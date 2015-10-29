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ÀÌÃ¤ÀÍ ±¹È¸ÀÇ¿ø(¿ï»ê³²°©)Àº 11ÀÏ ¿ï»ê»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò 6Ãþ È¸ÀÇÀå¿¡¼ ¡®Å»¿øÀü »ç¸Á¼±°í 600ÀÏ, ÀÌ´ë·Î ±¦ÂúÀº°¡¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î Á¤Ã¥Åä·ÐÈ¸¸¦ °³ÃÖÇß´Ù.
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Á¶¼ºÁø °æ¼º´ë ±³¼ö´Â ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿øÀÌ ÁÂÀåÀ» ¸ÃÀº ÁöÁ¤ Åä·Ð¿¡¼ ¡®Å»¿øÀüÀÌ¶ó´Â ¸Á±¹Àû ÀÛÅÂ¿¡ ´ëÇÑ ¿ï»ê½Ã¹ÎÀÇ °æ°í¡¯¸¦ ÁÖÁ¦·Î ÇØ»óÇ³·Â´ÜÁö, ÅÂ¾ç±¤´ÜÁö µî Å»¿øÀü°ú ¸Â¹°¸° ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö Á¤Ã¥ÀÇ Çã¿Í ½ÇÀ» ¹àÇû°í, ÇÏÅÂ¿í ºÎ»ê´ë ´ëÇÐ¿ø»ýÀº ¡®Å»¿øÀü ¼±¾ð 2³â, Ã»³â ¿øÀÚ·Â Àü°øÀÚÀÇ ²ÞÀº¡¯ÀÌ¶ó´Â ÁÖÁ¦·Î ÇÐ°è°¡ °Þ´Â ¾î·Á¿òÀ» ´ëº¯Çß´Ù.
ÀÌÃ¤ÀÍ ÀÇ¿øÀº ¡°±¹³» ¿øÀü»ê¾÷°ú ¿øÀü±â¼úÀ» ÁöÅ°°í Áö¿ª°æÁ¦¸¦ »ì¸°´Ù´Â »ç¸í°¨À» °®°í Å»¿øÀü¿¡ ¸Â¼¾ß ÇÑ´Ù¡±¸ç ¡°Å»¿øÀü ÀÌ³äÀÌ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿¡³ÊÁöÃ¼°è¿Í °æÁ¦, ¿øÀü»ê¾÷À» ¼ÛµÎ¸®Â° Èçµé°í ÀÖ´Â »óÈ²¿¡¼ Àç¾ÓÀû Å»¿øÀüÀ» ¸·¾Æ ´ëÇÑ¹Î±¹ °æÁ¦¿Í ¿øÀü»ê¾÷À» »ì¸®°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù.
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