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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.5.27 ¿ù 16:38
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½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö' Y±º', Æ¼Àú ÀÌ¹ÌÁö Àü°Ý °ø°³¡¦°­·Ä ºñÁÖ¾ó ¡®´«±æ¡¯
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.05.27  
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¡ã »çÁøÁ¦°ø- °¡¼ö Y±º

¹Ì´Ï¾Ù¹üÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Â ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö Y±º! ÀÌ¹ø Å¸ÀÌÆ²°î ‘±¸¶óÇü’ À¸·Î ÄÄ¹éÇÏ´Â Æ¼Àú ÀÌ¹ÌÁö°¡ °ø°³µÆ´Ù.

Y±º Àº °¢Á¾ SNSÀÇ °ø½Ä °èÁ¤À» ÅëÇØ “Y±º ±¸¶óÇü Æ¼Àú ÀÌ¹ÌÁö” ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² Æ¼Àú ÀÌ¹ÌÁö¸¦ °ø°³ÇØ ÀÌ¸ñÀ» »ç·ÎÀâ°í ÀÖ¾î, ÄÄ¹é¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë°¨À» ´õ¿í ÁõÆø½ÃÅ°°í ÀÖ´Ù.

¶ÇÇÑ Æ¼Àú ¼Ó Y±º °ú ±è±¸¶ó?? ÇÔ²² ÀÌ¹ÌÁö °ø°³ ÈÄ ´õ¿í Y±ºÀÇ Á¤Ã¼¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.Æ¼Àú ¼Ó ÀÌ¹ÌÁö ¿Í ¿µ»óÀÌ °ø°³µÈ ÈÄ ÀÌ¹ÌÁö¿Í ¿µ»óÀ» Á¢ÇÑ ÆÒµéÀº “ÁøÂ¥ ±è±¸¶ó??”, “Y±º µµ´ëÃ¼ ´©±¸³Ä”,“´ë¹Ú ±è±¸¶ó Á¸°æÇÏ´Â ³ë·¡”,“À½¿ø ¾ðÁ¦°ø°³??”“´ë¹Ú” ÀÌ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.ÀÌ¹ø ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ¼ö·Ï°î ‘¹ÌÃÆ³ªºÁ’,‘±×´ë°¡ ¹æ¿ï¹æ¿ï’.‘³ªÀÏ¼ø¾ø³ª¿ä’,‘µ¿ÀüµÎ°³’¸¦ ÅëÇØ Y±ºÀÇ ´Ù¾çÇÑ À½¾Ç ½ºÅ¸ÀÏÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Y±ºÀÇ Ç³¼ºÇÑ À½¾Ç »ö±òÀ» ¸¸³ª±â¿¡ ÃæºÐÇÏ´Ù.

´õºÒ¾î ÀÌ¹ø Å¸ÀÌÆ² °î ‘±¸¶óÇü’Àº ±è±¸¶ó ¼±¹è¸¦ Á¸°æÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ³ë·¡·Î½á °ÑÀ¸·Î º¸¿©Áö´Â ÀÌ¹ÌÁö¿Í ´Þ¸® ½ÇÁ¦·Î´Â ÈÄ¹èµéÀ» Àß Ã¬±â´Â ÀÎ°£ÀûÀÎ ±è±¸¶óÀÇ ¿¬¿¹°è Âü¸ð½ÀÀ» ¾Ë¸®´Â °îÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ Y±º Àº ´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½Éµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.À¯Àç¼®À» ºñ·ÔÇØ À¯Èñ¿­, À¯º´Àç, ºñÅõºñ À°¼ºÀç, À±¹Î¼ö, À¯»ó¹«, ¾ç¼¼Çü, À±Á¾½Å, À¯¼¼À±, À±µµÇö, ÀÌ±¹ÁÖ, ÀÌ»óÁØ µîÀÌ Y±ºÀ» ÇâÇØ ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ¸ç ½ÅºñÁÖÀÇ ±×¸¦ ÇâÇÑ ±Ã±ÝÁõ, ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí Y±ºÀº ¹ÂÁ÷ºñµð¿À¿¡ µ¥ºßÈÄ Ã³À½À¸·Î Á÷Á¢ Ãâ¿¬ÇÏ¸ç ½ÅºñÁÖÀÇ¸¦ ¹þ°í ´ëÁß¾Õ¿¡ ³ª¼³ °ÍÀ» ¿¹°í ÇßÀ¸¸ç ¿­¶í ´ëÁßÀÇ ¹ÝÀÀ¿¡ ÈûÀÔ¾î Á¤Ã¼¸¦ µå·¯³¾Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.

Æ¼Àú ÀüÃ¼ ¿µ»óÀº ¿ÀÈÄ6½Ã °ø°³ µÈ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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