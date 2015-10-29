ÇìÀÌ°É½º ¸â¹ö '½Ã¿¬'°ú '´ÙÀº', Ã¹ ¿¬±â µµÀü

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.6.24 ¿ù 18:53
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.06.24  
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µÎ ¸â¹ö´Â “ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº ¿¬±âÀÌÁö¸¸, ÀÛÀº ¿ªÈ°ºÎÅÍ Â÷±ÙÈ÷ µµÀüÇØº¸°Ú´Ù” ¶ó´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.

ÇìÀÌ°É½º´Â 9¿ù ÄÄ¹éÀ» ¸ñÇ¥·Î »õ ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç  ¼ÒÅëµ¹ ÀÌ¹ÌÁö¿¡ ¸Â°Ô °¢Á¾ SNS , °ø°³ ¹æ¼Û , °ø¿¬ , ÀÎÅÍ³Ý ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ  ÆÒµé°ú ±³°¨ÇÏ¸ç ´õ¿í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°íÀÖ´Ù.

ÇÑÆí À¥µå¶ó¸¶ ‘Ã»ÃáÅ¸·Î’ ´Â 2019³â 6¿ù¿¡ ³×ÀÌ¹öTV ¿Í À¯Æ©ºêÃ¤³Î·Î ¸±¸®Áî µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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