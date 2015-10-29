°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.6.12 ¼ö 13:02
¿¬¿¹/½Ã»ç
È¥¼º ¾îÄí½ºÆ½ µà¿À 'Á¤Èì¹êµå', ±è±æÁß ÄÜ¼­Æ®¿¡ ±ôÂ¦ Ãâ¿¬À¸·Î Ä£ºÐ °ú½Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.06.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ

È¥¼º ¾îÄí½ºÆ½ µà¿À·Î È°µ¿ÁßÀÎ Á¤Èì¹êµå°¡ Áö³­ 7ÀÏ ÆûÅØ¿÷½ºÈ¦¿¡¼­ °³ÃÖµÈ '±è±æÁß ¼¼¹øÂ° ¾îÄí½ºÆ½ ÄÜ¼­Æ®'¿¡ °Ô½ºÆ®·Î ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.

ÀÌ³¯ °ø¿¬À» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ ¹æ¹®ÇÑ Á¤Èì¹êµå´Â ' Beyond The Stars'¿Í '³»°¡ ¹Ì¾ÈÇØ'µî ¶óÀÌºê ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´À¸¸ç, Á¤Èì¹êµå¿Í ±è±æÁßÀº ´ëÇÐ±³ ¼±ÈÄ¹è »çÀÌ·Î ±è±æÁßÀÇ  '³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿© ½ÃÁð 6' Ãâ¿¬ ´ç½Ã ÀÀ¿øÇÏ·¯ °£ ¿µ»óÀ» À¯Æ©ºê¿¡ °³Á¦ÇÏ¸ç Ä£ºÐÀ» °ú½ÃÇÑ ¹Ù°¡ ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí, Á¤Èì¹êµå´Â ÀÛ³â EP¾Ù¹ü '¿¬¾ÖÀÇ ±â·Ï'À» ¹ß¸ÅÇÑ ÈÄ MBC '¿ë¿Õ´Ô º¸¿ìÇÏ»ç', SBS ‘»ç¶ûÀÇ ¿Âµµ’, KBS ‘¹Ì¿öµµ »ç¶ûÇØ’, MBC ‘º¸±×¸¾’, À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÑ ‘È¸»ç¸¦ °üµÎ´Â ÃÖ°íÀÇ ¼ø°£’, ¿µÈ­ ‘³ÊÀÇ °áÈ¥½Ä’ µî Àå¸£¸¦ ³Ñ³ªµå´Â ´Ù¾çÇÑ OST¸¦ ºÎ¸£¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
È£¼ö°ø¿ø ´ë¸í·çÃ¾, »ç¿ë½ÂÀÎ ¾ÕµÎ°í °¥µî
2
ÀÌÃ¤ÀÍ ¡°Áö¿ª°æÁ¦ »ì¸°´Ù´Â »ç¸í°¨À¸·Î Å»¿øÀü ¸Â¼­¾ß¡±
3
¿ï»ê Á¡À¯À² 1À§ ¡®¹«ÇÐ(µü ÁÁÀºµ¥ÀÌ)¡¯ °¡°Ý µ¿°á·Î ¼ÒºñÀÚ °ø·«
4
¿ï»ê Á¦2½Ç³»Á¾ÇÕÃ¼À°°ü ÃßÁø 6³â¸¸¿¡ Ã¹ »ð
5
¿ï»ê »ê¾÷Ã¼ ¹°ºÎÁ· »çÅÂ¡¦¡®ÅëÇÕ ¹°°øÀå¡¯ ½Ã±Þ
6
¡®°«¼ººñ¡¯ ÅõÀÚÃ³ÀÇ Á¤¼®!¡®¿©ÀÇµµ ¸®½´ºôDS¡¯ ºÐ¾ç
7
ÃëÀÓ 1³â ¸ÂÀº ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå ¡®¿ø·Î¿¡°Ô ±æÀ» ¹¯´Ù¡¯
8
[¹®È­°¡ ²ÉÇÇ´Â µ¿³× ¼­Á¡]Ã¥ ¸Å°³·Î ²ÙÁØÇÑ »çÈ¸°øÇåÈ°µ¿¡¦ÀÏ°ú ÈÄ ¿©°¡°ø°£ ¿ªÇÒ±îÁö
9
Çö´ëÀû °¨°¢À¸·Î ½ÅÃàÇÑ µ¶Ã¤Çü Ææ¼Ç ¿ï»êÀÇ ¡®Å¬·´ 33 Ç®ºô¶ó Ææ¼Ç¡¯
10
µ¿¸í´ë ÀçÇÐ»ýµé·Î ±¸¼ºµÈ ¡®Ã»±ú±¸¸®¡¯ Àç´É±âºÎ ´«±æ
°æ»óÀÏº¸ Ã¢°£ 30ÁÖ³â ¡®º¸¹¬Àü¡¯, ¸í¼ºÈ²ÈÄ¡¤Èï¼±´ë¿ø±º ÀÛÇ° ...
Ä«¸Þ¶ó¿¡ ´ã±ä Á÷°üÀû ¼¼»ó, ÀÌÇÊ³²¾¾ Ã¹ °³ÀÎÀü
¿ï»ê½Ã¸³Ã»¼Ò³â±³Çâ¾Ç´Ü ¡®ÇØ¼³ÀÌ ÀÖ´Â À½¾ÇÈ¸¡¯
¡®¾Ó»óºí ´õ ÇÏÇÁ¡¯, 20ÀÏ ¿ïÁÖ¹®¿¹È¸°ü
Àç¹Ì³­ ÇØ¼³ °çµéÀÎ º£¸£µð ¡®¶ó Æ®¶óºñ¾ÆÅ¸¡¯

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr