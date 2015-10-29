°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©', 10°³¿ù¸¸¿¡ ±ÍÈ¯, »õ·Î¿î »ç¿îµå·Î ÄÄ¹é

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|¡ã»õ·Î¿î À½¹Ý 'LIKE IT'À¸·Î ÄÄ¹éÇÏ´Â °É±×·ì ½ÃÅ©¿£Á© / ¸®Áî ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á¦°ø
21ÀÏ '¶óÀº, À¯Èñ, ½Ã¾Æ, ´Ù¿¬'À¸·Î ±¸¼ºµÈ 4ÀÎÁ¶ °É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©'ÀÌ 2017³â 2¿ùºÎÅÍ 'Is Love'¸¦ ºñ·ÔÇØ¼ 'Chic Summer, ÁÁÀº Day, ¹Ù´Ù'¿¡ ÀÌÀº 5¹øÂ° À½¹Ý 'LIKE IT'ÀÌ ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¸ÅµÇ´Â 'LIKE IT'Àº ¸®µå¹ÌÄÃÇÑ ¹ú½º Æí°î°ú »ó¹ÝµÇ´Â ¸á·Îµð ¶óÀÎ ±×¸®°í ±× À§¿¡ ¸ÞÀÎ ¸®ÇÁ·Î ¿¬ÁÖµÇ°í ÀÖ´Â Áßµ¶¼º ÀÖ°í È·ÁÇÑ ¸á·ÎµðÀÇ º¸ÀÌ½º ½Å½º ¼Ò½º°¡ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ °¡¹ÌµÈ ¹³¹ÙÅæ ¸®µëÀÇ ´í½º°îÀ¸·Î ´ëÁßµéÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ´Â °îÀÌ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¸®Áî ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼´Â "½Å°î 'LIKT IT'ÀÇ Æ¯Â¡Àº °îÀÌ Àü°³µÉ¼ö·Ï ½ºÆåÆ®·³ÀÌ ³Ð°Ô ÆîÃÄÁö¸ç, Á÷¼³ÀûÀÎ °¡»ç¿Í À½¾Ç¿¡¼ ´À²¸Áö´Â ¿¡³ÊÁö·Î µ¶Æ¯ÇÏ°í ±âÁ¸¿¡ ¾ø´ø '½ÃÅ©¿£Á©'¸¸ÀÇ »õ·Î¿î µ¶Ã¢Àû Ä«¸®½º¸¶¸¦ Á¦½ÃÇÑ´Ù."°í ÇÇ·ÂÇß´Ù.
'LIKE IT'Àº ¸â¹öÀÎ '¶óÀº'ÀÌ Á÷Á¢ ·¦ ¸ÞÀÌÅ·À» ÇØ¼ 808 º£ÀÌ½º ¼Ò¸® À§ Èå¸£´Â ±×³àÀÇ ·¦ÀÌ µè´Â Àç¹Ì¸¦ ´õÇÏ¸ç, ºÐÀ§±â°¡ ¹ÝÀüµÇ´Â ºê¸®Áö ºÎºÐ¿¡¼´Â º¸ÄÃÀÎ 'À¯Èñ', '½Ã¾Æ'ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Àß Ç¥ÇöµÇ¾ú°í, ¿À·£ ±â°£ ¹ÂÁöÄÃÀ» ÇØ¿Â '´Ù¿¬'ÀÇ ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Àß ³ì¾ÆÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½ÃÅ©¿£Á©ÀÇ ½Å°î 'LIKE IT'ÀÇ ¾È¹«´Â '¿ö³Ê¿ø, ¼¼ºìÆ¾, ·¹µåº§ºª, Æ®¿ÍÀÌ½º' µî ¸¹Àº ÀÛÇ°À» ÇÑ º£Å×¶û ¾È¹«°¡ÀÎ 'ÃÖ¿µÁØ'ÀÌ ¸Ã¾Æ À½¾Ç°úÀÇ ÃãÀÇ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È ¿ª½Ã ±×³àµéÀ» ´õ¿í µ¸º¸ÀÌ°Ô ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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