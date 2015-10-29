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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.6.13 ¸ñ 16:34
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½Â¿¬, µñÆã½º, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¼Ò¿ï¿£Áø, ÇÇ½Ì°É½º µî ¡®È«´ë¾ß ³îÀÚ¡¯ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¼ºÈ²¸®¿¡ ¼º·á
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.06.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

¼Õ½Â¿¬, µñÆã½º, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¼Ò¿ï¿£Áø, ÇÇ½Ì°É½º µî ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¼ºÈ²¸®¿¡ ¼º·á ÀÏ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’ ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¼º·á, ¼Õ½Â¿¬, µñÆã½º ¾ÞÄÝ ¹«´ë Æø¹ß

È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È­ È°¼ºÈ­ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’°¡ Áö³­ 6¿ù 8ÀÏ¿¡ È«´ë ºêÀÌÈ¦¿¡¼­ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù

º»°ø¿¬Àº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î 5¿ù 4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏ ÃÑ 4È¸¿¡ °ÉÃÄ µÎ ´Þ°£ °³ÃÖµÈ´Ù.

ÀÌ³¯ ºêÀÌÈ¦À» °¡µæ ¸Þ¿î °ü°´µéÀº Ã¹ ÆÀÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ ÇÇ½Ì°É½º¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ½´ÆÛ½ºÅ¸K Ãâ½Å ¼Ç¸®°¡  ¼Ò¼ÓµÇ¾î ÀÖ´Â ¼Ò¿ï¿£Áø, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¼Õ½Â¿¬, µñÆã½º±îÁö ¶ß°Å¿î ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´´Ù.

¼Õ½Â¿¬Àº ÆÒµéÀÇ¿­È­¿Í °°Àº ¾ÞÄÝ¿äÃ»À¸·Î ¹«¹ÝÁÖ·Î Âª°Ô 3°î ¹«´ë¸¦ ¼±º¸¿´À¸¸ç, µñÆã½º´Â ¿£µù ¹«´ë¸¦ ³¡³½ ÈÄ¿¡µµ ÆÒµéÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ¶ßÁö ¾Ê°í ¾ÞÄÝÀÌ ¼âµµÇØ 3¹øÀÇ¾ÞÄÝ¹«´ë¸¦ °¡Á³´Ù.

ÃÑ 4È¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¹«´ë Áß °¡Àå ¶ß°Å¿î ¿­±âÀÇ ¹«´ë¿´´Ù., »§¾ßTV¸¦ ÅëÇØ Àü¼¼°è 200°³±¹À¸·Î »ýÁß°èµÇ¾î ÇØ¿Ü ÆÒµéµµ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù. ÀÌ¹ø ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’

Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÈ´Ù.

´©±¸³ª ¾Ë ¸¸ÇÑ Âü¿©¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀº ¼Õ½Â¿¬, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ³×¹Ì½Ã½º, ÇÇ½Ì°É½º, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, W24, »¡°£ÀÇÀÚ, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µî ´Ù¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ   ½ÅÀÎ ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéµµ Âü¿©ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

°ü¶÷µî±ÞÀº 15¼¼ ÀÌ»óÀ¸·Î Æ¼ÄÏ°¡°ÝÀº 35,000¿ø, ÇöÀå±¸¸Å½Ã 40,000¿øÀÌ´Ù. Æ¼ÄÏ±¸¸Å´Â ÇÏ³ªÆ¼ÄÏ, ¸á·ÐÆ¼ÄÏ, ÀÎÅÍÆÄÅ©, ÄíÅ°¸ô¿¡¼­ ±¸¸ÅÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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Çö´ëÂ÷, ¹Ì±¹¼­ 2Ãµ³â ÇÑ±¹ ¼­¿¹ ¿ª»ç ÃÑ¸Á¶ó
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°æ»óÀÏº¸ Ã¢°£ 30ÁÖ³â ¡®º¸¹¬Àü¡¯, ¸í¼ºÈ²ÈÄ¡¤Èï¼±´ë¿ø±º ÀÛÇ° ...
Ä«¸Þ¶ó¿¡ ´ã±ä Á÷°üÀû ¼¼»ó, ÀÌÇÊ³²¾¾ Ã¹ °³ÀÎÀü
¿ï»ê½Ã¸³Ã»¼Ò³â±³Çâ¾Ç´Ü ¡®ÇØ¼³ÀÌ ÀÖ´Â À½¾ÇÈ¸¡¯

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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