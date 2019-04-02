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|¡ã Á¦100ÁÖ³â 3¡¤1ÀýÀ» ±â³äÇÏ´Â ¡®¾ð¾ç 4¡¤2 ¸¸¼¼¿îµ¿¡¯ ÀçÇöÇà»ç°¡ 2ÀÏ ¿ï»ê½Ã ¿ïÁÖ±º ¾ð¾çÀ¾ ½Ã°¡Áö ÀÏ´ë¿¡¼ ¿·È´Ù. ÅÂ±Ø±â¸¦ ¼Õ¿¡ µç Âü°¡½Ã¹ÎµéÀÌ °Å¸®ÇàÁøÀ» ÇÏ¸ç ¸¸¼¼»ïÃ¢ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±èµ¿¼ö±âÀÚ
¡°100³â Àü ±×³¯ÀÌ ÀÖ¾ú±â¿¡¡¦ ÀÚ½ÅÀÇ ¾ÈÀ§¸¦ ¹ö¸®°í ¿ë°¨ÇÏ°Ô ÀÇ°Å¸¦ ÀÏÀ¸Å² ¼±Á¶µéÀÇ Èñ»ý°ú ³ª¶ó»ç¶û Á¤½ÅÀ» ÀØÁö ¾Ê°Ú½À´Ï´Ù.¡±
¿ï»ê¿¡¼ ÀÏ¾î³ Ã¹ ¹øÂ° ¸¸¼¼¿îµ¿ÀÎ ¾ð¾ç 4¡¤2 ¸¸¼¼¿îµ¿À» ÀçÇöÇÏ´Â ±â³äÇà»ç°¡ 2ÀÏ ¾ð¾çÀ¾ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ±¤Àå¿¡¼ ¿·È´Ù.
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¾ð¾ç 4¡¤2 ¸¸¼¼¿îµ¿Àº º´¿µ¡¤³²Ã¢ µî ¿ï»êÀÇ 3´ë ¸¸¼¼¿îµ¿ °¡¿îµ¥ °¡Àå ¸ÕÀú ÀÏ¾î³µ´Ù. Ãµµµ±³ °èÅë À¯ÁöµéÀÌ Áß½ÉÀÌ µÅ ½ÃÀ§¸¦ ÁØºñÇß°í, 1919³â 4¿ù2ÀÏ ¾ð¾çÀåÅÍ¿¡¼ Àå²Û 800¿© ¸í¿¡°Ô ÅÂ±Ø±â¸¦ ³ª´©¾î ÁØ µÚ À¾³» ½ÃÀå º¹ÆÇÀÎ ³²ºÎ¸® µµ·Î»ó¿¡¼ ´ëÇÑµ¶¸³¸¸¼¼¸¦ ¿ÜÃÆ´Ù.
½ÃÀ§ ÁÖµµÀÚµéÀÌ ¾ð¾ç°æÂûÁÖÀç¼Ò·Î ¿¬ÇàµÇÀÚ ½ÃÀ§´ë´Â ¸¸¼¼¸¦ ¿ÜÄ¡¸ç ÁÖÀç¼Ò·Î ¼âµµÇß°í, ÀÏº»±ºÀÇ ¹«ÀÚºñÇÑ ÃÑÅº ¼¼·Ê·Î ½ÃÀ§´ë Áß 1¸íÀÌ Áï»çÇÏ°í 5¸íÀÌ Áß°æ»óÀ» ÀÔ¾úÀ¸¸ç 48¸íÀÇ ÀÎ»ç°¡ ¿Á°í¸¦ Ä¡·¶´Ù.
15³âÂ° ÀÌ¾îÁø ¸¸¼¼¿îµ¿ ÀçÇöÇà»ç´Â ¿ÃÇØ 100ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ¿¹³âº¸´Ù ÈÎ¾À ´ÙÃ¤·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.ÀÌ¿ë¼ö Ãµµµ±³ ¿ï»ê½Ã±³±¸ÀåÀÇ µ¶¸³¼±¾ð¼ ³¶µ¶¿¡ ÀÌ¾î ÀÏÁ¦ÀÇ ¸¸ÇàÀ» °í¹ßÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¿µ»ó¹°ÀÌ »ó¿µµÆ´Ù.
ÀÏº»ÀÇ µ¶µµ ¸Á¾ð ¹× ¿ª»ç ¿Ö°î¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÅº¹® ³¶µ¶°ú ´ç½Ã »óÈ²À» Àç¿¬ÇÑ ¿¬±Ø °ø¿¬ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀçÇöÇà»ç¸¦ ¸¶Ä£ Âü¼®ÀÚµéÀº ¾ð¾çÀ¾ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¸¦ Ãâ¹ßÇØ ¿¾ ¾ð¾ç½Ã¿Ü¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î°ú ¿¾ ÃàÇù»ï°Å¸®¸¦ °ÅÃÄ ´Ù½Ã ¾ð¾çÀ¾ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ·Î µ¹¾Æ¿À´Â ´ë±Ô¸ð ½Ã°¡ÇàÁøÀ» ¹ú¿´´Ù.
¿ÀÀü 1ºÎ Çà»ç¿¡ ÀÌ¾î ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ ¿¸° ±â³ä½Ä¿¡¼´Â 100ÁÖ³â ±â³ä¿¬±Ø°ú À½¾ÇÈ¸ µîÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ÅÂ±Ø±â ±×¸®±â¿Í ÆäÀÌ½ºÆäÀÎÆÃ, 3¡¤1Àý ÀÇ»óÃ¼Çè, ¸Ô°Å¸® ³ª´©±â µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ºÎ´ëÇà»çµµ ¿·È´Ù. Ãµµµ±³ ¿ï»ê½Ã±³±¸´Â Çà»çÀå¿¡¼ ±â¹Ìµ¶¸³¼±¾ð¼ ¿øº» Å©±âÀÇ »çº»À» ÀÎ¼âÇØ ¹èºÎÇß´Ù.
µ¶¸³¼±¾ð¹® µî»ç ¹× ÅÂ±Ø±â Á¦ÀÛÀ» ¸Ã¾Æ 1³â6°³¿ù°£ Çü°í¸¦ Ä¡·¶´ø ÀÌ¹«Á¾ Áö»çÀÇ ¿Ü¼ÕÀÚ ¼Û¸¸Ãµ¾¾´Â ¡°100ÁÖ³âÀÌ¶ó ÀçÇö Çà»ç°¡ ´õ °¨µ¿ÀûÀÌ°í ¿Í´ê´Â´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÈÄ¼ÕµéÀÇ »îÀº ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Æ´Ù¡±¸ç ¡°100ÁÖ³âÀ» °è±â·Î µ¶¸³ À¯°øÀÚ ÈÄ¼Õ¿¡ ´ëÇÑ º¸´Ù Çö½ÇÀûÀÎ Áö¿øÃ¥ÀÌ ¼ö¹ÝµÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.
ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ÇÐ»ýµéÀÌ ´ë°Å Âü¿©ÇÑ »ê ±³À°ÀÇ Àå ¿ªÇÒµµ °âÇß´Ù.
ÀÌ°æÁø ¿µÈÃÊ ±³»ç´Â ¡°¿ª»ç ¼ö¾÷À» µè´Â 6ÇÐ³â ÇÐ»ý Àü¿øÀÌ Âü¼®Çß´Ù. Áö¿ªÈ ±³Àç¸¦ ÅëÇØ ÀÏÁ¦°Á¡±â¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ì°í ÀÖ¾î ´õ¿í ¶æ±íÀº Çà»ç°¡ µÆ´Ù¡±¸ç ¡°¾î¶² ÀÇ¹ÌÀÎÁö Àß ¸ð¸£°í Âü¼®ÇÑ ¾ÆÀÌµéÀÌ ÅÂ±Ø±â¸¦ µé°íºÎÅÍ´Â ¸¶À½°¡ÁüÀÌ ´Þ¶óÁö´Â °Í °°´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.
¹ÚÃµÁ¦ ¿ïÁÖÃ»³âÈ¸ÀÇ¼Ò È¸ÀåÀº ÀÌ³¯ ±â³ä»ç¸¦ ÅëÇØ ¡°100³âÀü ¿À´Ã Àå³¯À» ±âÇØ ÀÏ¾î³ ¸¸¼¼¿îµ¿À» Áö¿ª¹Î°ú ÇÐ»ýµé¿¡°Ô ¾Ë¸®±â À§ÇØ Çà»ç¸¦ ¸¶·ÃÇß´Ù¡±¸ç ¡°¼±Á¶µéÀÇ ¾Ö±¹Á¤½ÅÀ» ÇÑ¸¶À½ ÇÑ¶æÀ¸·Î µÇ»õ±â´Â °è±â°¡ µÇ±æ ¹Ù¶õ´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¼±È£ ¿ïÁÖ±º¼öµµ Ãß³ä»ç¿¡¼ ¡°¾ð¾çÀº ¿ï»êÀÇ 3¡¤1¿îµ¿ÀÌ ½ÃÀÛµÈ ¶æ±íÀº °÷¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ð¾ç¿¡ µ¶¸³°ø¿øÀ» ¸¸µé¾î »õ·Î¿î µ¶¸³ÀÇ ¿ª»ç¸¦ ½á³ª°¡´Â ÇÑÆí, ¾ÆÁ÷ ¹àÇôÁöÁö ¾ÊÀº À¯°øÀÚ¸¦ Ã£¾Æ³» ±â¸®°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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