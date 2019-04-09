¼Õ½Â¿¬,³×¹Ì½Ã½º ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º±îÁö.. 'È«´ë¾ß ³îÀÚ' ¶ô Æä½ºÆ¼¹ú È­·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷

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¼¿ï µî ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÇ º¢²ÉÀÌ ÀýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£¸é¼ º¢²É ³ªµéÀÌ¿Í ÇÔ²² ½Ã¹Î ¸ðµÎ°¡ Âü¿©ÇÏ°í Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â Çàº¹ Æä½ºÆ¼¹úÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Â ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ¶ô Æä½ºÆ¼¹ú È·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î ¹ú½áºÎÅÍ ¿¹¸Å(¹®ÀÇ)´Â ¹°·Ð ÆÒµé ±â´ë¿¡ ºÎÀÀÇÏ±â À§ÇØ ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¶ÇÇÑ ¿¿ ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.È«´ë °Å¸®¿¡ °¡¸é ´Ù¾çÇÑ Àç´ÉÀ» °¡Áø ÀþÀºÀÌµé·Î °Å¸®¸¦ °¡µæ Ã¤¿î´Ù.
ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº Àç´É°ú Áñ±â°í ½ÍÀº ¿Á¤À» °¡Áø ÀþÀºÀÌµéÀ» À§ÇÑ Æä½ºÆ¼¹úÀÌ °³ÃÖµÇ ÈÁ¦´Ù.
5¿ù 4ÀÏºÎÅÍ 6¿ù 22ÀÏ±îÁö Åä¿äÀÏ¿¡ È«´ë¿¡¼ 'È«´ë¾ß ³îÀÚ' Æä½ºÆ¼¹úÀÌ °³ÃÖµÈ´Ù.
¶ôÆä½ºÆ¼¹úÀÎ 'È«´ë¾ß ³îÀÚ'´Â È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬À¸·Î È«´ë¿¡¼ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â À¯´ÏÅ©ÇÏ°í ´ÙÃ¤·Î¿î ÄÜ¼Æ®°¡ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
Æä½ºÆ¼¹úÀº ÃÑ 4Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ 5¿ù 4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏÀÌ¸ç °ø¿¬Àº È«´ë ÇÏ³ªÅõ¾î VÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÇ¸ç. ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé ¶óÀÎ¾÷ ¶ÇÇÑ È·ÁÇÏ´Ù.
¼Õ½Â¿¬, ³×¹Ì½Ã½º, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, W24, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ´õº£ÀÎ, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µîÀÌ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÅ ¸¹Àº º¼°Å¸®°¡ ±â´ëµÈ´Ù.
°Å¸®ÀÇ °ø¿¬µµ º¸°í Æä½ºÆ¼¹úµµ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â Æä½ºÆ¼¹úÀº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾ÆÁÖ½ÄÈ¸»ç°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í »§¾ßTV, (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î È«´ë ÇÏ³ªÅõ¾îVÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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