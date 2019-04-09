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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.9 È­ 17:17
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¹è¿ì '¹éÀºÇý', SBS ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ¡®³ìµÎ²É¡¯¿¡ '¹éÀÌÈ­'¿ªÇÒ·Î Ä³½ºÆÃ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.04.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
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¹è¿ì ¹éÀºÇý°¡ 4¿ù ºê¶ó¿î°ü ÃÖ°íÀÇ ±â´ëÀÛÀÎ SBS ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘³ìµÎ²É’¿¡ Àü¶óµµ °íºÎ ÃÖ°íÀÇ ºÎÀãÁýÀÎ ‘¹é°¡³×’ÀÇ Àå³à ¹éÀÌÈ­ ¿ªÇÒ·Î Ä³½ºÆÃµÆ´Ù.

SBS ‘³ìµÎ²É’ Á¦ÀÛÁøÀº “¹éÀºÇý°¡ ‘³ìµÎ²É’ÀÇ ÁÖµÈ ¹è°æÀÌ µÇ´Â Àü¶óµµ ¸¸¼®²Û ‘¹é°¡³×’ÀÇ Àå³àÀÌÀÚ, µÎ ÁÖÀÎ°ø ¹éÀÌ°­(Á¶Á¤¼®)°ú ¹éÀÌÇö(À±½ÃÀ±)ÀÇ Å«´©´ÔÀÎ ¹éÀÌÈ­ ¿ªÇÒ·Î Ä³½ºÆÃµÆ´Ù”°í ¹àÇû´Ù. 
±ØÁß Å½¿å½º·¯¿î Àü¶óµµ °íºÎ±º¾ÆÀÇ ÀÌ¹æ ‘¹é°¡’(¹ÚÇõ±Ç)ÀÇ Àå³àÀÎ ¹éÀÌÈ­´Â µ¿º¹ µ¿»ý ¹éÀÌÇö(À±½ÃÀ±)°ú ÇÔ²² Á¤½Ç ºÎÀÎ Ã¤¾¾(È²¿µÈñ)ÀÇ ¼Ò»ýÀÌ´Ù. 

¹éÀÌÈ­´Â ¸öÁ¾ À¯¿ùÀÌ¿Í ¾Æ¹öÁö ¹é°¡ »çÀÌ¿¡¼­ ÅÂ¾î³­ ÀÌº¹µ¿»ý ¹éÀÌ°­(Á¶Á¤¼®)¿¡°Ô´Â Àû´ë°¨À» ¼û±âÁö ¾Ê´Â ¿©ÀÎÀ¸·Î, ½Ã´ë»óÀ» Àß ¹Ý¿µÇÑ ½Ç°¨³ª´Â ¿¬±â°¡ Áß¿äÇÑ ¹è¿ªÀÌ´Ù. 

¹è¿ì ¹éÀºÇý´Â Ã¹ »ç±Ø µµÀüÀÎ ‘³ìµÎ²É’ÀÇ ¹éÀÌÈ­ ¿ªÇÒÀ» À§ÇØ ¹°¿À¸¥ ¿¬±â·ÂÀº ¹°·Ð, °Ýµ¿ÀÇ ½Ã´ëÀÎ 1800³â´ë ¸»À» »ì¾Æ°£ ºÎÀãÁý ¿©ÀÎ¿¡ ¸Â´Â ºñÁÖ¾óÀ» À§ÇØ¼­µµ ³ë·ÂÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù. ¾Õ¼­ ¼±º¸ÀÎ µå¶ó¸¶ ‘±èºñ¼­°¡ ¿Ö ±×·²±î’ µî¿¡¼­ÀÇ Çö´ëÀûÀÎ ¸ð½À°ú´Â È® ´Þ¶óÁø ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¼÷¸í¿©´ë ¼º¾Ç°ú Ãâ½ÅÀ¸·Î ¿¬±â·Â°ú ³ë·¡ ½Ç·ÂÀ» °âºñ, ´Ù¾çÇÑ ¹ÂÁöÄÃ°ú ¿¬±Ø ¹«´ë¿¡¼­ ½Ç·ÂÀ» ½×Àº ¹éÀºÇý´Â 2015³â JTBC ‘¼Û°÷’À¸·Î µå¶ó¸¶¿¡ µ¥ºßÇßÀ¸¸ç, SBS ‘ÀÇ¹®ÀÇ ÀÏ½Â’, tvN ‘±èºñ¼­°¡ ¿Ö ±×·²±î’ µî¿¡ Ãâ¿¬ÇØ »ç¶û¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Ù. 

¹è¿ì ¹éÀºÇý°¡ ¹éÀÌÈ­ ¿ªÇÒ·Î Ãâ°ÝÇÏ´Â SBS ±ÝÅäµå¶ó¸¶ ‘³ìµÎ²É’Àº 1894³â µ¿ÇÐ³ó¹ÎÇõ¸íÀÇ ¿ª»ç ¼Ó¿¡¼­ ³ó¹Î±º°ú Åä¹ú´ë·Î °¥¶óÁ® ½Î¿ö¾ß Çß´ø ÀÌº¹ ÇüÁ¦ÀÇ ÆÄ¶õ¸¸ÀåÇÑ ÈÞ¸Õ ½ºÅä¸®¸¦ ±×¸°´Ù. 4¿ù 26ÀÏºÎÅÍ ¸ÅÁÖ ±Ý, Åä¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 10½Ã ¹æ¼ÛµÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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