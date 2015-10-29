|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ
È¥¼º ¾îÄí½ºÆ½ µà¿À·Î È°µ¿ÁßÀÎ Á¤Èì¹êµå°¡ Áö³ 7ÀÏ ÆûÅØ¿÷½ºÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÈ '±è±æÁß ¼¼¹øÂ° ¾îÄí½ºÆ½ ÄÜ¼Æ®'¿¡ °Ô½ºÆ®·Î ¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
ÀÌ³¯ °ø¿¬À» ÃàÇÏÇÏ±â À§ÇØ ¹æ¹®ÇÑ Á¤Èì¹êµå´Â ' Beyond The Stars'¿Í '³»°¡ ¹Ì¾ÈÇØ'µî ¶óÀÌºê ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´À¸¸ç, Á¤Èì¹êµå¿Í ±è±æÁßÀº ´ëÇÐ±³ ¼±ÈÄ¹è »çÀÌ·Î ±è±æÁßÀÇ '³ÊÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ º¸¿© ½ÃÁð 6' Ãâ¿¬ ´ç½Ã ÀÀ¿øÇÏ·¯ °£ ¿µ»óÀ» À¯Æ©ºê¿¡ °³Á¦ÇÏ¸ç Ä£ºÐÀ» °ú½ÃÇÑ ¹Ù°¡ ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, Á¤Èì¹êµå´Â ÀÛ³â EP¾Ù¹ü '¿¬¾ÖÀÇ ±â·Ï'À» ¹ß¸ÅÇÑ ÈÄ MBC '¿ë¿Õ´Ô º¸¿ìÇÏ»ç', SBS ‘»ç¶ûÀÇ ¿Âµµ’, KBS ‘¹Ì¿öµµ »ç¶ûÇØ’, MBC ‘º¸±×¸¾’, À¥Å÷À» ¿øÀÛÀ¸·Î ÇÑ ‘È¸»ç¸¦ °üµÎ´Â ÃÖ°íÀÇ ¼ø°£’, ¿µÈ ‘³ÊÀÇ °áÈ¥½Ä’ µî Àå¸£¸¦ ³Ñ³ªµå´Â ´Ù¾çÇÑ OST¸¦ ºÎ¸£¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >