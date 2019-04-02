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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.2 È­ 21:39
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½ÂÀÎ 2019.04.02  21:39:59
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½ÃÀ§ ÁÖµµÀÚµéÀÌ ¾ð¾ç°æÂûÁÖÀç¼Ò·Î ¿¬ÇàµÇÀÚ ½ÃÀ§´ë´Â ¸¸¼¼¸¦ ¿ÜÄ¡¸ç ÁÖÀç¼Ò·Î ¼âµµÇß°í, ÀÏº»±ºÀÇ ¹«ÀÚºñÇÑ ÃÑÅº ¼¼·Ê·Î ½ÃÀ§´ë Áß 1¸íÀÌ Áï»çÇÏ°í 5¸íÀÌ Áß°æ»óÀ» ÀÔ¾úÀ¸¸ç 48¸íÀÇ ÀÎ»ç°¡ ¿Á°í¸¦ Ä¡·¶´Ù.

15³âÂ° ÀÌ¾îÁø ¸¸¼¼¿îµ¿ ÀçÇöÇà»ç´Â ¿ÃÇØ 100ÁÖ³âÀ» ¸Â¾Æ ¿¹³âº¸´Ù ÈÎ¾À ´ÙÃ¤·Î¿î ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ÁøÇàµÆ´Ù.ÀÌ¿ë¼ö Ãµµµ±³ ¿ï»ê½Ã±³±¸ÀåÀÇ µ¶¸³¼±¾ð¼­ ³¶µ¶¿¡ ÀÌ¾î ÀÏÁ¦ÀÇ ¸¸ÇàÀ» °í¹ßÇÏ´Â ³»¿ëÀÇ ¿µ»ó¹°ÀÌ »ó¿µµÆ´Ù.

ÀÏº»ÀÇ µ¶µµ ¸Á¾ð ¹× ¿ª»ç ¿Ö°î¿¡ ´ëÇÑ ±ÔÅº¹® ³¶µ¶°ú ´ç½Ã »óÈ²À» Àç¿¬ÇÑ ¿¬±Ø °ø¿¬ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. ÀçÇöÇà»ç¸¦ ¸¶Ä£ Âü¼®ÀÚµéÀº ¾ð¾çÀ¾ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ¸¦ Ãâ¹ßÇØ ¿¾ ¾ð¾ç½Ã¿Ü¹ö½ºÅÍ¹Ì³Î°ú ¿¾ ÃàÇù»ï°Å¸®¸¦ °ÅÃÄ ´Ù½Ã ¾ð¾çÀ¾ ÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ·Î µ¹¾Æ¿À´Â ´ë±Ô¸ð ½Ã°¡ÇàÁøÀ» ¹ú¿´´Ù.

¿ÀÀü 1ºÎ Çà»ç¿¡ ÀÌ¾î ¿ÀÈÄ 6½ÃºÎÅÍ ¿­¸° ±â³ä½Ä¿¡¼­´Â 100ÁÖ³â ±â³ä¿¬±Ø°ú À½¾ÇÈ¸ µîÀÌ ÆîÃÄÁ³´Ù. ÅÂ±Ø±â ±×¸®±â¿Í ÆäÀÌ½ºÆäÀÎÆÃ, 3¡¤1Àý ÀÇ»óÃ¼Çè, ¸Ô°Å¸® ³ª´©±â µîÀÇ ´Ù¾çÇÑ ºÎ´ëÇà»çµµ ¿­·È´Ù. Ãµµµ±³ ¿ï»ê½Ã±³±¸´Â Çà»çÀå¿¡¼­ ±â¹Ìµ¶¸³¼±¾ð¼­ ¿øº» Å©±âÀÇ »çº»À» ÀÎ¼âÇØ ¹èºÎÇß´Ù.

µ¶¸³¼±¾ð¹® µî»ç ¹× ÅÂ±Ø±â Á¦ÀÛÀ» ¸Ã¾Æ 1³â6°³¿ù°£ Çü°í¸¦ Ä¡·¶´ø ÀÌ¹«Á¾ Áö»çÀÇ ¿Ü¼ÕÀÚ ¼Û¸¸Ãµ¾¾´Â ¡°100ÁÖ³âÀÌ¶ó ÀçÇö Çà»ç°¡ ´õ °¨µ¿ÀûÀÌ°í ¿Í´ê´Â´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÈÄ¼ÕµéÀÇ »îÀº ¿©ÀüÈ÷ ¾î·Æ´Ù¡±¸ç ¡°100ÁÖ³âÀ» °è±â·Î µ¶¸³ À¯°øÀÚ ÈÄ¼Õ¿¡ ´ëÇÑ º¸´Ù Çö½ÇÀûÀÎ Áö¿øÃ¥ÀÌ ¼ö¹ÝµÆÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù¡±°í ´çºÎÇß´Ù.

ÀÌ³¯ Çà»ç´Â ÇÐ»ýµéÀÌ ´ë°Å Âü¿©ÇÑ »ê ±³À°ÀÇ Àå ¿ªÇÒµµ °âÇß´Ù.

ÀÌ°æÁø ¿µÈ­ÃÊ ±³»ç´Â ¡°¿ª»ç ¼ö¾÷À» µè´Â 6ÇÐ³â ÇÐ»ý Àü¿øÀÌ Âü¼®Çß´Ù. Áö¿ªÈ­ ±³Àç¸¦ ÅëÇØ ÀÏÁ¦°­Á¡±â¿¡ ´ëÇØ ¹è¿ì°í ÀÖ¾î ´õ¿í ¶æ±íÀº Çà»ç°¡ µÆ´Ù¡±¸ç ¡°¾î¶² ÀÇ¹ÌÀÎÁö Àß ¸ð¸£°í Âü¼®ÇÑ ¾ÆÀÌµéÀÌ ÅÂ±Ø±â¸¦ µé°íºÎÅÍ´Â ¸¶À½°¡ÁüÀÌ ´Þ¶óÁö´Â °Í °°´Ù¡±°í ÀüÇß´Ù.

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ÀÌ¼±È£ ¿ïÁÖ±º¼öµµ Ãß³ä»ç¿¡¼­ ¡°¾ð¾çÀº ¿ï»êÀÇ 3¡¤1¿îµ¿ÀÌ ½ÃÀÛµÈ ¶æ±íÀº °÷¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ð¾ç¿¡ µ¶¸³°ø¿øÀ» ¸¸µé¾î »õ·Î¿î µ¶¸³ÀÇ ¿ª»ç¸¦ ½á³ª°¡´Â ÇÑÆí, ¾ÆÁ÷ ¹àÇôÁöÁö ¾ÊÀº À¯°øÀÚ¸¦ Ã£¾Æ³» ±â¸®°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.

ÀÌÃáºÀ±âÀÚ bong@ksilbo.co.kr< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >

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