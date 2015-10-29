·¹ÀÎº¸¿ì Ãâ½Å '³ëÀ»', Ã¹ ¹ÂÁöÄÃ '½Ë´Ù¸£Å¸' ¿©ÁÖÀÎ°ø Ä³½ºÆÃ

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¼Ò¼Ó»ç ¿¡ÀÌÇÈ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ÃøÀº ¹è¿ì ³ëÀ»ÀÌ µ¥ºßÀÌ·¡ Ã¹ µµÀüÇÏ´Â ¹ÂÁöÄÃ ½Ë´Ù¸£Å¸ ¿©ÁÖÀÎ°ø ‘¾ß¼Ò´Ù¶ó’ ¿ªÀ¸·Î Ä³½ºÆÃ ‰ç´Ù°í ÀüÇß´Ù.
¹ÂÁöÄÃ ½Ë´Ù¸£Å¸´Â 2,600³â Àü, ½ÅÀÌ ¾Æ´Ñ ÀÎ°£À¸·Î Ã³À½ ±ú´ÞÀ½À» ¾ò¾ú´ø °íÅ¸¸¶ ½Ë´Ù¸£Å¸ (Siddhartha Gautama)ÀÇ ÀÏ´ë±â¸¦ ÇÑ±¹ ÃÖÃÊ ´ë±ØÀå¿ë Ã¢ÀÛ ¹ÂÁöÄÃ·Î Á¦ÀÛÇÑ ÀÌ °ø¿¬Àº ÀÎµµ ºÏºÎ Ä«ÇÊ¶ó¹Ù½ºÅõÀÇ ÅÂÀÚ ½Ë´Ù¸£Å¸°¡ È·ÁÇÑ ¿Õ°üÀ» ¹ö¸®°í Ãâ°¡ÇÏ¿© 6³âÀÇ °íÇà ³¡¿¡ ±ú´ÞÀ½À» ¾ò´Â °úÁ¤À» ¿¬´ë±â°¡ ¾Æ´Ñ ½ÅºÎ¸¦ ¸ÂÀÌÇÏ´ø 19¼¼ ±× ³¯, Ãâ°¡¸¦ °á½ÉÇÏ´ø 29¼¼ ±× ³¯, ±×¸®°í ±ú´ÞÀ½À» ¾òÀº 35¼¼ ±× ³¯, ±× ¼¼ ¹øÀÇ ±× ³¯ÀÇ ÀÌ¾ß±âÀÌ´Ù.
¹è¿ì ³ëÀ»Àº ¾ÆÀÌµ¹ °É±×·ì ·¹ÀÎº¸¿ì ¸â¹ö Ãâ½ÅÀ¸·Î 2009³â µ¥ºßÇÑ ÀÌ·¡ °¡¼ö·Î¼ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇßÀ¸¸ç, ±× ÈÄ µå¶ó¸¶ ´ÚÅÍÁø(¿¬Ãâ ÇÑÈñ,¿ÀÇöÁ¾), TVN #ÁÁ¸ÀÅÊ(¿¬Ãâ ¼¹ÎÁ¤)¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¸é¼ ¹è¿ì·Î¼ÀÇ °¡´É¼ºµµ ÀÎÁ¤¹Þ¾Ò´Ù.
±×³à´Â ¹ÂÁöÄÃ ¹«´ë´Â Ã³À½À¸·Î ¿Ã¶ó ±äÀåµÇ°í ¼³·¹Áö¸¸ ¿½ÉÈ÷ ¿¬½ÀÇÏ°í ³ë·ÂÇØ¼ »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®°Ú´Ù°í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ µðÁöÅÐ´º½ººÎ (karion79@ksilbo.co.kr)
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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