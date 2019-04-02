¹è¿ì '±èÈ£Áø', ºñºñ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à¡¦¡®»õ·Î¿î ºñ»ó¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.2 È­ 17:04
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½ÂÀÎ 2019.04.02  
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¿ÂÈ­ÇÏ°í ÀÚ»óÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ Áö´Ñ ±èÈ£ÁøÀº ´Ù¾çÇÑ ¿µÈ­¿Í µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ ÁÖ¿¬±Þ ³²ÀÚ ¹è¿ì·Î ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄÑ¿Ô´Ù. µå¶ó¸¶ ‘¸ñ¿åÅÁÁý ³²ÀÚµé’, ‘¼¼»ó ³¡±îÁö’ ‘»ç¶ûÀº ¾Æ¹«³ª ÇÏ³ª’, ‘µÎ ¾Æ³»’ µîÀÇ Ãâ¿¬ÀÛÀ¸·Î ¾È¹æ±ØÀå¿¡¼­ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 

µµ½ÃÀûÀÌ°í ¼¼·ÃµÈ ¿Ü¸ð¿Í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» °®ÃèÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó, Ã¶ÀúÇÑ ÀÚ±â°ü¸® ´É·ÂÀ¸·Î ¿À·§µ¿¾È µ¿¾ÈÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÈ£ÁøÀº ¿ä¸®¿¡µµ ´ÉÇÑ ‘¿øÁ¶ ¿ä¼½³²’ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù. 
±èÈ£ÁøÀº ¿Ã¸®ºêTVÀÇ ¼¿·´ ÄíÅ· ¹èÆ² ÇÁ·Î±×·¥ ‘Å°Ä£ ÆÄÀÌÅÍ’¿¡ ½É»çÀ§¿øÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ÇØ¹ÚÇÑ ¿ä¸® Áö½Ä°ú Å¹¿ùÇÑ ½É»çÆòÀ¸·Î ‘¿ä¼½³²’ÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ´õ¿í ±»ÇûÀ¸¸ç, 7°¡Áö Á¶¸®»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Â »ç½Ç·Î È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. 

±ò²ûÇÑ ÁøÇà ½Ç·ÂÀ¸·Îµµ À¯¸íÇÑ ±èÈ£ÁøÀº ÀÌ¹Û¿¡µµ ‘Çªµå ¿¡¼¼ÀÌ’, ‘Å×ÀÌ½ºÆ¼·Îµå’ »Ó ¾Æ´Ï¶ó MBN ‘»ý»ý Á¤º¸¸¶´ç’ MC È°µ¿À» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ »ýÈ° Á¤º¸¸¦ Àü´ÞÇÏ¸ç Ä£±ÙÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ±¸ÃàÇØ, ‘ÆÈ¹æ¹ÌÀÎ’ÀÇ ¸é¸ð¸¦ ÀÔÁõÇß´Ù. Á¶¸¸°£ µå¶ó¸¶·Îµµ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ¸·Î ÄÄ¹é, È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¹è¿ì ±èÈ£ÁøÀÇ »õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç°¡ µÈ ºñºñ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “1990³â´ëºÎÅÍ Ä£±ÙÇÏ¸é¼­µµ À¯ÄèÇÏ°í ´ÙÁ¤ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î »ç¶û¹Þ¾Æ ¿Â ¹è¿ì ±èÈ£Áø°ú ÇÔ²²  ÀÏÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Îµµ ±èÈ£ÁøÀÌ °¡Áø ´Ù¾çÇÑ Àç´ÉÀ» ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´õ¿í Àû±ØÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¼ÛÁÖ¿õ °³ÀÎÀü, Åõ¹ÚÇÑ Áú°¨¿¡ ½Ç¸° ¼­¹ÎµéÀÇ ¾ó±¼
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2019³â 4¿ù 1ÀÏ~)

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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