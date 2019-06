¿©¼º ¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯', ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean'À¸·Î 6¿ù 19ÀÏ ÄÄ¹é

연예/시사 여성 밴드 '스토리셀러', 싱글 앨범 'In the ocean'으로 6월 19일 컴백 승인 2019.06.18 ▲ 사진제공 - 락킨코리아 여성 4인조 밴드 '스토리셀러'가 19일 싱글 앨범 'In the ocean' 발매한다. 소속사 락킨코리아에 따르면 스토리셀러는 싱글 앨범 'In the ocean'으로 2년 만의 컴백이라고 밝혔다. 스토리셀러는 지금까지 다양한 음악적 시도를 해왔다. 특히 이번 싱글인 'In the ocean'에서는 더욱 과감한 음악적 시도라고 전해지고 있다. 이전 앨범인 'Wonderland'에서 조금씩 사용했던 일렉트로닉 사운드를 이제는 전반에 내세워서 보다 강렬하고 역동적인 하우스 음악을 선보이는 앨범이 이번 'In the ocean'이다. 감각적이면서 비트감이 살아있는 이번 앨범의 두 수록곡 'In the ocean'과 'Dance 2 Love'는 밴드로서 스토리셀러가 시도할 수 있는 또 하나의 새로운 파격과 도전이라고 말할 수 있으며 첫번째 수록곡인 'In the ocean'은 트로피컬하우스 장르를 기반으로 한 스토리셀러의 새로운 음악이다. 푸른 바다와 사랑의 설레임을 하나의 이미지로 모아 낭만적으로 풀어가고자 하였다. 가볍게 살랑이는 그루브와 비트감으로 무더운 여름날 청량한 기운을 불어넣어주는 곡이라고 한다. 두번째 수록곡인 'Dance 2 Love'는 프로그레시브하우스 장르를 기반으로 한 일렉트로닉 음악으로써 역시 스토리셀러의 과감한 음악적 도전이 보여지는 곡이다. 신나는 파티를 연상하게 하는 강렬한 베이스 사운드가 특징인 곡으로써 기분 좋은 흥분감을 느끼게 해주는 곡이라고 전했다. 한편 스토리셀러는 2004년 결성된 16년 차 걸밴드로, 한국, 일본, 대만, 중국 등 1,000회가 넘는 수 많은 투어 공연을 하였으며, 이번 싱글 앨범 'In the ocean'을 통해 한층 더 성장한 모습을 보여줄 예정이라고 관계자는 밝혔다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)