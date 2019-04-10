9ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì '¸ÚÁø ³à¼®µé', 12ÀÏ µ¥ºß¿Í ÇÔ²² ¹ÂÁ÷¹ðÅ© ÄÄ¹é

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.10 ¼ö 18:18
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½ÂÀÎ 2019.04.10  
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ÇÑÆí 4¿ù 12ÀÏ À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ÄÄ¹éÇÏ´Â ¾ÆÀÌµ¹Àº ½ºÆ®·¹ÀÌÅ°Áî(Stray Kids), ¸ÚÁø³à¼®µé(Great Guys), ¿ø´õ³ªÀÎ(1THE9), ¿¡½º¿¡ÇÁ³ªÀÎ(SF9), ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS)À¸·Î ¹àÇôÁ® ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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