|
|
|
|¡ã ±×·ì ¼¼ÀÚÀü°ÅÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ ¿ÀÄ¡¿µÀÇ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ® Æ÷½ºÅÍ
±×·ì ¼¼ÀÚÀü°ÅÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ ¿ÀÄ¡¿µÀÌ ¿Ãº½ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
±×´Â 13ÀÏ °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ °èÁ¤¿¡¼ °ø°³ÇÑ Æ¼Àú¿µ»óÀ» ÅëÇØ ÀÌ¹ø °ø¿¬À¸·Î ÁöÄ£ Ã»ÃáµéÀ» À§·ÎÇÏ°íÀÚ ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×°¡ °ø¿¬¿¡ ºÙÀÎ ÀÌ¸§, ‘SPARKLER(½ºÆÄÅ¬·¯)’´Â ¾ÆÁ÷ ºÒºÙÁö ¾Ê¾Æ ºûÀ» ¹ßÇÏÁö ¸øÇÏ´Â Ã»Ãáµé, ³ª¾Æ°¡ ±× ÀÚ½Å¿¡°Ô ºÙ¿©ÁÖ´Â ÀÌ¸§Ç¥ÀÌÀÚ ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁöÀÌ´Ù.
¹«¸í °¡¼ö·Î¼ÀÇ ±ä °æ·Â ³¡¿¡ µåµð¾î ÀÚ½ÅÀ» À§ÇÑ ¹«´ë¿¡ ¼³ ±âÈ¸¸¦ ¾òÀº ±×°¡ Ã»Ãáµé¿¡°Ô Àü´ÞÇÒ ¸Þ½ÃÁö°¡ ¹«¾ùÀÏÁö °ü½ÉÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
°¡¼ö ¿ÀÄ¡¿µÀº ´ç½Ã JTBC ¿¹´É ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥ ‘ÆÒÅÒ½Ì¾î’¿¡ Ãâ¿¬ÇßÀ¸¸ç, ‘¾¦´ë¸Ó¸®’¶ó´Â ÀÇ¿ÜÀÇ ¼±°î°ú µ¿½Ã¿¡ ¾ÈÁ¤µÈ °íÀ½ ½Ç·ÂÀ¸·Î ÇÁ·Îµà¼ ¹× ´ëÁßµé¿¡°Ô Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
±×´Â ¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ¸¶ÀÌÅ¬ ¸®¿¡°Ô ±ØÂùÀ» ¹ÞÀ» Á¤µµ·Î ÅºÅºÇÑ ½Ç·ÂÀ» °®Ãá °¡¼öÀÌ¸ç, Æ¯È÷ ¾ÖÀýÇÑ °î¿¡¼ °íÀ½À» Áö¸¦ ¶§ ³ª¿À´Â Æ¯À¯ÀÇ ¹ÙÀÌºê·¹ÀÌ¼ÇÀ¸·Î ´ëÁßµéÀÇ ½É±ÝÀ» ¿ï¸®´Â ¸¶¼ºÀÇ º¸ÄÃ¸Å·ÂÀ» ¼ÒÀ¯ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±×´Â ¿À´Ã³¯ ÀÎµð°èÀÇ ¶°¿À¸£´Â À¯¸ÁÁÖ¶ó°í ºÒÀÏ Á¤µµ·Î ¿ÀÄ¡¿µÀÇ À½¾Ç¼ºÀº ¿À´Ã³¯ ±àÁ¤ÀûÀ¸·Î ÀÎÁ¤¹Þ¾Æ¿À°í ÀÖ´Ù.
±×´Â ¸¶ÀÌ¶óÀÌºê ¾îÇÃÀ» ÅëÇÑ 4È¸ °£ÀÇ ¶óÀÌºê¹æ¼ÛÀ¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµé°ú Çã¹°¾øÀ¸¸é¼µµ µû¶æÇÑ ¹è·Á°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â ¼ÒÅëÀ» ÁøÇàÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ´«±æÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù. ÀÌ¸¦ ¹ÙÅÁÀ¸·Î ±×°¡ SNS °èÁ¤À» ÅëÇØ ¸ðÁýÇÑ Ã»ÃáµéÀÇ »ç¿¬À»(~3/29) °ø¿¬ ´çÀÏ ¹«´ë¿¡¼ ¾î¶»°Ô Ç®¾îÇÏ°í ¼ÒÅëÇÒÁö ÆÒµéÀÇ ±â´ë ¶ÇÇÑ Å©´Ù.
ÀÌ¹ø ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®¸¦ ÅëÇØ Ã»Ãáµé°ú ÇÔ²² Èú¸µÇÏ´Â ½Ã°£À» °¡Áú »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó, °¡¼ö ¿ÀÄ¡¿µÀÇ À½¾Ç¼ºÀ» ´ëÁßµé¿¡°Ô ³Î¸® ¾Ë¸®°í, ¾ÕÀ¸·ÎÀÇ ´Ù¾çÇÑ °¡¼ö È°µ¿À» ±â´ëÇØ º»´Ù.
ÇÑÆí 4¿ù 6ÀÏ Åä¿äÀÏ ¾Ð±¸Á¤ ¸¶ÀÌ¶óÀÌºêÈ¦¿¡¼ <¿ÀÄ¡¿µÀÇ ¼ÒÅëÄÜ¼Æ®-SPARKLER> °ø¿¬À» ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ¸á·Ð Æ¼ÄÏ¿¡¼ ÇöÀç Æ¼ÄÏÀ» ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >