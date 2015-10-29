½ÅºñÁÖÀÇ°¡¼ö Y±º, Å¸ÀÌÆ²°î ¡®±¸¶óÇü¡¯ À½¿ø°ø°³

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø ·çÅ°ÄÄÆÛ´Ï
´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½Éµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Â Y±º 29ÀÏ Á¤¿À °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ ‘±¸¶óÇü’ ¹ßÇ¥
½ÅºñÁÖÀÇ Y±º ÀÌ µ¥ºß°îÀ» ¹ß¸ÅÇÑ °¡¿îµ¥ À½¿øÀº ¹°·Ð ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ'±¸¶óÇü'ÀÇ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À°¡ ±è±¸¶óÀÇ Á¸°æ ÇÏ´Â Y±ºÀÇ µû¶æÇÑ ¿©¿î°ú ÇÔ²² ¹Âºñ¼Ó °¡µæÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú Ä«¸®½º¸¶ ·Î µÎ±Ù°Å¸®´Â ¼³·¹ÀÓ,Á¸°æÀ» ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ À½¿ø °¡»ç´Â ¹°·Ð Y±º°ú ±è±¸¶ó ´àÀº°ñ ±è±×¶ó ¿Í ¿¬ÃâÇÑ ¹Âºñ¼Ó ¿ôÀ½°ú ÇÔ²² ´ëÁßµéÀºY±º Á¤¸» ±è±¸¶ó Á¸°æÇÏ³ªº¸´Ù, °Ñ°ú ´Ù¸¥ ±è±¸¶ó ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
Y±ºÀº 29ÀÏ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ Å¸ÀÌÆ²°î ‘±¸¶óÇü’À¸·Î È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÒ¿¹Á¤ ÀÌ´Ù.¹Ì´Ï¾Ù¹üÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Â ½ÅºñÁÖÀÇ°¡¼ö Y±º ÀÌ¹ø Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘±¸¶óÇü’Àº ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¼±¹è¸¦ Á¸°æÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ³ë·¡·Î½á
°ÑÀ¸·Î º¸¿©Áö´Â ÀÌ¹ÌÁö¿Í ´Þ¸® ½ÇÁ¦·Î´Â ¾öÃ» ÈÄ¹èµéÀ» Àß Ã¬±â´Â ÀÎ°£ÀûÀÎ ±è±¸¶óÀÇ ¿¬¿¹°è Âü¸ð½ÀÀ» ¾Ë¸®´Â °îÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ Y±ºÀº °¢Á¾ ¹æ¼ÛÀÌ³ª ¸®µð¿À ±âÈ¸°¡ ÁÖ¾îÁø´Ù¸é Àû±ØÀûÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇØ ´ëÁß°ú ¸¸³ª°Ú´Ù´Â °¢¿À¿Í Y±º¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõ ¶ÇÇÑ ÇÑÃþ ÁõÆøµÇ°í ÀÖÀ¸¸ç. ÆÒµé ¶ÇÇÑ ¾öÃ»³ ±â´ë¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¹æ¼Û¿¡ Y±º°ú ±è±¸¶ó ÇÕµ¿ Ãâ¿¬±îÁö ´õÇØÁø´Ù¸é Ç³¼ºÇÑ ¹«´ë·Î À½¾ÇÆÒµéÀÇ ´«°ú ±Í¸¦ »ç·ÎÀâÀ»Áö ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >