°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.5.7 È­ 13:43
¿¬¿¹/½Ã»ç
¡®È«´ë¾ß ³îÀÚ¡¯ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú Ã¹ °ø¿¬ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¼º·á
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.05.07  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

³²ÅÂÇö, ¸ù´Ï, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, °¡ÀÌÁî µî ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú Ã¹ °ø¿¬ ¼ºÈ²¸®¿¡ ¼º·á

È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¼º·á, ³²ÅÂÇö, ¸ù´Ï, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, °¡ÀÌÁî, ´õº£ÀÎ, »¡°£ÀÇÀÚ  È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È­ È°¼ºÈ­ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’°¡ Áö³­ 5¿ù 4ÀÏ¿¡ È«´ë ºêÀÌÈ¦¿¡¼­ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.º» °ø¿¬Àº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î 5¿ù4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏ ÃÑ 4È¸¿¡ °ÉÃÄ µÎ ´Þ°£ °³ÃÖµÈ´Ù.

ÀÌ³¯ ºêÀÌÈ¦À» °¡µæ ¸Þ¿î °ü°´µéÀº Ã¹ ÆÀÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ »¡°£ÀÇÀÚºÎÅÍ ½ÃÀÛÇØ¼­ ÇÑÀÏ¸â¹ö·Î ±¸¼ºµÈ°¡ÀÌÁî, ¹ö½ºÅ· À¯Æ©ºê½ºÅ¸ ¶óÀÌºêÀ¯ºó, ÃÖ±Ù È«´ë ¹Ì¼Ò³âÀ¸·Î ºÒ¸®¿ì¸ç ½Å¼±ÇÑ À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ´õº£ÀÎ, »ç¿ì½ºÅ¬·´ ¹êµå·Î ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ ³²ÅÂÇö, KBS ‘ºÒÈÄÀÇ ¸í°î’À¸·Î ¸ÅÈ¸ »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÌ´Â ¸ù´Ï µî ´Ù¾çÇÑ ÆÀµéÀÇ ¿¡³ÊÁö ³ÑÄ¡´Â °ø¿¬À» º¸¸ç È¯È£Çß´Ù. ¶Ç, »§¾ßTV¸¦ ÅëÇØ Àü¼¼°è 200°³±¹À¸·Î »ýÁß°èµÇ¾î ÇØ¿Ü ÆÒµéµµ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÈ´Ù.

´©±¸³ª ¾Ë¸¸ÇÑ Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀº ¼Õ½Â¿¬, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ³×¹Ì½Ã½º, ÇÇ½Ì°É½º, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, W24, »¡°£ÀÇÀÚ, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µî ´Ù¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ½ÅÀÎ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéµµ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê¹ß °Ë-°æ °¥µî¡¦¡®ÇÇÀÇ»ç½Ç°øÇ¥ÁË¡¯·Î ÀçÁ¡È­
2
Çö´ëÁß°ø¾÷ ¹°ÀûºÐÇÒ ÅëÇÑ ½Å¼³ Áß°£ÁöÁÖ»ç º»»ç ¼­¿ï¿¡, ¿ï»ê Çö´ëÁß°ø¾÷ º»»ç±â´É ¡®Èçµé¡¯ ¿ì·Á
3
°æ¼º´ë, ´ëµ¿Á¦ ¡®DAY LIGHT¡¯ 7~9ÀÏ °³ÃÖ
4
¡°¼ö¼Òµµ½Ã ½ÇÇöÀ§ÇØ TF ¿î¿µ¡¤¾÷Á¾ÀüÈ¯ ÇÊ¿ä¡±
5
ÇÑ±¹¼ö·Â¿øÀÚ·Â(ÁÖ) »õ¿ï¿øÀÚ·Âº»ºÎ, ¼ö¿¬ÀçÈ°¿ø¿¡ 500¸¸¿ø Áö¿ø
6
¾ç»ê »ç¼Û½Åµµ½Ã Ã¹ ´ë´ÜÁö ¡®´õ¼¥ µ¥½Ã¾Ó¡¯ ºÐ¾ç
7
ÇÑ±¹µ¿¼­¹ßÀü, ¿ï»ê Áß±¸ º»»ç¿¡ ¡®¾ÈÀüÀÇ È²±Ý¼Õ¡¯ Àü½Ã
8
¼ö¼Ò°æÁ¦ ±¹Á¦Ç¥ÁØÈ­ ¼±Á¡ À§ÇØ ¹Î¡¤°ü ¸Â¼Õ
9
±¸¼ÓµÈ µ¿·á°æÂû°ü µ½±â, ¿ï»ê°æÂû Á÷Çù ¸ð±ÝÈ°µ¿
10
[ÁÖ°£ Áõ½Ã Àü¸Á]ÇÏ¹Ý±â ¹ÝµµÃ¼ ¾÷È² È¸º¹¿¡ ¡®ÁÖ¸ñ¡¯
°æ»óÀÏº¸ Ã¢°£ 30ÁÖ³â ±â³ä ¡®º¸¹¬, ±Ù´ë¹Ì¼ú·Î ¿À´Â ±æ¸ñ¡¯î÷...
¡®¼±¹ÙÀ§¿¡ ¸¶½Ç¿Â ¾ÆÈ©ÀÌ¾ß±â¡¯, ¿ï»êÀÇ Áö¸í¡¤¿¾ ÀÌ¾ß±â Ã¢ÀÛ ...
¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü ½Ã³×¸¶ ³ªÀÕ, 11ÀÏ ¡®Ä¥°î °¡½Ã³ªµé¡¯ »ó¿µ
¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2019³â 5¿ù 3ÀÏ~)
¼èºÎ¸®ÃàÁ¦ ±âÈ¹Àü ±Ý¼ÓÁ¶°¢°¡ ÀÌ¼ÛÁØ ÃÊ´ëÀü

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr