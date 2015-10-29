Ä¡¾î¸®´õ 'ÀÌÁö¼ö', Ä¡¸íÀûÀÎ ÃÊ±ÙÁ¢ ¼¿Ä« °ø°³

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ÀÌ¸¦ Á¢ÇÑ ³×Æ¼ÁðµéÀº "Áö¼ö ³Ê¹« ¿¹»µ¿ä", "Ä¡¾î¸®´õ Áö¼ö ³Ê¹« ÀÌ¸ñ±¸ºñ ´ë¹Ú!!", "¿À´Ã ºñ¸ÂÀ¸¸é¼ FC¾È¾ç ÀÀ¿ø ÇÏ´À¶ó °í»ýÇß¾î¿ä""ÁøÂ¥ ³Ê¹« ¿¹»Ú´Ù" "¿ÏÀü ¿¹»µ¿ä" µî ÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí Ä¡¾î¸®´õ Áö¼ö´Â FC¾È¾ç Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÁßÀÌ¸ç °É±×·ì »þºñ½º ¸â¹öÀÌ¸ç ÄÄ¹é ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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