°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.4.20 Åä 02:44
¿¬¿¹/½Ã»ç
½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¿¬±¸±â¾÷ Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥, ¡®ÇÔ²²¼­¿ï ´©¸®ÃàÁ¦' 2019¼­¿ïÆ¯º°½Ãº¹Áö ¿ì¼ö»ó ¼ö»ó
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.04.20  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥, »Ñ¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ±èÅÂÇö ´ëÇ¥(¿ÞÂÊºÎÅÍ)

4¿ù 17ÀÏ Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯À» ±â³äÇÏ¿© SETEC¿¡¼­ °³ÃÖµÈ ‘ÇÔ²²¼­¿ï ´©¸®ÃàÁ¦’¿¡¼­ ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¿¬±¸±â¾÷ Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥°¡ 2019¼­¿ïÆ¯º°½Ãº¹Áö ¿ì¼ö»óÀ» ¼ö»óÇß´Ù. 

Æ÷Æ¼¿ò ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥´Â 2012³â °í·Á´ëÇÐ±³¿¡¼­ ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ¿¬±¸¼Ò¿¡¼­ Àå¾Ö¾Æµ¿°ú ³ëÀÎº¹Áö¸¦ À§ÇÑ °Ç°­ÇÁ·Î±×·¥À» ¿¬±¸Çß´Ù.

¾ö´ëÇ¥´Â È¸»ç¼³¸³ ÀÌÈÄ È¦Æ® ¾Æµ¿º¹ÁöÈ¸¿Í ¼­¿ï½ÃÀå¾ÖÀÎº¹Áö½Ã¼³ÇùÈ¸ ¹× Àå¾ÖÀÎ½ºÅ°, Àå¾ÖÀÎ¾ÆÀÌ½ºÇÏÅ°, Àå¾ÖÀÎÅÂ±Çµµ ±¹°¡´ëÇ¥ ¼±¼ö´Ü¿¡ ÈÆ·Ãº¹°ú ÀçÈ°ÇÁ·Î±×·¥À» ¿¬±¸Áö¿øÇÏ¸ç, Àå¾ÖÀÎ °Ç°­ ±ÇÀÍÇâ»óÀ» À§ÇØ º¸Çà°ü·Ã ÀçÈ°¿îµ¿À» Áö¿øÇØ¿Ô´Ù. 

»Ñ¸®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ±èÅÂÇö ´ëÇ¥´Â ÀÇ¼ö¸¦ Âø¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â Àý´ÜÀå¾ÖÀÎÀÌ´Ù.

   
¡ã ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥, ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ¿Í ¼Ò³àÁÖÀÇº¸(¿ÞÂÊºÎÅÍ)

³²´Ù¸¥ ²ÞÀ» ²Ù¸ç º¹ÁöºÐ¾ßÀÇ Çàº¸¸¦ °È°í ÀÖ´Â °É±×·ì ¼Ò³àÁÖÀÇº¸¿Í ÇÔ²² Àå¾Ö¾Æµ¿½Ã¼³°ú Ã»¼Ò³â ±³À°Ã» Áö¿ø»ç¾÷À» ¸Å³â Áö¼ÓÇØ¿À°í ÀÖ´Ù.

¼Ò³àÁÖÀÇº¸´Â Àå¾ÖÀÎ º¸È£ ½Ã¼³¿¡¼­ ºÀ»çÇÏ¸ç °Ç°­ÇÑ ¹®È­¸¦ ÀüÆÄÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

