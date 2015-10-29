½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º',Á¤Ã¼ºÒ¸íÀÇ °¡¼ö ¸¶¹Ì¼Õ °ø¿¬Àå¼­ ÀÎÁõ¼¦

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½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö Y±ºÀÇ Á¤Ã¼¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ Y±º °ø½Ä SNS ¸¦ ÅëÇØ °ø¿¬Àå »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
ÃÖ±Ù Y±º °ø½Ä SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ ¿¡ “¸¶¹Ì¼Õ ·¿Ã÷±â¸´”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¼¿Ä« »çÁø ÇÑ ÀåÀ» °ÔÀç Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó Y±º°ú ¸¶¹Ì¼Õ ºí·¢,ºÐÈ« »ö»óÀÇ º¹¸éÀ» Âø¿ëÇÏ°í ±×À¹ÇÑ ´«ºûÀ¸·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½Ã ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
"°ø¿¬(Çà»çÀå)¿¡¼ ¸¸³ª¼ ¹Ý°¡¿ö"¶ó´Â ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» ¿Ã·È´Ù. ÀÌ¿Í ÇÔ²² °ø°³µÈ »çÁø¿¡¼ µÎ »ç¶÷Àº ºêÀÌ ÀÚ¸¦ ±×¸®¸ç ´ÙÁ¤ÇÑ ºÐÀ§±â¸¦ ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
Æ¯È÷ Y±º Àº ´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½Éµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. À¯Àç¼®À» ºñ·ÔÇØ À¯Èñ¿, À¯º´Àç, ºñÅõºñ À°¼ºÀç, À±¹Î¼ö, À¯»ó¹«, ¾ç¼¼Çü, À±Á¾½Å, À¯¼¼À±, À±µµÇö, ÀÌ±¹ÁÖ, ÀÌ»óÁØ µîÀÌ Y±ºÀ» ÇâÇØ ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ¸ç ½ÅºñÁÖÀÇ ±×¸¦ ÇâÇÑ ±Ã±ÝÁõ, ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»°í ÀÖÀ¸¸ç ¸¶¹Ì¼Õ ¶ÇÇÑ Á¤Á¦ºÒ¸íÀÇ °¡¼ö·Î ´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½ÉÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
°ø°³ÇÑ »çÁøÀ» º» ÆÒµéÀº “Y±º,¸¶¹Ì¼Õ ´ë¹Ú”,“°ø°³¾ðÁ¦ÇÏ³ª¿ä?”,“Y±º ³ó±¸Àå¿¡¼ ¹Þ¾î¿ä”, “Y±º µ¿ÀüµÎ°³ ³ë·¡ ÁÁ´øµ¥ ¾ó±¼ °ø°³ ÇØÁÖ¼¼¿ä”Y±º,¸¶¹Ì¼Õ µà¿§??” ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù
Y±ºÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ È°¹ßÇÑ À½¾ÇÈ°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¿¶í ´ëÁßÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ÈûÀÔ¾î 5¿ù Á¤Ã¼¸¦ µå·¯³¾Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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