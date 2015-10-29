ÇìÀÌ°É½º ¸â¹ö '½Ã¿¬'°ú '´ÙÀº', Ã¹ ¿¬±â µµÀü

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø ¸ð¾ÆÀÌ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
°É±×·ì ‘ÇìÀÌ°É½º’ ¸â¹ö (½Ã¿¬ ,´ÙÀº)°¡ µ¥ºßÈÄ Ã¹ ¿¬±â¿¡ µµÀüÇß´Ù.
Ä·ÆÛ½º ·Î¸Ç½º¿Í Ãë¾÷ ÁØºñ»ýÀÇ ½Ã·Ã µî ´ëÇÐ±³ Ä·ÆÛ½º¿¡¼ ÀÏ¾î³ª´Â ·Î¸Ç½º¿Í Çö½ÇÀ» ´Ù·é À¥µå¶ó¸¶ ‘Ã»ÃáÅ¸·Î’¿¡¼ Ä«¸Þ¿À·Î Ãâ¿¬ÇØ ±×³àµéÀÇ ³¢¸¦ ÇÑ²¯ ÆîÃÆ´Ù.
µÎ ¸â¹ö´Â “ÀÍ¼÷ÇÏÁö ¾ÊÀº ¿¬±âÀÌÁö¸¸, ÀÛÀº ¿ªÈ°ºÎÅÍ Â÷±ÙÈ÷ µµÀüÇØº¸°Ú´Ù” ¶ó´Â Æ÷ºÎ¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÇìÀÌ°É½º´Â 9¿ù ÄÄ¹éÀ» ¸ñÇ¥·Î »õ ¾Ù¹ü ÀÛ¾÷¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç ¼ÒÅëµ¹ ÀÌ¹ÌÁö¿¡ ¸Â°Ô °¢Á¾ SNS , °ø°³ ¹æ¼Û , °ø¿¬ , ÀÎÅÍ³Ý ¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ ÆÒµé°ú ±³°¨ÇÏ¸ç ´õ¿í È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÆîÄ¡°íÀÖ´Ù.
ÇÑÆí À¥µå¶ó¸¶ ‘Ã»ÃáÅ¸·Î’ ´Â 2019³â 6¿ù¿¡ ³×ÀÌ¹öTV ¿Í À¯Æ©ºêÃ¤³Î·Î ¸±¸®Áî µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >