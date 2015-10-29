°É±×·ì '½ÃÅ©¿£Á©', 10°³¿ù¸¸¿¡ ±ÍÈ¯, »õ·Î¿î »ç¿îµå·Î ÄÄ¹é

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.5.21 È­ 14:33
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½ÂÀÎ 2019.05.21  
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ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¸ÅµÇ´Â 'LIKE IT'Àº ¸®µå¹ÌÄÃÇÑ ¹ú½º Æí°î°ú »ó¹ÝµÇ´Â ¸á·Îµð ¶óÀÎ ±×¸®°í ±× À§¿¡ ¸ÞÀÎ ¸®ÇÁ·Î ¿¬ÁÖµÇ°í ÀÖ´Â Áßµ¶¼º ÀÖ°í È­·ÁÇÑ ¸á·ÎµðÀÇ º¸ÀÌ½º ½Å½º ¼Ò½º°¡ ÀûÀçÀû¼Ò¿¡ °¡¹ÌµÈ ¹³¹ÙÅæ ¸®µëÀÇ ´í½º°îÀ¸·Î ´ëÁßµéÀÇ ±Í¸¦ »ç·ÎÀâ´Â °îÀÌ´Ù.

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Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½ÃÅ©¿£Á©ÀÇ ½Å°î 'LIKE IT'ÀÇ ¾È¹«´Â '¿ö³Ê¿ø, ¼¼ºìÆ¾, ·¹µåº§ºª, Æ®¿ÍÀÌ½º' µî ¸¹Àº ÀÛÇ°À» ÇÑ º£Å×¶û ¾È¹«°¡ÀÎ 'ÃÖ¿µÁØ'ÀÌ ¸Ã¾Æ À½¾Ç°úÀÇ ÃãÀÇ ¿Ïº®ÇÑ Á¶È­ ¿ª½Ã ±×³àµéÀ» ´õ¿í µ¸º¸ÀÌ°Ô ÇÑ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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