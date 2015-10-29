|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø-¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¼º·á, ³×¹Ì½Ã½º, ¾È³ç¹Ù´Ù, Á¤Èì¹êµå, W24, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, ¾ð¾îÀÇÁ¤¿ø°ú ÇÔ²² È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ÀÇ µÎ ¹øÂ° °ø¿¬ÀÌ
Áö³ 5¿ù 25ÀÏ¿¡ È«´ë ºêÀÌÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.
º» °ø¿¬Àº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î 5¿ù 4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏ ÃÑ 4È¸¿¡ °ÉÃÄ µÎ ´Þ°£ °³ÃÖµÈ´Ù.
ÀÌ³¯ ºêÀÌÈ¦À» °¡µæ ¸Å¿î °ü°´µéÀº Ã¹ ÆÀÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ ¾ð¾îÀÇÁ¤¿ø ºÎÅÍ ºäÆ¼ÇÚ¼¶, W24, Á¤Èì¹êµå, ¾È³ç¹Ù´Ù, ³×¹Ì½Ã½º°¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© Àú³á 6½Ã 30ºÐºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÑ °ø¿¬Àº 10½Ã 30ºÐ±îÁö 4½Ã°£¿¡ ÀÌ¾î¼ °ø¿¬À» ºû³ÂÀ¸¸ç, °ø¿¬ÀåÀ» °¡µæ ¸Å¿î °ü°´µéÀº ¿Á¤ÀûÀ¸·Î
È¯È£ÇÏ¸ç À½¾Ç°ú ºÐÀ§±â¸¦ ÇÑ²¯ Áñ°å´Ù. ¶ÇÇÑ »§¾ßTV¸¦ ÅëÇØ Àü ¼¼°è 200°³±¹À¸·Î »ýÁß°èµÇ¾î ÇØ¿Ü ÆÒµéµµ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÈ´Ù.´©±¸³ª ¾Ë¸¸ÇÑ Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀº ¼Õ½Â¿¬, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ³×¹Ì½Ã½º, ÇÇ½Ì°É½º, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, W24, »¡°£ÀÇÀÚ, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µî ´Ù¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ¸ç ½ÅÀÎ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéµµ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >