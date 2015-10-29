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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.6.18 È­ 15:50
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¿©¼º ¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯', ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean'À¸·Î 6¿ù 19ÀÏ ÄÄ¹é
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.06.18  
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¿©¼º 4ÀÎÁ¶ ¹êµå '½ºÅä¸®¼¿·¯'°¡ 19ÀÏ ½Ì±Û ¾Ù¹ü  'In the ocean'  ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.

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°¡º±°Ô »ì¶ûÀÌ´Â ±×·çºê¿Í ºñÆ®°¨À¸·Î ¹«´õ¿î ¿©¸§³¯ Ã»·®ÇÑ ±â¿îÀ» ºÒ¾î³Ö¾îÁÖ´Â °îÀÌ¶ó°í ÇÑ´Ù.

µÎ¹øÂ° ¼ö·Ï°îÀÎ 'Dance 2 Love'´Â ÇÁ·Î±×·¹½ÃºêÇÏ¿ì½º Àå¸£¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð À½¾ÇÀ¸·Î½á ¿ª½Ã ½ºÅä¸®¼¿·¯ÀÇ °ú°¨ÇÑ À½¾ÇÀû µµÀüÀÌ º¸¿©Áö´Â °îÀÌ´Ù. 

½Å³ª´Â ÆÄÆ¼¸¦ ¿¬»óÇÏ°Ô ÇÏ´Â °­·ÄÇÑ º£ÀÌ½º »ç¿îµå°¡ Æ¯Â¡ÀÎ °îÀ¸·Î½á ±âºÐ ÁÁÀº ÈïºÐ°¨À» ´À³¢°Ô ÇØÁÖ´Â °îÀÌ¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí ½ºÅä¸®¼¿·¯´Â 2004³â °á¼ºµÈ 16³â Â÷ °É¹êµå·Î, ÇÑ±¹, ÀÏº», ´ë¸¸, Áß±¹ µî 1,000È¸°¡ ³Ñ´Â ¼ö ¸¹Àº Åõ¾î °ø¿¬À» ÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÌ¹ø ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'In the ocean'À» ÅëÇØ ÇÑÃþ ´õ ¼ºÀåÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í °ü°èÀÚ´Â ¹àÇû´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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