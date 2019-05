경제기업/무역 현대자동차, 58회 베니스비엔날레 한국관 공식후원 승인 2019.05.12 21:53:47 ▲ 현대자동차는 11일부터 11월24일까지 이탈리아 베네치아 전역에서 열리는 제58회 베니스비엔날레의 한국관을 공식 후원한다 현대자동차는 11일부터 11월24일까지 이탈리아 베네치아 전역에서 열리는 제58회 베니스비엔날레의 한국관을 공식 후원한다고 12일 밝혔다.



현대차는 2015년부터 세계 최고의 미술 축제인 베니스비엔날레의 한국관 공식 후원사로 참여하고 있다.



현대차는 2015년부터 세계 최고의 미술 축제인 베니스비엔날레의 한국관 공식 후원사로 참여하고 있다.

제58회 베니스비엔날레는 런던 헤이워드 갤러리 관장인 랠프 루고프 총감독이 기획한 '흥미로운 시대에 살기를'(May You Live In Interesting Times)이란 주제의 본전시와 90여개국의 국가관이 운영된다. 한국관은 김현진 예술감독이 남화연·정은영·제인 진 카이젠과 함께 전시 '역사가 우리를 망쳐 놨지만 그래도 상관없다'를 꾸민다. 한편, 현대차는 영국 테이트모던 미술관과 미국 로스앤젤레스 카운티 미술관(LACMA), 한국 국립현대미술관을 장기 후원하고 있다.

