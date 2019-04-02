¹è¿ì '±èÈ£Áø', ºñºñ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿Í Àü¼Ó°è¾à¡¦¡®»õ·Î¿î ºñ»ó¡¯

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¹è¿ì ±èÈ£ÁøÀÌ »õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»çÀÎ ºñºñ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡ µÕÁö¸¦ Æ²°í ´õ¿í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ¿¹°íÇß´Ù.
ºñºñ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “ÃÖ±Ù ¹è¿ì ±èÈ£Áø°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸Î°í ¾ÕÀ¸·Î ´õ ´ÙÃ¤·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸ÀÏ ¼ö ÀÖ°Ô Áö¿øÇÒ ¿¹Á¤"ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
¿ÂÈÇÏ°í ÀÚ»óÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ Áö´Ñ ±èÈ£ÁøÀº ´Ù¾çÇÑ ¿µÈ¿Í µå¶ó¸¶¸¦ ÅëÇØ ÁÖ¿¬±Þ ³²ÀÚ ¹è¿ì·Î ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄÑ¿Ô´Ù. µå¶ó¸¶ ‘¸ñ¿åÅÁÁý ³²ÀÚµé’, ‘¼¼»ó ³¡±îÁö’ ‘»ç¶ûÀº ¾Æ¹«³ª ÇÏ³ª’, ‘µÎ ¾Æ³»’ µîÀÇ Ãâ¿¬ÀÛÀ¸·Î ¾È¹æ±ØÀå¿¡¼ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
µµ½ÃÀûÀÌ°í ¼¼·ÃµÈ ¿Ü¸ð¿Í ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ ¿¬±â·ÂÀ» °®ÃèÀ» »Ó ¾Æ´Ï¶ó, Ã¶ÀúÇÑ ÀÚ±â°ü¸® ´É·ÂÀ¸·Î ¿À·§µ¿¾È µ¿¾ÈÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÈ£ÁøÀº ¿ä¸®¿¡µµ ´ÉÇÑ ‘¿øÁ¶ ¿ä¼½³²’ÀÌ±âµµ ÇÏ´Ù.
±èÈ£ÁøÀº ¿Ã¸®ºêTVÀÇ ¼¿·´ ÄíÅ· ¹èÆ² ÇÁ·Î±×·¥ ‘Å°Ä£ ÆÄÀÌÅÍ’¿¡ ½É»çÀ§¿øÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ÇØ¹ÚÇÑ ¿ä¸® Áö½Ä°ú Å¹¿ùÇÑ ½É»çÆòÀ¸·Î ‘¿ä¼½³²’ÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ´õ¿í ±»ÇûÀ¸¸ç, 7°¡Áö Á¶¸®»ç ÀÚ°ÝÁõÀ» °¡Áö°í ÀÖ´Ù´Â »ç½Ç·Î ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
±ò²ûÇÑ ÁøÇà ½Ç·ÂÀ¸·Îµµ À¯¸íÇÑ ±èÈ£ÁøÀº ÀÌ¹Û¿¡µµ ‘Çªµå ¿¡¼¼ÀÌ’, ‘Å×ÀÌ½ºÆ¼·Îµå’ »Ó ¾Æ´Ï¶ó MBN ‘»ý»ý Á¤º¸¸¶´ç’ MC È°µ¿À» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ »ýÈ° Á¤º¸¸¦ Àü´ÞÇÏ¸ç Ä£±ÙÇÑ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ±¸ÃàÇØ, ‘ÆÈ¹æ¹ÌÀÎ’ÀÇ ¸é¸ð¸¦ ÀÔÁõÇß´Ù. Á¶¸¸°£ µå¶ó¸¶·Îµµ ÁÁÀº ¸ð½ÀÀ¸·Î ÄÄ¹é, È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¹è¿ì ±èÈ£ÁøÀÇ »õ·Î¿î ¼Ò¼Ó»ç°¡ µÈ ºñºñ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº “1990³â´ëºÎÅÍ Ä£±ÙÇÏ¸é¼µµ À¯ÄèÇÏ°í ´ÙÁ¤ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö·Î »ç¶û¹Þ¾Æ ¿Â ¹è¿ì ±èÈ£Áø°ú ÇÔ²² ÀÏÇÏ°Ô µÇ¾î ±â»Ú´Ù”¸ç “¾ÕÀ¸·Îµµ ±èÈ£ÁøÀÌ °¡Áø ´Ù¾çÇÑ Àç´ÉÀ» ÆîÄ¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ´õ¿í Àû±ØÀûÀÎ Áö¿øÀ» ÇÒ ¿¹Á¤”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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