°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©', 10°³¿ù¸¸¿¡ ±ÍÈ¯...»õ·Î¿î »ç¿îµå·Î ÄÄ¹é

연예/시사 걸그룹 '시크엔젤', 10개월만에 귀환...새로운 사운드로 컴백 승인 2019.05.16 ▲ 새로운 음반 'LIKE IT'으로 컴백하는 걸그룹 시크엔젤 / 사진제공 리즈 엔터테인먼트 다가오는 21일 '라은, 유희, 시아, 다연'으로 구성된 4인조 걸그룹 '시크엔젤'이 2017년 2월부터 'Is Love'를 비롯해서 'Chic Summer, 좋은 Day, 바다'에 이은 5번째 음반 'LIKE IT'이 발매된다. 이번에 발매되는 'LIKE IT'은 리드미컬한 벌스 편곡과 상반되는 멜로디 라인 그리고 그 위에 메인 리프로 연주되고 있는 중독성 있고 화려한 멜로디의 보이스 신스 소스가 적재적소에 가미된 뭄바톤 리듬의 댄스곡으로 대중들의 귀를 사로잡는 곡이다. 소속사 리즈 엔터테인먼트에서는 "신곡 'LIKT IT'의 특징은 곡이 전개될수록 스펙트럼이 넓게 펼쳐지며, 직설적인 가사와 음악에서 느껴지는 에너지로 독특하고 기존에 없던 '시크엔젤'만의 새로운 독창적 카리스마를 제시한다."고 피력했다. 'LIKE IT'은 멤버인 '라은'이 직접 랩 메이킹을 해서 808 베이스 소리 위 흐르는 그녀의 랩이 듣는 재미를 더하며, 분위기가 반전되는 브리지 부분에서는 보컬인 '유희', '시아'의 목소리가 잘 표현되었고, 오랜 기간 뮤지컬을 해온 '다연'의 파워풀한 목소리가 잘 녹아있다. 특히 이번 시크엔젤의 신곡 'LIKE IT'의 안무는 '워너원, 세븐틴, 레드벨벳, 트와이스' 등 많은 작품을 한 베테랑 안무가인 '최영준'이 맡아 음악과의 춤의 완벽한 조화 역시 그녀들을 더욱 돋보이게 한다. 한편 리즈 엔터테인먼트 이현수 대표는 "이번 'LIKE IT'음반을 발매하며 음원 공개 하루 전 5월 20일 잠실 롯데월드 몰 5층에서 '미디어 쇼케이스'를 가진다."고 밝혔다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

