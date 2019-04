전국뉴스TV/연예 블랙핑크 기자간담회 돌연 취소…“강원 산불 때문” 신곡 ‘킬 디스 러브’ 10시간 만에 2천만뷰 승인 2019.04.05 10:17:48 ▲ 블랙핑크[YG엔터테인먼트 제공] 그룹 블랙핑크가 5일 오전 11시 예정된 기자회견을 돌연 취소했다. 소속사 YG엔터테인먼트는 이날 오전 9시 10분께 이메일을 통해 “블랙핑크 컴백 기자간담회는 취소하게 됐다”며 “고성-속초 산불로 인한 강원 지역 주민들의 아픔에 공감하여 이같이 결정했다”고 밝혔다. YG는 “이번 기자간담회를 기다리신 팬분들과 발걸음을 준비하시던 기자님들의 양해 부탁드린다”며 “화재 피해자 여러분과 진화에 노고가 많으신 분들께 진심을 다해 위로의 마음을 전한다”고 말했다. 가요계는 사회적 참사나 자연재해가 있을 때 음원 발매 및 프로모션 일정들을 연기하곤 한다. 다만 빅뱅 전 멤버 승리(본명 이승현·29)에서 촉발된 ‘버닝썬 게이트’로 YG엔터테인먼트 역시 국세청 조사와 경찰 수사 선상에 오르면서, 언론 노출을 자제한 것 아니냐는 해석도 나온다. 한편, 블랙핑크가 이날 0시 EP(미니음반) 공개한 ‘킬 디스 러브’(KILL THIS LOVE)는 유튜브에서 강세를 띠고 있다. 동명 타이틀곡 ‘킬 디스 러브’는 공개 10시간 만인 오전 10시 유튜브 조회수 2천만 건을 돌파했다. 앨범에는 타이틀곡 ‘킬 디스 러브’를 비롯해 서브 타이틀곡 ‘돈트 노우 왓 투 두’(Don‘t Know What To Do)와 ’킥 잇‘(Kick It), ’아니길‘(Hope Not), ’뚜두뚜두‘(DDU-DU DDU-DU) 리믹스 버전 등 총 5트랙이 수록됐다. 블랙핑크는 오는 12일과 19일 미국 최대 음악 축제인 ’코첼라 페스티벌‘ 무대에 오르면서 본격적인 미국 투어에 돌입한다. 17일 미국 로스앤젤레스를 시작으로 24일 시카고, 27일 캐나다 해밀턴, 5월 1일 뉴어크, 5일 애틀랜타, 8일 포트워스까지 북미 6개 도시에서 8회 공연한다. 연합뉴스 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

