¿©¼º ¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯', ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean'À¸·Î 6¿ù 19ÀÏ ÄÄ¹é

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¿©¼º 4ÀÎÁ¶ ¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯'°¡ 19ÀÏ ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean' ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ¿¡ µû¸£¸é ½ºÅä¸®¼¿·¯´Â ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean'À¸·Î 2³â ¸¸ÀÇ ÄÄ¹éÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
½ºÅä¸®¼¿·¯´Â Áö±Ý±îÁö ´Ù¾çÇÑ À½¾ÇÀû ½Ãµµ¸¦ ÇØ¿Ô´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ¹ø ½Ì±ÛÀÎ 'In the ocean'¿¡¼´Â ´õ¿í °ú°¨ÇÑ À½¾ÇÀû ½Ãµµ¶ó°í ÀüÇØÁö°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÀü ¾Ù¹üÀÎ 'Wonderland'¿¡¼ Á¶±Ý¾¿ »ç¿ëÇß´ø ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð »ç¿îµå¸¦ ÀÌÁ¦´Â Àü¹Ý¿¡ ³»¼¼¿ö¼ º¸´Ù °·ÄÇÏ°í ¿ªµ¿ÀûÀÎ ÇÏ¿ì½º À½¾ÇÀ» ¼±º¸ÀÌ´Â ¾Ù¹üÀÌ ÀÌ¹ø 'In the ocean'ÀÌ´Ù.
°¨°¢ÀûÀÌ¸é¼ ºñÆ®°¨ÀÌ »ì¾ÆÀÖ´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ µÎ ¼ö·Ï°î 'In the ocean'°ú 'Dance 2 Love'´Â ¹êµå·Î¼ ½ºÅä¸®¼¿·¯°¡ ½ÃµµÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¶Ç ÇÏ³ªÀÇ »õ·Î¿î ÆÄ°Ý°ú µµÀüÀÌ¶ó°í ¸»ÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Ã¹¹øÂ° ¼ö·Ï°îÀÎ 'In the ocean'Àº Æ®·ÎÇÇÄÃÇÏ¿ì½º Àå¸£¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ½ºÅä¸®¼¿·¯ÀÇ »õ·Î¿î À½¾ÇÀÌ´Ù. Çª¸¥ ¹Ù´Ù¿Í »ç¶ûÀÇ ¼³·¹ÀÓÀ» ÇÏ³ªÀÇ ÀÌ¹ÌÁö·Î ¸ð¾Æ ³¶¸¸ÀûÀ¸·Î Ç®¾î°¡°íÀÚ ÇÏ¿´´Ù.
°¡º±°Ô »ì¶ûÀÌ´Â ±×·çºê¿Í ºñÆ®°¨À¸·Î ¹«´õ¿î ¿©¸§³¯ Ã»·®ÇÑ ±â¿îÀ» ºÒ¾î³Ö¾îÁÖ´Â °îÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù.
µÎ¹øÂ° ¼ö·Ï°îÀÎ 'Dance 2 Love'´Â ÇÁ·Î±×·¹½ÃºêÇÏ¿ì½º Àå¸£¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð À½¾ÇÀ¸·Î½á ¿ª½Ã ½ºÅä¸®¼¿·¯ÀÇ °ú°¨ÇÑ À½¾ÇÀû µµÀüÀÌ º¸¿©Áö´Â °îÀÌ´Ù.
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ÇÑÆí ½ºÅä¸®¼¿·¯´Â 2004³â °á¼ºµÈ 16³â Â÷ °É¹êµå·Î, ÇÑ±¹, ÀÏº», ´ë¸¸, Áß±¹ µî 1,000È¸°¡ ³Ñ´Â ¼ö ¸¹Àº Åõ¾î °ø¿¬À» ÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÌ¹ø ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean'À» ÅëÇØ ÇÑÃþ ´õ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í °ü°èÀÚ´Â ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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