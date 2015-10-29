½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¿¬±¸±â¾÷ Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥, ¡®ÇÔ²²¼­¿ï ´©¸®ÃàÁ¦' 2019¼­¿ïÆ¯º°½Ãº¹Áö ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó

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4¿ù 17ÀÏ Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯À» ±â³äÇÏ¿© SETEC¿¡¼ °³ÃÖµÈ ‘ÇÔ²²¼¿ï ´©¸®ÃàÁ¦’¿¡¼ ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¿¬±¸±â¾÷ Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥°¡ 2019¼¿ïÆ¯º°½Ãº¹Áö ¿ì¼ö»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù.
Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥´Â 2012³â °í·Á´ëÇÐ±³¿¡¼ ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¿¬±¸¼Ò¿¡¼ Àå¾Ö¾Æµ¿°ú ³ëÀÎº¹Áö¸¦ À§ÇÑ °Ç°ÇÁ·Î±×·¥À» ¿¬±¸Çß´Ù.
¾ö´ëÇ¥´Â È¸»ç¼³¸³ ÀÌÈÄ È¦Æ® ¾Æµ¿º¹ÁöÈ¸¿Í ¼¿ï½ÃÀå¾ÖÀÎº¹Áö½Ã¼³ÇùÈ¸ ¹× Àå¾ÖÀÎ½ºÅ°, Àå¾ÖÀÎ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ°, Àå¾ÖÀÎÅÂ±Çµµ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼ö´Ü¿¡ ÈÆ·Ãº¹°ú ÀçÈ°ÇÁ·Î±×·¥À» ¿¬±¸Áö¿øÇÏ¸ç, Àå¾ÖÀÎ °Ç° ±ÇÀÍÇâ»óÀ» À§ÇØ º¸Çà°ü·Ã ÀçÈ°¿îµ¿À» Áö¿øÇØ¿Ô´Ù.
»Ñ¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ±èÅÂÇö ´ëÇ¥´Â ÀÇ¼ö¸¦ Âø¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â Àý´ÜÀå¾ÖÀÎÀÌ´Ù.
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