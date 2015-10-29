7ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'ÆÄ½ºÅÚ°É½º', 18ÀÏ ¿ô±Í¹Ú¼Û À½¿ø ¹ßÇ¥

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|¡ã 7ÀÎÁ¶ ÃÖ¿¬¼Ò °É±×·ì ÆÄ½ºÅÚ°É½º / »çÁøÁ¦°ø: ÆË½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®Á¦°ø
2018' KBSÀü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¿¬¸»°á¼±¿¡¼ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¿© ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß¹Þ¾Ò´ø 7ÀÎÁ¶ ÃÖ¿¬¼Ò °É±×·ì ÆÄ½ºÅÚ°É½º(¼ö¹Î, ÅÂÈñ, Èñºó, ¼ÒÀÌ, ´Ù¿î, ÇÏÀº, º¸ºó)°¡ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¿ô±Í¹Ú¼Û'À» ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.
10ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ÆË½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 'ÆÄ½ºÅÚ °É½º'°¡ ´Ù°¡¿À´Â 18ÀÏ ¿ÀÈÄ 12½Ã °¢ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ½Å°î '¿ô±Í¹Ú¼Û'À» ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
ÆÄ½ºÅÚ°É½º´Â Áö³ÇØ 9¿ù ºÎ¸ð´Ô²²¼ ¿ë±â ³»¾î Èû³»½Ã¶ó´Â ³»¿ëÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¾Ë½ö´Þ½ö'À» ³½ ÈÄ 8°³¿ù ¸¸¿¡ ½Å°îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Âµ¥ ½Å°î ¾Ù¹ü¿¡ ÆÒ¼ºñ½º Â÷¿ø¿¡¼ '¾Ë½ö´Þ½ö'µµ ÇÔ²² ¼ö·ÏÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ½Å°î '¿ô±Í¹Ú¼Û'Àº ´©±¸³ª ½±°Ô µû¶ó ºÎ¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ½¬¿î ¸á·Îµð¿Í ¹Ýº¹ÀûÀÎ °¡»ç°¡ ±Í¿¡ Ä£±ÙÇÏ°Ô ´Ù°¡¿À´Â °îÀ¸·Î ¿ÀÇý¼º MC°¡ ÀÛ»ç¸¦ ÇÏ°í ¿©Çà½ºÄÉÄ¡ ¸®´õ ·çÄ«(Á¶º´¼®)¾¾°¡ ÀÛ°î ¹× ÇÁ·Îµà½ÌÀ» ÇÏ¿´´Ù.
¿ô±Í¹ÚÀº ¿ôÀ½, ±Í ¸¶»çÁö, ¹Ú¼ö ÁÙÀÓ¸»·Î ¸¹ÀÌ ¿ô°í ±Í ¸¶»çÁö¸¦ ¸¹ÀÌ ÇØÁÖ°í ¹Ú¼ö¸¦ ¸¹ÀÌ Ä¡¸é °Ç°ÇØÁø´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù
¿ôÀ½Àº ¸¶À½À» Á¤ÈÇÏ´Â È¿´ÉÀ» ³Ñ¾î Ç÷¾×¼øÈ¯À» ÃËÁøÇÏ°í, ¸é¿ª·ÂÀ» ³ôÀÌ°í Áúº´À» Ä¡·áÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù´Â ¿¬±¸ °á°ú°¡ ³ª¿Â ¸¸º´ ÅëÄ¡¾àÀÌ ¹Ù·Î ¿ì¸®ÀÇ ¿ôÀ½ÀÌ´Ù!
±Í´Â ±ÍÂú°Ô ÇØ¾ß °Ç° ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù, ¶ÇÇÑ 'Áß±¹ È²Á¦µéÀÌ ±Í¸¦ ÅëÇØ °Ç°°ü¸®ÇÏ¿´´Ù.'°í Áß±¹ È²Á¦³»°æ¿¡ ±â·ÏµÇ¾îÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.¹Ú¼ö È¿´ÉÀº ¿ì¸®ÀÇ ¼Õ¿¡´Â ¸ðµç Ç÷ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÎÃ¼ÀÇ Ãà¼ÒÆÇÀÌ¶ó°í ÇÒ ¸¸Å ¼ÕÀº ´Ù¾çÇÑ ½ÅÃ¼±â°ü°ú ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡´Â µ¿ÀÛÀ¸·Î ÇØ´ç ½ÅÃ¼±â°üÀ» ÀÚ±ØÇØ¼ °Ç°¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.
Èú¸µ ±¹¹Î °Ç° '¿ô±Í¹Ú ¼Û' ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥ÇÑ ÆÄ½ºÅÚ°É½º´Â '¿ô±Í¹Ú ¼Û'À» ÅëÇØ ¸¶À½ÀÇ Èú¸µ°ú ÈûÀ» ÁÖ¾î Èûµé°í ÁöÄ£ Àü ±¹¹ÎÀÌ °Ç°ÇØÁö´Â ±×³¯±îÁö ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í ¿Á¤À» °®°í ´Þ·Á°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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