9ÀÎÁ¶ º¸ÀÌ±×·ì '¸ÚÁø ³à¼®µé', 12ÀÏ µ¥ºß¿Í ÇÔ²² ¹ÂÁ÷¹ðÅ© ÄÄ¹é

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9ÀÎÁ¶ ¸ðµ¨µ¹·Î ¾Ë·ÁÁø º¸ÀÌ±×·ì '¸ÚÁø ³à¼®µé(ÀçÀÌ, µ¿ÈÖ, µ¿ÀÎ, È£·É, ´Ù¿î, ¹é°á, È°Âù, ÇÑÀ», ÀÇ¿¬)'ÀÌ ¿À´Â 4¿ù 12ÀÏ ±Ý¿äÀÏ Á¤¿À Å¸ÀÌÆ²°î 'DANG!'À¸·Î ÄÄ¹éÇÏ¸é¼ '¹ÂÁ÷¹ðÅ©' Ãâ¿¬ÀÌ È®Á¤µÇ¾ú´Ù.
ÃÖ±Ù ¸ÚÁø ³à¼®µéÀº À½¹Ý ¹ß¸Å¿¡ ¾Õ¼ ¸â¹öº°·Î ÁøÇàµÇ´Â 9°³ Æ¼Àú¸¦ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç ÀÌ½´°¡ µÇ°í ÀÖÀ¸¸ç, tvn µå¶ó¸¶ Ãâ¿¬, Èº¸ Á¦ÀÛ, 5¿ùÀÇ ÀÏº» °ø¿¬ºÎÅÍ ÁøÇàµÇ´Â ÇØ¿Ü ÇÁ·Î¸ð¼Ç µîÀÌ °¡½ÃÈµÇ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ º£Æ®³²À» ºñ·ÔÇÑ ÇØ¿Ü ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀÌ ÁøÇà ÁßÀÎ °¡¿îµ¥ 5¿ù 2ÀÏºÎÅÍ 6ÀÏ±îÁö ÁøÇàµÇ´Â ¿À»çÄ«ÀÇ Ã¹ ÇÁ·Î¸ð¼Ç °ø¿¬Àº ±×µ¿¾È µµÄì Áß½ÉÀ¸·Î È°µ¿ÇÏ´ø '¸ÚÁø ³à¼®µé'ÀÌ ÀÏº» Àü¿ª±Ç Åõ¾î¸¦ À§ÇÑ ÀüÃÊÀüÀÌ µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
±×¸®°í 4¿ù 11ÀÏ Àá½Ç Àú½ºÆ® ÄÉÀÌÆË¿¡¼ À½¹Ý 'TRIGGER' ¹ß¸Å ¼îÄÉÀÌ½º¿Í ÆÒ¹ÌÆÃÀÌ ¿¸®°í 12ÀÏ¿¡´Â '¼Ò¸®¹Ù´Ù, Áö´Ï¹ÂÁ÷, ¿¥³Ý´åÄÄ, ³×ÀÌ¹ö' µîÀÇ ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ¼ ÀÌº¥Æ® ÆäÀÌÁö°¡ ¿ÀÇÂµÇ¸ç, 12½Ã Á¤¿À¸¦ ±âÁ¡À¸·Î Àü ¼¼°è·Î À½¿øÀÌ ¿ÀÇÂµÈ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç µð¿£¿¡ÀÌ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â "ÃÖ±Ù '¸ÚÁø ³à¼®µé'Àº ¸ÞÀÌÅ© ½ºÅ¸¿¡¼ ÁøÇà, 400% ÃÊ°ú ´Þ¼ºÀÌ¶ó´Â ÀÌ·ÊÀûÀÎ Å©¶ó¿ìµå ÆÝµù¿¡ ÈûÀÔ¾î ÆÒ´ý '±×·¹ÀÌ½º'ÀÇ °á¼ÓÀ» ´ÙÁö´Â µî ÃÖ°íÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ¸·Î µµ¾àÀ» ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
±¹Á¦ ÇÃ·§ÆûÀ» Ãß±¸ÇÏ´Â (ÁÖ)µðÄÜ(DICON)ÀÇ ÀÌº´ÇÏ ´ëÇ¥´Â "¾ÆÈ© ¸íÀÇ ¸ÚÁø ³à¼®µéÀº ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀ¸·Î È®¿¬È÷ ¼ºÀåÇÒ °¡´É¼ºÀÌ º¸ÀÌ°í ÇØ¿Ü ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡µµ ÁÁÀº °á°ú°¡ ÀÖÀ» °ÍÀÌ´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
ÇÑÆí 4¿ù 12ÀÏ À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ÄÄ¹éÇÏ´Â ¾ÆÀÌµ¹Àº ½ºÆ®·¹ÀÌÅ°Áî(Stray Kids), ¸ÚÁø³à¼®µé(Great Guys), ¿ø´õ³ªÀÎ(1THE9), ¿¡½º¿¡ÇÁ³ªÀÎ(SF9), ¹æÅº¼Ò³â´Ü(BTS)À¸·Î ¹àÇôÁ® ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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