ÀÌ³¯ Àå¾ÖÀÎ ÀÎ±ÇÁõÁø ºÐ¾ß ¿ì¼ö»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¾ö¼ºÈì ´ëÇ¥´Â “¾ÕÀ¸·Î ´õ ¿­½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ¶ó°í °Ý·ÁÇØÁÖ½Å °ÍÀÌ¶ó »ý°¢ÇÑ´Ù¸ç, Àå¾ÖÀÎ±¹°¡´ëÇ¥¼±¼öµéÀÌ ¹«ÇÑÇÑ °¡´É¼ºÀ» ½ÇÇöÇÏ´Âµ¥ ÀÏÁ¶ÇÏ°Ú´Ù”¶ó´Â ¼Ò°¨À» ÇÇ·ÂÇß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü(ÁÖ)¿ï»êÈ­·Âº»ºÎ¿Í ÇÑÀüKPS(ÁÖ)¿ï»ê»ç¾÷Ã³, ¿ï»ê Áß±¸½Ã°¢ÁÖ°£º¸È£¼¾ÅÍ¿¡ ¾ÈÀüÁ¡°Ë ºÀ»ç
2
¿ï»ê ³²±¸ Àå»ýÆ÷ÃÊµîÇÐ±³, ÄÚ½ºÆ÷¿µ³²ÆÄ¿ö(ÁÖ)·ÎºÎÅÍ ¹æ°úÈÄ ±³À° È°µ¿ºñ 2000¸¸ ¿ø ÈÄ¿ø ¹Þ¾Æ
3
¡®³²¾çÁÖ ´õ¼¥ ÆÛ½ºÆ®½ÃÆ¼¡¯, Æ÷½ºÄÚ°Ç¼³ÀÇ Æ®·»µðÇÑ ¼³°è ÀÔ´Ù
4
´ë±¸ °ø°øÅÃÁöÁö±¸ µµ³²Áö±¸ 'Èú½ºÅ×ÀÌÆ® µ¥½Ã¾Ó µµ³²' 5¿ù ºÐ¾ç ¿¹Á¤
5
¡®ÃÊÁ¤¹Ð ÀÓÇÃ¶õÆ®¡¯ »À°¡ ¾àÇÑ È¯ÀÚ¿¡°Ôµµ °¡´É
6
(ÁÖ)Ã¹ÆäÀÌÁö, ½Å°³³ä ÁÖ½ÄÁ¤º¸Á¦°ø ÇÃ·§Æû "´ÚÅÍ½ºÅ¹" ·±Äª!
7
¿ï»ê±¤¿ª½Ã Á¦2Àå¾ÖÀÎÃ¼À°°ü, ¡®2019 Àå¾ÖÀÎÀÇ ³¯ ±â³ä °Ç°­Æ¯°­°ú ¹®È­³ª´® Çà»ç¡¯ °¡Á®
8
ÀÏ»ê°¡±¸´ÜÁö ¹ÌÈ£µðÀÚÀÎ°¡±¸ °Ç°­ÇÑ Ä£È¯°æ ÆÐºê¸¯ ¼îÆÄ ¹× ¸ÅÆ®¸®½º Á÷±¸ ÇÒÀÎ Çà»çÀü °³ÃÖ
9
Àü±¹Àå¾ÖÀÎºÎ¸ð¿¬´ë ¿ï»êÁöºÎ, ¿ï»ê½ÃÃ» º°°ü ¾Õ¿¡¼­ Àå¾ÖÀÎ Â÷º° Ã¶Æó ÃË±¸ ÁýÈ¸
10
40³âÂ° ¸ÀÀ» ÀÌ¾î ¿À°í ÀÖ´Â ÀüºÏ °íÃ¢ ¸í°¡Ç³ÃµÀå¾î
»ó¹Ý±â ÅÂÈ­·ç ´©°¢ »ó¼³°ø¿¬ ¡®Ç³·ù±ØÀå¡¯ ½ÃÀÛ
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 4¿ù 19ÀÏ~)
±¹¸³Çö´ë¹Ì¼ú°ü, ¼ÒÀåÇ° ¼øÈ¸±âÈ¹Àü 10¿ù ¿ï»ê Ã£´Â´Ù
°¡Á· ¼ÒÁßÇÔ ÀÏ±ú¿ì´Â Ã¢ÀÛ°ø¿¬ ¡®ÀÚºÎ½É(í­Ý«ãý):ÀÚ½ÄÀÇ ¸¶À½,...
ÇÑ»ç¶û½Ç¹öÇÕÃ¢´Ü ÇØ¿Ü¹«´ë ÁøÃâ

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr