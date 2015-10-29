¡®È«´ë¾ß ³îÀÚ¡¯ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú Ã¹ °ø¿¬ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¼º·á

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È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¼º·á, ³²ÅÂÇö, ¸ù´Ï, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, °¡ÀÌÁî, ´õº£ÀÎ, »¡°£ÀÇÀÚ È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’°¡ Áö³ 5¿ù 4ÀÏ¿¡ È«´ë ºêÀÌÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.º» °ø¿¬Àº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î 5¿ù4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏ ÃÑ 4È¸¿¡ °ÉÃÄ µÎ ´Þ°£ °³ÃÖµÈ´Ù.
ÀÌ³¯ ºêÀÌÈ¦À» °¡µæ ¸Þ¿î °ü°´µéÀº Ã¹ ÆÀÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ »¡°£ÀÇÀÚºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ¼ ÇÑÀÏ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ°¡ÀÌÁî, ¹ö½ºÅ· À¯Æ©ºê½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ÃÖ±Ù È«´ë ¹Ì¼Ò³âÀ¸·Î ºÒ¸®¿ì¸ç ½Å¼±ÇÑ À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ´õº£ÀÎ, »ç¿ì½ºÅ¬·´ ¹êµå·Î ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ ³²ÅÂÇö, KBS ‘ºÒÈÄÀÇ ¸í°î’À¸·Î ¸ÅÈ¸ »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÌ´Â ¸ù´Ï µî ´Ù¾çÇÑ ÆÀµéÀÇ ¿¡³ÊÁö ³ÑÄ¡´Â °ø¿¬À» º¸¸ç È¯È£Çß´Ù. ¶Ç, »§¾ßTV¸¦ ÅëÇØ Àü¼¼°è 200°³±¹À¸·Î »ýÁß°èµÇ¾î ÇØ¿Ü ÆÒµéµµ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÈ´Ù.
´©±¸³ª ¾Ë¸¸ÇÑ Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀº ¼Õ½Â¿¬, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ³×¹Ì½Ã½º, ÇÇ½Ì°É½º, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, W24, »¡°£ÀÇÀÚ, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µî ´Ù¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ½ÅÀÎ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéµµ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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