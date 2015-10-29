½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö 'Y±º',Á¤Ã¼ºÒ¸íÀÇ °¡¼ö ¸¶¹Ì¼Õ °ø¿¬Àå¼­ ÀÎÁõ¼¦

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.5.20 ¿ù 18:43
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½ÂÀÎ 2019.05.20  
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ÃÖ±Ù Y±º °ø½Ä SNS  ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ ¿¡ “¸¶¹Ì¼Õ ·¿Ã÷±â¸´”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² ¼¿Ä« »çÁø ÇÑ ÀåÀ» °ÔÀç Çß´Ù. 

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°ø°³ÇÑ »çÁøÀ» º» ÆÒµéÀº “Y±º,¸¶¹Ì¼Õ ´ë¹Ú”,“°ø°³¾ðÁ¦ÇÏ³ª¿ä?”,“Y±º ³ó±¸Àå¿¡¼­ ¹Þ¾î¿ä”, “Y±º µ¿ÀüµÎ°³ ³ë·¡ ÁÁ´øµ¥ ¾ó±¼ °ø°³ ÇØÁÖ¼¼¿ä”Y±º,¸¶¹Ì¼Õ µà¿§??” ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù 

Y±ºÀº ¾ÕÀ¸·Îµµ È°¹ßÇÑ À½¾ÇÈ°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¿­¶í ´ëÁßÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ÈûÀÔ¾î 5¿ù Á¤Ã¼¸¦ µå·¯³¾Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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½Å³ª´Â ¹ÂÁöÄÃ º¸¸ç ¼¼°è ¹®¸íÀÇ ¹ß»óÁö ÀÌÁýÆ®·Î ¿©Çà°¡¿ä
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½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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