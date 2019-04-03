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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.3 ¼ö 14:19
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'ÆÒÅÒ½Ì¾î' Ãâ½Å ¿ÀÄ¡¿µ, 4¿ù 6ÀÏ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® °³ÃÖ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.04.03  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±×·ì ¼¼ÀÚÀü°ÅÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ ¿ÀÄ¡¿µÀÇ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ® Æ÷½ºÅÍ

±×·ì ¼¼ÀÚÀü°ÅÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ ¿ÀÄ¡¿µÀÌ ¿Ãº½ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.

±×´Â 13ÀÏ °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ °èÁ¤¿¡¼­ °ø°³ÇÑ Æ¼Àú¿µ»óÀ» ÅëÇØ ÀÌ¹ø °ø¿¬À¸·Î ÁöÄ£ Ã»ÃáµéÀ» À§·ÎÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. 

±×°¡ °ø¿¬¿¡ ºÙÀÎ ÀÌ¸§, ‘SPARKLER(½ºÆÄÅ¬·¯)’´Â ¾ÆÁ÷ ºÒºÙÁö ¾Ê¾Æ ºûÀ» ¹ßÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Ã»Ãáµé, ³ª¾Æ°¡ ±× ÀÚ½Å¿¡°Ô ºÙ¿©ÁÖ´Â ÀÌ¸§Ç¥ÀÌÀÚ ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁöÀÌ´Ù. 

¹«¸í °¡¼ö·Î¼­ÀÇ ±ä °æ·Â ³¡¿¡ µåµð¾î ÀÚ½ÅÀ» À§ÇÑ ¹«´ë¿¡ ¼³ ±âÈ¸¸¦ ¾òÀº ±×°¡ Ã»Ãáµé¿¡°Ô Àü´ÞÇÒ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¹«¾ùÀÏÁö °ü½ÉÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.

°¡¼ö ¿ÀÄ¡¿µÀº ´ç½Ã JTBC ¿¹´É ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘ÆÒÅÒ½Ì¾î’¿¡ Ãâ¿¬ÇßÀ¸¸ç, ‘¾¦´ë¸Ó¸®’¶ó´Â ÀÇ¿ÜÀÇ ¼±°î°ú µ¿½Ã¿¡ ¾ÈÁ¤µÈ °íÀ½ ½Ç·ÂÀ¸·Î ÇÁ·Îµà¼­ ¹× ´ëÁßµé¿¡°Ô Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. 

±×´Â ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ¸¶ÀÌÅ¬ ¸®¿¡°Ô ±ØÂùÀ» ¹ÞÀ» Á¤µµ·Î ÅºÅºÇÑ ½Ç·ÂÀ» °®Ãá °¡¼öÀÌ¸ç, Æ¯È÷ ¾ÖÀýÇÑ °î¿¡¼­ °íÀ½À» Áö¸¦ ¶§ ³ª¿À´Â Æ¯À¯ÀÇ ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌ¼ÇÀ¸·Î ´ëÁßµéÀÇ ½É±ÝÀ» ¿ï¸®´Â ¸¶¼ºÀÇ º¸ÄÃ¸Å·ÂÀ» ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

±×´Â ¿À´Ã³¯ ÀÎµð°èÀÇ ¶°¿À¸£´Â À¯¸ÁÁÖ¶ó°í ºÒÀÏ Á¤µµ·Î ¿ÀÄ¡¿µÀÇ À½¾Ç¼ºÀº ¿À´Ã³¯ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ¿À°í ÀÖ´Ù.

±×´Â ¸¶ÀÌ¶óÀÌºê ¾îÇÃÀ» ÅëÇÑ 4È¸ °£ÀÇ ¶óÀÌºê¹æ¼ÛÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµé°ú Çã¹°¾øÀ¸¸é¼­µµ µû¶æÇÑ ¹è·Á°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ¼ÒÅëÀ» ÁøÇàÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±×°¡ SNS °èÁ¤À» ÅëÇØ ¸ðÁýÇÑ Ã»ÃáµéÀÇ »ç¿¬À»(~3/29) °ø¿¬ ´çÀÏ ¹«´ë¿¡¼­ ¾î¶»°Ô Ç®¾îÇÏ°í ¼ÒÅëÇÒÁö ÆÒµéÀÇ ±â´ë ¶ÇÇÑ Å©´Ù. 

ÀÌ¹ø ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®¸¦ ÅëÇØ Ã»Ãáµé°ú ÇÔ²² Èú¸µÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Áú »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, °¡¼ö ¿ÀÄ¡¿µÀÇ À½¾Ç¼ºÀ» ´ëÁßµé¿¡°Ô ³Î¸® ¾Ë¸®°í, ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ´Ù¾çÇÑ °¡¼ö È°µ¿À» ±â´ëÇØ º»´Ù. 

ÇÑÆí 4¿ù 6ÀÏ Åä¿äÀÏ ¾Ð±¸Á¤ ¸¶ÀÌ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼­ <¿ÀÄ¡¿µÀÇ ¼ÒÅëÄÜ¼­Æ®-SPARKLER> °ø¿¬À» ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¸á·Ð Æ¼ÄÏ¿¡¼­ ÇöÀç Æ¼ÄÏÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê ³²±¸ ±¸¸³±³Çâ¾Ç´Ü, 10ÁÖ³â ±â³ä À½¾ÇÈ¸
¿ÃÇØ ¡®¿ï»ê¿¬±ØÁ¦¡¯ÀÇ Å°¿öµå´Â ´Ù¾çÇÑ ÀÎ°£ÀÇ »î
¼ÛÁÖ¿õ °³ÀÎÀü, Åõ¹ÚÇÑ Áú°¨¿¡ ½Ç¸° ¼­¹ÎµéÀÇ ¾ó±¼
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£Çà»ç°èÈ¹(2019³â 4¿ù 1ÀÏ~)

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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