Î ÄÄ¹é
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.04.02  
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¡ã ¹è¿ì 'ÀÌÈ²ÀÇ' /»çÁøÁ¦°ø: Á¦·Ò¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®

KBS2TV ¿¡¼­ ½Å¼±ÇÑ ±âÈ¹À¸·Î È­Á¦¸¦ ºÒ·¯ ÀÏÀ¸Å² ÆÄÀÏ·µ ¸ðÅ¥¸àÅÍ¸® 'È¸»ç°¡±â ½È¾î' °¡ »õ·Ó°Ô 12ºÎÀÛ ÃÊ¹ÐÂø¸®¾ó ¿ÀÇÇ½º µå¶ó¸¶·Î ´õ Ç³¼ºÇÏ°í ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â ½ºÅä¸® ¶óÀÎÀ» °®Ãß°í ¾È¹æ ½ÃÃ»ÀÚµéÀ» ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

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2018³â OCN µå¶ó¸¶ 'ÇÃ·¹ÀÌ¾î' ¿¡¼­ Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â Â÷Àå °Ë»ç¿ªÀ» ¸Ã¾Æ ºÎµå·¯¿ò°ú »þÇÁÇÔÀÌ °øÁ¸ÇÏ´Â ¹ÝÀü Ä³¸¯ÅÍ·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ´«µµÀåÀ» Âï¾ú°í, 2019³â ¿ª½Ã È­Á¦ÀÇ µå¶ó¸¶·Î ²ÅÈ÷´Â ±â´ëÀÛ Áß ÇÏ³ªÀÎ tvn È¯Å¸Áö »ç±Ø '¾Æ½º´Þ ¿¬´ë±â' ¿¡ Ä³½ºÆÃµÇ¾î ÇöÀç ÃÔ¿µÁß¿¡ ÀÖ´Ù.¹«´ë»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¿µÈ­, TV, ±¤°íµî ¾î¶² Àö¸£³ª ÄÁÅÙÃ÷¼Ó´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ·Î º¯½ÅÀÌ °¡´ÉÇÑ 'ÀÌÈ²ÀÇ' ´Â À¯´ÏÅ©ÇÑ Áß³âÀÇ ¸Ú°ú ±íÀÌ¸¦ ÅëÇØ ¾ÕÀ¸·Î ´õ ¸¹Àº ÀÛÇ°¿¡¼­ °ü°´°ú ´ëÁß¿¡°Ô »ç¶û¹Þ´Â Á¸Àç°¨ ÀÖ´Â ¹è¿ì·Î ÇÔ²² ÇÒ °ÍÀÌ´Ù.

KBS2TV 4¿ù9ÀÏ È­¿äÀÏ Àú³á 11½Ã10ºÐ 'È¸»ç°¡±â ½È¾î' Ã¹ ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ¾È¹æ ½ÃÃ»ÀÚµé°ú ¸¸³ª°Ô µÉ ÀÎ°£¹Ì ³ÑÄ¡´Â ¸¸³â ºÎÀå¿ª 'ÀÌÈ²ÀÇ' ¹è¿ìÀÇ ¸íÇ° ¿¬±â¿Í Ãâ¿¬ ¹è¿ìµéÀÇ ¸ÚÁø È£ÈíÀÌ ±â´ë°¨À» ³ôÀÌ¸ç, ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2019³â 4¿ù 1ÀÏ~)

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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