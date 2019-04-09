°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.9 È­ 17:17
¿¬¿¹/½Ã»ç
¼Õ½Â¿¬,³×¹Ì½Ã½º ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º±îÁö.. 'È«´ë¾ß ³îÀÚ' ¶ô Æä½ºÆ¼¹ú È­·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.04.09  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

»çÁøÁ¦°ø- (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ

¼­¿ï µî ¼öµµ±Ç Áö¿ªÀÇ º¢²ÉÀÌ ÀýÁ¤¿¡ ÀÌ¸£¸é¼­ º¢²É ³ªµéÀÌ¿Í ÇÔ²² ½Ã¹Î ¸ðµÎ°¡ Âü¿©ÇÏ°í Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â Çàº¹ Æä½ºÆ¼¹úÀÌ µÉ °ÍÀ¸·Î  ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Â ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ¶ô Æä½ºÆ¼¹ú  È­·ÁÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î ¹ú½áºÎÅÍ  ¿¹¸Å(¹®ÀÇ)´Â ¹°·Ð ÆÒµé ±â´ë¿¡ ºÎÀÀÇÏ±â À§ÇØ  ¾ÆÆ¼½ºÆ® ¶ÇÇÑ ¿­¿­ ÁØºñ ÁßÀÌ´Ù.È«´ë °Å¸®¿¡ °¡¸é ´Ù¾çÇÑ Àç´ÉÀ» °¡Áø ÀþÀºÀÌµé·Î °Å¸®¸¦ °¡µæ Ã¤¿î´Ù. 

ÀÌ·¸°Ô ¸¹Àº Àç´É°ú Áñ±â°í ½ÍÀº ¿­Á¤À» °¡Áø ÀþÀºÀÌµéÀ» À§ÇÑ Æä½ºÆ¼¹úÀÌ °³ÃÖµÇ È­Á¦´Ù. 

5¿ù 4ÀÏºÎÅÍ 6¿ù 22ÀÏ±îÁö Åä¿äÀÏ¿¡ È«´ë¿¡¼­ 'È«´ë¾ß ³îÀÚ' Æä½ºÆ¼¹úÀÌ °³ÃÖµÈ´Ù. 

¶ôÆä½ºÆ¼¹úÀÎ 'È«´ë¾ß ³îÀÚ'´Â È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È­ È°¼ºÈ­ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬À¸·Î È«´ë¿¡¼­ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Â À¯´ÏÅ©ÇÏ°í ´ÙÃ¤·Î¿î ÄÜ¼­Æ®°¡ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. 

Æä½ºÆ¼¹úÀº ÃÑ 4Â÷·Ê¿¡ °ÉÃÄ 5¿ù 4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏÀÌ¸ç °ø¿¬Àº È«´ë ÇÏ³ªÅõ¾î VÈ¦¿¡¼­ °³ÃÖµÇ¸ç. ¾ÆÆ¼½ºÆ®µé ¶óÀÎ¾÷ ¶ÇÇÑ È­·ÁÇÏ´Ù.

¼Õ½Â¿¬, ³×¹Ì½Ã½º, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, W24, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ´õº£ÀÎ, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µîÀÌ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÅ ¸¹Àº º¼°Å¸®°¡ ±â´ëµÈ´Ù.

°Å¸®ÀÇ °ø¿¬µµ º¸°í Æä½ºÆ¼¹úµµ Áñ±æ ¼ö ÀÖ´Â Æä½ºÆ¼¹úÀº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾ÆÁÖ½ÄÈ¸»ç°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í »§¾ßTV, (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î È«´ë ÇÏ³ªÅõ¾îVÈ¦¿¡¼­ °³ÃÖµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê »êÀçÀü¹®°ø°øº´¿ø ¿ïÁÖ±º ±¼È­¿¡ °Ç¸³(Á¾ÇÕ)
2
¿ï»ê Çö´ëÀÚµ¿Â÷¿Í Çö´ëÁß°ø¾÷, 2019 ÀÓ´ÜÇù ÁØºñ µ¹ÀÔ
3
½Å°í¸® 4È£±â ÃÖÃÊÀÓ°è µµ´Þ
4
¿ï»ê µ¿±¸¿¡ ´ëÇü¿µÈ­°ü 2°÷ ÀÔÁ¡ È®Á¤
5
[»êÀçÀü¹® °ø°øº´¿ø]¿ï»ê ÁöÀÚÃ¼ ¹ÝÀÀ, À¯Ä¡¹«»ê ¾Æ½¬¿ò ¼Ó ¼±Á¤±¸Á¶ °³¼± ¿ä±¸
6
½Å¼¼°è¹éÈ­Á¡? Ç¥ÁöÆÇ¸¸ µ¢±×·¯´Ï
7
¿ï»ê½Ã ±â´É°æ±â´ëÈ¸ ¿ì¼öÀÔ»ó¼±¼ö¿¡ ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, Àü±¹´ëÈ¸ ÈÆ·Ãºñ ½Ã»ó
8
¿ï»ê Áß±¸ ÇÔ¿ù³ëÀÎº¹Áö°ü, ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü Áö¿øÀ¸·Î ¡®¿ì¸®Ä£±¸ÇÒ±î¿äwith ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü¡¯ Çàº¹up~ Çà»ç°¡Á®
9
¿ï»ê½ÃÃ» UPS(¹«Á¤ÀüÀü¿øÀåÄ¡) È­Àç,4~5½Ã°£ Àü»ê´ë¶õ
10
Æø¹ß¾Ê´Â ¹èÅÍ¸® ¡®Àü°íÃ¼ÀüÁö¡¯¿ë, »õ ¿øÃµ¼ÒÀç UNIST±³¼öÆÀÀÌ °³¹ß
¿ì´Â ¾ÆÀÌ ¾È°í ÀÚ¸· ÀÐ´Â ¿Ü±¹¿µÈ­ º¸¶ó´Ï¡¦
ÇÑºûÄ¡°úº´¿ø °³¿ø 20ÁÖ³â ¡®¹Ì¼úÀü½Ã¡¤À½¾ÇÈ¸¡¯
¿ï»ê ³²±¸ Ã»¼Ò³â¿ÀÄÉ½ºÆ®¶ó, 4¿ù 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã Á¤±â¿¬ÁÖÈ¸
Ãß¿¬Èñ º¸ÅÂ´ÏÄÃ °³ÀÎÀü¡¦8ÀÏºÎÅÍ °¶·¯¸®ÆÄÄÉ¿¬
ÇÊ¸§¿¡ ´ãÀº ÅÂÈ­°­ ¡®Áø°´¡¯ ¶¼±î¸¶±Í¡¦ÃÖ¿øÁØ °³ÀÎÀü

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr