7ÀÎÁ¶ °É±×·ì 'ÆÄ½ºÅÚ°É½º', 18ÀÏ ¿ô±Í¹Ú¼Û À½¿ø ¹ßÇ¥

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.5.10 ±Ý 17:34
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.05.10  
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¡ã 7ÀÎÁ¶ ÃÖ¿¬¼Ò °É±×·ì ÆÄ½ºÅÚ°É½º / »çÁøÁ¦°ø: ÆË½º¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®Á¦°ø

2018' KBSÀü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¿¬¸»°á¼±¿¡¼­ ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¿© ÀÌ¸ñÀ» ÁýÁß¹Þ¾Ò´ø 7ÀÎÁ¶ ÃÖ¿¬¼Ò °É±×·ì ÆÄ½ºÅÚ°É½º(¼ö¹Î, ÅÂÈñ, Èñºó, ¼ÒÀÌ, ´Ù¿î, ÇÏÀº, º¸ºó)°¡ µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¿ô±Í¹Ú¼Û'À» ¹ßÇ¥ÇÑ´Ù.

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ÆÄ½ºÅÚ°É½º´Â Áö³­ÇØ 9¿ù ºÎ¸ð´Ô²²¼­ ¿ë±â ³»¾î Èû³»½Ã¶ó´Â ³»¿ëÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±Û ¾Ù¹ü '¾Ë½ö´Þ½ö'À» ³½ ÈÄ 8°³¿ù ¸¸¿¡ ½Å°îÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Âµ¥ ½Å°î ¾Ù¹ü¿¡ ÆÒ¼­ºñ½º Â÷¿ø¿¡¼­ '¾Ë½ö´Þ½ö'µµ ÇÔ²² ¼ö·ÏÇÏ¿´´Ù.

ÀÌ¹ø ½Å°î '¿ô±Í¹Ú¼Û'Àº ´©±¸³ª ½±°Ô µû¶ó ºÎ¸¦ ¼ö ÀÖ´Â ½¬¿î ¸á·Îµð¿Í ¹Ýº¹ÀûÀÎ °¡»ç°¡ ±Í¿¡ Ä£±ÙÇÏ°Ô ´Ù°¡¿À´Â °îÀ¸·Î ¿ÀÇý¼º MC°¡ ÀÛ»ç¸¦ ÇÏ°í ¿©Çà½ºÄÉÄ¡ ¸®´õ ·çÄ«(Á¶º´¼®)¾¾°¡ ÀÛ°î ¹× ÇÁ·Îµà½ÌÀ» ÇÏ¿´´Ù.

¿ô±Í¹ÚÀº ¿ôÀ½, ±Í ¸¶»çÁö, ¹Ú¼ö ÁÙÀÓ¸»·Î ¸¹ÀÌ ¿ô°í ±Í ¸¶»çÁö¸¦ ¸¹ÀÌ ÇØÁÖ°í ¹Ú¼ö¸¦ ¸¹ÀÌ Ä¡¸é °Ç°­ÇØÁø´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù

¿ôÀ½Àº ¸¶À½À» Á¤È­ÇÏ´Â È¿´ÉÀ» ³Ñ¾î Ç÷¾×¼øÈ¯À» ÃËÁøÇÏ°í, ¸é¿ª·ÂÀ» ³ôÀÌ°í Áúº´À» Ä¡·áÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀ» ÁØ´Ù´Â ¿¬±¸ °á°ú°¡ ³ª¿Â ¸¸º´ ÅëÄ¡¾àÀÌ ¹Ù·Î ¿ì¸®ÀÇ ¿ôÀ½ÀÌ´Ù!

±Í´Â ±ÍÂú°Ô ÇØ¾ß °Ç°­ ÇØÁú ¼ö ÀÖ´Ù, ¶ÇÇÑ 'Áß±¹ È²Á¦µéÀÌ ±Í¸¦ ÅëÇØ °Ç°­°ü¸®ÇÏ¿´´Ù.'°í Áß±¹ È²Á¦³»°æ¿¡ ±â·ÏµÇ¾îÀÖ´Ù°í ÇÑ´Ù.¹Ú¼ö È¿´ÉÀº ¿ì¸®ÀÇ ¼Õ¿¡´Â ¸ðµç Ç÷ÀÌ ÀÖÀ¸¸ç, ÀÎÃ¼ÀÇ Ãà¼ÒÆÇÀÌ¶ó°í ÇÒ ¸¸Å­ ¼ÕÀº ´Ù¾çÇÑ ½ÅÃ¼±â°ü°ú ¿¬°áµÇ¾î ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ ¹Ú¼ö¸¦ Ä¡´Â µ¿ÀÛÀ¸·Î ÇØ´ç ½ÅÃ¼±â°üÀ» ÀÚ±ØÇØ¼­ °Ç°­¿¡ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù.

Èú¸µ ±¹¹Î °Ç°­ '¿ô±Í¹Ú ¼Û' ½Ì±Û ¾Ù¹ü ¹ßÇ¥ÇÑ ÆÄ½ºÅÚ°É½º´Â '¿ô±Í¹Ú ¼Û'À» ÅëÇØ ¸¶À½ÀÇ Èú¸µ°ú ÈûÀ» ÁÖ¾î Èûµé°í ÁöÄ£ Àü ±¹¹ÎÀÌ °Ç°­ÇØÁö´Â ±×³¯±îÁö ÃÊ½ÉÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í ¿­Á¤À» °®°í ´Þ·Á°¥ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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