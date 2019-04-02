Æ®·ÎÆ®°¡¼ö '¹ÚÁÖÈñ', µå¶ó¸¶ ¡®³» ÀÌ¸§Àº Æ®·ÎÆ®¡¯ ÁÖ¿¬ Ä³½ºÆÃ

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‘Æ®·ÎÆ® µð¹Ù’ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ¹ÚÁÖÈñ°¡ µå¶ó¸¶ ‘³» ÀÌ¸§Àº Æ®·ÎÆ®’ (¿¬Ãâ: ½Å¼ºÈÆ, ÀÌ¿ì¸²) ¿© ÁÖÀÎ°øÀ¸·Î Ä³½ºÆÃ¿¡ ³«Á¡µÆ´Ù.
Á¦ÀÛ»ç°¡ ¹ÚÁÖÈñ¸¦ ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯´Â ´Ù¾çÇÏ´Ù. ³ë·¡¿Í ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×¸®°í ¿¬±â·Â±îÁö °¨¾ÈÇÏ¿© Ä³½ºÆÃÇÏ´Âµ¥ ¾î·Á¿òÀÌ ¾ø¾ú´Ù.
¹ÚÁÖÈñ´Â ±ØÁß¿¡¼ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö ´ë ¼±¹è·Î µîÀåÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ½ë¾ð´ÏÀÇ ¸¶À½¾àÇÑ ÀÎ¹°·Î ¼³Á¤µÇ¼ µîÀåÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
½Ã³ª¸®¿À°¡ ¿Ï¼º µÇ´Â ´ë·Î ¹ÚÁÖÈñ¿Í ½ºÅÜµéÀÌ ÇÑ ÀÚ¸®¿¡ ¸ð¿© ÁøÇà»çÇ×°ú Ä³¸¯ÅÍ ºÐ¼®À» °í¹ÎÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Á¦ÀÛ»ç ¿¡ÄÚÈÞ¸ÕÀÌ½´ÄÚ¸®¾Æ ÃøÀº ‘Æò¼Ò Æ®·ÎÆ®°¡¼ö·Î¼ ¹«´ë À§ ¿¡¼ Ä«¸®½º¸¶ ÀÖ°í ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¹ÚÁÖÈñÀÇ ¸ð½À ±×´ë·Î¸¦ ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶¿¡¼µµ º¯ÇÔ¾øÀÌ º¸¿© ÁÙ °Í’ ÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇöÀç Ä³½ºÆÃÀº °³±×¿ì¸Õ ÀÌ°æ¾Ö¿Í ¹ÚÁÖÈñ »ÓÀÌ´Ù. ±× ¿Ü µîÀåÀÎ¹°µéÀº ¿Àµð¼ÇÀ» °ÅÃÄ Ä³½ºÆÃÇÒ Àü¸ÁÀÌ´Ù.
¹ÚÁÖÈñ ¼Ò¼Ó»ç °ü°èÀÚ´Â ‘ÇöÀç ÃÔ¿µ °èÈ¹Àº Á¤ÇØÁöÁö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç Çà»ç, ¹æ¼Û ½ºÄÉÁÙÀÌ °ãÄ¡Áö ¾Ê°Ô Á¶À²ÇØ¼ ÁøÇà ÇÒ °Í’ ÀÌ¶ó¸ç ±Í¶äÇß´Ù. ¹ú½á ºÎÅÍ ¹è¿ì·Î¼ÀÇ ¹ÚÁÖÈñÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ±Ã±ÝÇØÁø´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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