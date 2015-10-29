ÀÌ¿µ¼®, SBS ¡®´ÚÅÍ Å½Á¤¡¯ Ãâ¿¬ È®Á¤¡¦½Ã´Ï¾î È°µ¿°¡ ¿ªÇÒ

ÀÌ¿µ¼®ÀÇ ¼Ò¼Ó»ç ¹è¿ì¸¦Ç°´Ù´Â 17ÀÏ ¿ÀÀü “ÀÌ¿µ¼®ÀÌ ¿À´Â 7¿ù ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘´ÚÅÍ Å½Á¤’ÀÇ ¸®¿À ¿ªÀ¸·Î Ä³½ºÆÃµÆ´Ù”¸ç “¶Ç ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ¸¹Àº ±â´ë ºÎÅ¹µå¸°´Ù”°í ¹àÇû´Ù
SBS »õ ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘´ÚÅÍ Å½Á¤’(±Øº» ¼ÛÀ±Èñ, ¿¬Ãâ ¹ÚÁØ¿ì)Àº »çÈ¸ ºÎÁ¶¸®¸¦ ÅëÄèÇÏ°Ô ÇØ°áÇÏ´Â »çÈ¸ °í¹ß µå¶ó¸¶·Î, Á×À½ÀÌ ÀÚ¿¬ÀÇ ³ó¶ôÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÎ°£ÀÇ ³ó¶ôÀÌ°í »çÈÄ Ä¡·á°¡ ¾Æ´Ñ »çÀü ¿¹¹æÀÌ ¹®Á¦ÀÏ ¶§ ±× ¿øÀÎ°ú Áø½ÇÀ» ¹àÈ÷±â À§ÇØ ³ª¼´Â ´ÚÅÍ Å½Á¤ÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ ´Ù·é´Ù.
±Ø Áß ÀÌ¿µ¼®ÀÌ ¸ÃÀº ¸®¿À´Â ½Ã´Ï¾î È°µ¿°¡·Î ¹ÌÈ®ÁøÁúÈ¯¼¾ÅÍ(UDC)¿¡¼ ¼·ù Á¤¸®ºÎÅÍ º¹»ç, ÅÃ¹è ½ÅÃ», ºÐ¼® ¹°Áú ¿î¹Ý µî ÇÊ¿äÇÑ ÀâÀÏµé µµ¸Ã¾Æ ÇÏ´Â ÀÎ¹°ÀÌ¸ç º»ÀÎµµ »ê¾÷À§»ý ±â»ç ÀÚ°ÝÁõÀÌ ÀÖ°í ½ÇÁ¦·Î ÈÇÐ¹°Áú¿¡ ´ëÇÑ ³»°øÀÌ ²Ï ÀÖ´Â ¼ûÀº °í¼ö ¿ªÇÒÀÌ´Ù. Èï¹Ì·Î¿î Ä³¸¯ÅÍÀÌ¸ç ¶Ç ´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¿µ¼®´Â µå¶ó¸¶ ‘ÇÁ¸®½ºÆ®’, ‘ÇÏ³ª»ÓÀÎ ³»Æí’, ‘³ªÀÇ¾ÆÀú¾¾’, ‘½½±â·Î¿î ±ô»§»ýÈ°’, ¿µÈ ‘Ç×°Å’, ‘¿ì»ó’ µî¿¡¼ ´Ù¾çÇÑ Ä³¸¯ÅÍ¸¦ º¸¿©ÁØ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶ ‘´ÚÅÍ Å½Á¤’À» ÅëÇØ¼ »õ·Î¿î ÀÌ¹ÌÁöÀÇ µµÀüÀåÀ» ³»¹Ð¾ú´Ù. ¸Å ÀÛÇ°¸¶´Ù »ö´Ù¸¥ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ ¼±º¸ÀÌ¸ç Æø ³ÐÀº ¿¬±â ½ºÆåÆ®·³À» ÅëÇØ Á¸Àç°¨À» °ú½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ¿µ¼®ÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â ‘´ÚÅÍ Å½Á¤’Àº ¿À´Â 7¿ù ‘ÃÊ¸é¿¡ »ç¶ûÇÕ´Ï´Ù’ ÈÄ¼ÓÀ¸·Î SBS¿¡¼ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ¹ÚÁøÈñ, ºÀÅÂ±Ô, ÀÌ±â¿ì, ¹ÚÁö¿µ µîÀÌ Ãâ¿¬À» È®Á¤ Áö¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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