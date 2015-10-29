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´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´çÀº 8ÀÏ 20´ë±¹È¸ ¸¶Áö¸· ¿ø³»´ëÇ¥¸¦ »Ì´Â °æ¼±À» Ä¡¸¥´Ù. ÀÌÀÎ¿µ¡¤³ë¿õ·¡¡¤±èÅÂ³â ÀÇ¿ø(±âÈ£¼ø) µî 3ÆÄÀüÀ¸·Î Ä¡·¯Áö´Â ÀÌ¹ø °æ¼±Àº ¼±°Å¸¦ ÇÏ·ç ¾ÕµÐ 7ÀÏ±îÁöµµ À¯·Â ÈÄº¸¸¦ °¡´ÆÇÏ±â Èûµç ¿¹ÃøºÒÇãÀÇ ÆÇ¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
¼¼ ÈÄº¸ÃøÀº Àú¸¶´Ù 1Â÷ÅõÇ¥¿¡¼ 50~60Ç¥ ÀÌ»óÀº ¾òÀ» °ÍÀÌ¶ó°í ÀÚ½ÅÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÈÄº¸µéÀÇ ÀÚÃ¼ Áý°è¸¦ ´Ù ÇÕ»êÇÏ¸é ÃÖ´ë 180Ç¥±îÁö ³ª¿À´Âµ¥, ÀÌ´Â À¯±ÇÀÚÀÎ ¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿ø ¼ö(128¸í)¸¦ ÈÎ¾À ¿ôµ·´Ù. °á±¹ ÁöÁö ÈÄº¸°¡ ºÒ¸íÈ®ÇÑ ºÎµ¿ÃþÀÇ Çâ¹è°¡ °æ¼±°á°ú¸¦ ÁÂ¿ìÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
´ç ¾ÈÆÆ¿¡¼± ¼¼ ¸íÀÇ ÈÄº¸°¡ Ä¡¿ÇÏ°Ô °æÀïÀ» ¹úÀÌ´Â ¸¸Å ÀÌ¹ø °æ¼±¿¡¼± 1Â÷ ÅõÇ¥ °á°ú °ú¹Ý µæÇ¥ ÈÄº¸ÀÚ°¡ ¾ø¾î °á¼±ÅõÇ¥±îÁö °¥ °ÍÀÌ¶õ °üÃøÀÌ ¸¹´Ù.
ÇÑ ÈÄº¸ Ãø °ü°èÀÚ´Â ¡°Æ¯Á¤ ÈÄº¸·Î Ç¥ ½ò¸²Çö»óÀÌ ¾ø¾î °á¼±Àº ¹«Á¶°Ç °£´Ù°í º»´Ù¡±¸ç ¡°1Â÷ ÅõÇ¥ °á°ú 1, 2À§ ÈÄº¸°£ Ç¥ Â÷ÀÌ°¡ Å©°Ô ³ª¸é ´ë¼¼·Ð¿¡ 3À§ ÈÄº¸ÀÇ Ç¥°¡ 1À§ ÈÄº¸ ÂÊÀ¸·Î ¸ô¸± °¡´É¼ºÀÌ ÀÖ´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
ÈÄº¸µéÀº ±×µ¿¾È À¯±ÇÀÚÀÎ ÀÇ¿øµé°ú Á÷°£Á¢ÀûÀÎ Á¢ÃË¸éÀ» ³ÐÇô³ª°¡¸ç Àú¸¶´ÙÀÇ °Á¡À» ºÎ°¢ÇÏ´Â µ¥ ÁÖ·ÂÇß´Ù.
ÀÌ¹ø °æ¼±Àº Áý±Ç Áß¹Ý±â¿¡ Á¢¾îµå´Â ¹®ÀçÀÎ Á¤ºÎÀÇ ¼º°øÀ» µÞ¹ÞÄ§ÇÏ°í ³»³â ÃÑ¼± ½Â¸®¸¦ ÀÌ²ø¾î¾ß ÇÏ´Â ¸·ÁßÇÑ ÀÓ¹«¸¦ ¸Ã´Â ¿ø³»»ç·ÉÅ¾À» »Ì´Â´Ù´Â Á¡¿¡¼ ´õ¿í Ä¡¿ÇÑ ½ÂºÎ°¡ ¿¹»óµÈ´Ù. ±èµÎ¼ö±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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