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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.5.13 ¿ù 19:09
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½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® µð¹Ù '¼öºó', KBN TV MC ¹ßÅ¹
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.05.13  
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¡ã ½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® µð¹Ù ¼öºó

“½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® µð¹Ù” ¼öºó KBN TV(ÇÑ±¹´ç±¸¹æ¼Û) MC·Î ¹ßÅ¹µÆ´Ù. ¼öºó ¼Ò¼Ó»ç LK ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â “¼öºóÀÌ ÇÑ±¹´ç±¸¹æ¼Û ‘³ªÀÇ ´ç±¸ Ä£±¸¸¦ ¼Ò°³ÇÕ´Ï´Ù’ MC ·Î ¹ßÅ¹µÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

‘KBN TV’(ÇÑ±¹´ç±¸¹æ¼Û) Àº ³²ÀÚ MC °íÅÂ»ê , ¼öºó(MC),°Ô½ºÆ®(1~2ÀÎ)µé·Î ±¸¼ºµÇ¸ç ´ç±¸ ´ëÈ¸°¡ ¾Æ´Ñ ¿ì¸®µéÀÇ °æ±â ÇÑÆÇ! À¸·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Àü´ÞÇÏ¸é¼­ Áß±ºÁß°£¿¡ ÀÚ¿¬½º·´°Ô ¹ß»ýÇÏ´Â ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ À¯ÄèÇÏ°Ô ´ã¾Æ³»´Â ÇÁ·Î±×·¥À¸·Î ´Ù¾çÇÑ º¼°Å±â·Î ½ÃÃ»ÀÚµé¿¡°Ô Á¦°øÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç ´ç±¸¿¡ °ü½ÉÀÌ ¸¹Àº 30~60´ë ±îÁö ´Ù¾çÇÑ ¿¬·ÉÃþÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ´Ù.

¼öºóÀº Àç¹ÌÀÖ´Â °æ±â ÁøÇà°ú ÅåÅå Æ¢´Â È°¾àÀ» ¿¹°í Çß´Ù. ‘KBN TV(ÇÑ±¹´ç±¸¹æ¼Û)’ MC ·Î ¹ßÅ¹µÈ ½Å¿¹ Æ®·ÎÆ® °¡¼ö ¼öºóÀº µ¥ºß Àü Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿À» ÇßÀ¸¸ç ÇöÀç Æ®·ÎÆ® °¡¼ö·Î¼­

°¢Á¾ ½ºÆ÷Ã÷ °æ±â¿Í ¶óµð¿À¸¦ ÅëÇØ ´ëÁßµéÀÇ ´«µµÀåÀ» Âï°í ÀÖ´Ù.¶ÇÇÑ °¡Ã¢·Â°ú Èï ³ÑÄ¡´Â ¹«´ë ¸Å³Ê·Î È­Á¦¸¦ ¸ðÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.

Á¦ÀÛÁøÀº "¼öºóÀÇ º½ ÇÞ»ì °°Àº »óÅ­ÇÑ ¹Ì¼Ò¿Í ³ë·ÃÇÑ ÁøÇà·Â, ÈïºÎÀÚ ¶ó´Â ¼ö½Ä¾î Ã³·³´Ù¾çÇÑ Àç¹Ì·Î ½ÃÃ»ÀÚµéÀÇ ¸¶À½À» ´Ü¼û¿¡ »ç·Î ÀâÀ»°Å °°´Ù"¸ç "¼½½¬ ÇÏ¸é¼­µµ ±Í¿©¿î ¿Ü¸ð¿Í ÇÔ²² µëÁ÷ÇÑ '¾ð´Ï,´©³ª,µ¿»ý¹Ì' ±îÁö °âºñÇØ Â÷¼¼´ë ´ç±¸°èÀÇ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î ±â´ëµÈ´Ù"°í ¹àÇû´Ù. 

¼öºó ¼Ò¼Ó»ç LK¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¸¦ ÅëÇØ "´ç±¸¿¡ °ü½ÉÀÌ ¸¹¾ÒÀ¸¸ç Áñ°Ì°Ô Ã¬°Üº¸´ø ÇÁ·Î±×·¥ MC·Î ¹ßÅ¹µÅ ±â»Ú°í ¼³·¹ÀÎ´Ù. ¹à°í,µû¶æÇÑ ÁøÇàÀ» ÇÏµµ·Ï °â¼ÕÇÏ°í Ç×»ó ³ë·ÂÇÏ´Â Æ÷±ÙÇÑ ¼öºóÀÌ°¡ µÇ°í ½Í´Ù"°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»êÁö¿ª °ø¿¬Àå »óÁÖ´ÜÃ¼µé ¿ÃÇØ ¾î¶² °ø¿¬ ¼±º¸ÀÌ³ª
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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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