¹êµå '°¡ÀÌÁî', ÇÑ±¹Ãâ½Å ÀÏº» ¶ô¹êµå·Î ¡°Bad addiction¡±½Åº¸ ¿À·£¸¸¿¡ ÇÑ±¹¼­ ¹ß¸Å

ÇÑ±¹ Ãâ½Å ÀÏº» ¶ô¹êµå °¡ÀÌÁî, ½Åº¸ “Bad addiction” ÇÑ±¹¼ ¹ß¸Å
2019³â ÇöÀç ÀÏº»¿¡¼ ¿Õ¼ºÇÏ°Ô È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â °¡ÀÌÁî(GUYZ)°¡ ±¹³»¿¡¼´Â 8³â¸¸¿¡ ¹ßÇ¥ÇÏ´Â ¹øÂ° ½Ì±Û¾Ù¹ü “Bad addiction”À» 5¿ù 3ÀÏ ÇÑ±¹, ÀÏº», Áß±¹¿¡¼ µ¿½Ã ¹ß¸ÅÇß´Ù.
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