½ºÅ¸Æ®·¹ÀÌ³Ê '³ë°Ç¿ì','½ÄÄÉÀÌ'¿Í ÀÎÁõ¼¦...Ä£ºÐ °ú½Ã

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø - ¹ÝµíÇÍ ³ë°Ç¿ì sns
½ºÅ¸Æ®·¹ÀÌ³Ê·Î À¯¸íÇÑ ³ë°Ç¿ì´Â ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ "¿äÁò ¹Ù»Û ÀÏÁ¤ ¼Ó¿¡µµ ´Ã ¿ôÀ½À» ÀÒÁö ¾Ê°í Áñ±â¸ç ¿Á¤ÀûÀÎ ½ÄÄÉÀÌ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼Æ®" ±×µ¿¾È ¸ö ¸¸µé¶ó °í»ý¸¹¾Ò°í ¿À´Ã ±×°á½ÇÀ» ¸Î¾ú³×!!" "°ø¿¬³¡³ª°í Æ÷¿ËÇÏ¸ç °¿½ÇÀ» ¸Î¾ú´Ù°í ÇÒ ¶§ ±× »ÑµíÇÔ ÀØÀ»¼ö°¡ ¾ø³×... ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁø °ÔÀçÇß´Ù
¶ÇÇÑ ½ÄÄÉÀÌ´Â À½¾Ç»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºñÁÖ¾ó¿¡µµ ¸¹Àº °ü½É°ú ³ë·ÂÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê´Â °¡¼ö Áß¿¡ ÇÑ¸íÀÌ´Ù.
³ë°Ç¿ìÆ®·¹ÀÌ³Ê´Â °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÀÌ·¸°Ô ¿½ÉÈ÷ ÇÏ´Â °¡¼ö´Â Ã³À½ º»´Ù¸ç Âù»ç¸¦ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ¸¹Àº ½ºÄÉÁÙ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÌ·± ¶æ ±íÀº Çà»ç¿¡ µ¿ÂüÇÏ°Ú´Ù¸ç ¸ðµç ½ºÄÉÁÙÀ» Äµ½½ ÇÏ°í ÀÌ³¯ ½ÄÄÉÀÌ °³ÀÎ Æ®·¹ÀÌ³Ê·Î ÇöÀå ½ºÅÜÁøÀ¸·Î ÅõÀÔµÇ¾ú´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.
±×´Â ¼±¼ö Æ®·¹ÀÌ³Ê ½ÃÀý °æ±â°¡ ÀÖ´Â ³¯ °æ±âÁØºñºÎÅÍ °æ±â ¸¶°¨±îÁö ¼±¼ö¿Í ÇÔ²² ÇÏ¸ç ºÎ»ó ¹æÁö ¹× °æ±â ÁØºñ¸¦ ÇÔ²²ÇÑ °æ·ÂÀÌ È·ÁÇÏ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °æÇè¿¡¼ ¿Â°ÍÀÎ°¡... °¡¼öµµ ¶È°°´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ·¦ÆÛ´Â ¹«´ë ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ Å©°í ±×¸¸Å ¸ö¿¡ ¹«¸®°¡ µÇ´Â ¿ä¼Òµµ ¸¹´Ù°í ÇÑ´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦Á¡À» ÆÄ¾ÇÇÑ ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ºÎ»ó ¹æÁö ¹× ½ºÆ®·¹Äª ±â±¸, Å×ÀÌÇÎ µî Àåºñ¸¦ ÁØºñÇÏ¿© ½ÄÄÉÀÌ°¡ ¹«»çÈ÷ °ø¿¬À» ¸¶Ä¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁØºñÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ½ÄÄÉÀÌ´Â ¼º°øÀûÀÎ °ø¿¬À» ¸¶Ä¡°í ¸ö¿¡ ´ëÇÑ ºñÁê¾óµµ º¸ÀÌ¸ç ÆÒµé¿¡°Ô ´õ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.
°ø¿¬ÀÌ ³¡³ µÚ ±äÀåÀÌ Ç®·Á¼ ÀÏ±î ½ÄÄÉÀÌ´Â °©ÀÚ±â Á¾¾Æ¸® °íÅëÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç Á¾¾Æ¸®¿¡ Áã°¡ ³µÁö¸¸ ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³ÊÀÇ ¹ßºü¸¥ ´ëÃ³·Î ÀÎÇØ 2Â÷ ¼Õ»óÀ» ¿¹¹æÇß´Ù.
½ºÅÜÁøµéµµ ¹Ì¸® ÁØºñÇØ¿Â Æ®·¹ÀÌ³Ê Àåºñ¿Í ºü¸¥ Ã³Ä¡ Çàµ¿À» ¸ð°í ±ØÂùÀ» ÇßÀ¸¸ç ÇÏÀÌ¾î¹ÂÁ÷ ÆÀ¿øÀ¸·Î °¨»çÇÏ´Ù´Â Ç¥½Ã¸¦ Çß´Ù.
»çÁøÀ» Á¢ÇÑ ÆÒµéÀº “³ë°Ç¿ì,½ÄÄÉÀÌ ¿ìÁ¤ Æ÷¿¡¹ö”,“½ÄÄÉÀÌ ÃÖ°í”,“µÎºÐÀÇ ²ö²öÇÑ ¿ìÁ¤ º¯Ä¡ ¸¶¼¼¿ä ¶ó´Â”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇöÀç ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ÇÑ±¹»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áß±¹¿¡µµ °è¼ÓÇØ¼ SNS¸¦ ÅëÇØ °Ç°ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¹ÀÌ ¾Ë¸®°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¸ç Á¡ Á¡ ÀÎ±â¸ôÀÌ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >