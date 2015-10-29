°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.6.25 È­ 15:49
¿¬¿¹/½Ã»ç
½ºÅ¸Æ®·¹ÀÌ³Ê '³ë°Ç¿ì','½ÄÄÉÀÌ'¿Í ÀÎÁõ¼¦...Ä£ºÐ °ú½Ã
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.06.25  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø - ¹ÝµíÇÍ ³ë°Ç¿ì sns

½ºÅ¸Æ®·¹ÀÌ³Ê·Î À¯¸íÇÑ ³ë°Ç¿ì´Â ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡ "¿äÁò ¹Ù»Û ÀÏÁ¤ ¼Ó¿¡µµ ´Ã ¿ôÀ½À» ÀÒÁö ¾Ê°í Áñ±â¸ç ¿­Á¤ÀûÀÎ ½ÄÄÉÀÌ Ã¹ ´Üµ¶ ÄÜ¼­Æ®" ±×µ¿¾È ¸ö ¸¸µé¶ó °í»ý¸¹¾Ò°í ¿À´Ã ±×°á½ÇÀ» ¸Î¾ú³×!!" "°ø¿¬³¡³ª°í Æ÷¿ËÇÏ¸ç °¿½ÇÀ» ¸Î¾ú´Ù°í ÇÒ ¶§ ±× »ÑµíÇÔ ÀØÀ»¼ö°¡ ¾ø³×... ¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² »çÁø °ÔÀçÇß´Ù

¶ÇÇÑ ½ÄÄÉÀÌ´Â À½¾Ç»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ºñÁÖ¾ó¿¡µµ ¸¹Àº °ü½É°ú ³ë·ÂÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê´Â °¡¼ö Áß¿¡ ÇÑ¸íÀÌ´Ù. 

³ë°Ç¿ìÆ®·¹ÀÌ³Ê´Â °³ÀÎÀûÀ¸·Î ÀÌ·¸°Ô ¿­½ÉÈ÷ ÇÏ´Â °¡¼ö´Â Ã³À½ º»´Ù¸ç Âù»ç¸¦ ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾ÒÀ¸¸ç ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ¸¹Àº ½ºÄÉÁÙ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÌ·± ¶æ ±íÀº Çà»ç¿¡ µ¿ÂüÇÏ°Ú´Ù¸ç ¸ðµç ½ºÄÉÁÙÀ» Äµ½½ ÇÏ°í ÀÌ³¯ ½ÄÄÉÀÌ °³ÀÎ Æ®·¹ÀÌ³Ê·Î ÇöÀå ½ºÅÜÁøÀ¸·Î ÅõÀÔµÇ¾ú´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.

±×´Â ¼±¼ö Æ®·¹ÀÌ³Ê ½ÃÀý °æ±â°¡ ÀÖ´Â ³¯ °æ±âÁØºñºÎÅÍ °æ±â ¸¶°¨±îÁö ¼±¼ö¿Í ÇÔ²² ÇÏ¸ç ºÎ»ó ¹æÁö ¹× °æ±â ÁØºñ¸¦ ÇÔ²²ÇÑ °æ·ÂÀÌ È­·ÁÇÏ´Ù. ÀÌ·¯ÇÑ °æÇè¿¡¼­ ¿Â°ÍÀÎ°¡... °¡¼öµµ ¶È°°´Ù°í ¸»ÇÑ´Ù. 

Æ¯È÷ ·¦ÆÛ´Â ¹«´ë ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ Å©°í ±×¸¸Å­ ¸ö¿¡ ¹«¸®°¡ µÇ´Â ¿ä¼Òµµ ¸¹´Ù°í ÇÑ´Ù. 

ÀÌ·¯ÇÑ ¹®Á¦Á¡À» ÆÄ¾ÇÇÑ ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ºÎ»ó ¹æÁö ¹× ½ºÆ®·¹Äª ±â±¸, Å×ÀÌÇÎ µî Àåºñ¸¦ ÁØºñÇÏ¿© ½ÄÄÉÀÌ°¡ ¹«»çÈ÷ °ø¿¬À» ¸¶Ä¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÁØºñÇß´Ù.

ÀÌ³¯ ½ÄÄÉÀÌ´Â ¼º°øÀûÀÎ °ø¿¬À» ¸¶Ä¡°í ¸ö¿¡ ´ëÇÑ ºñÁê¾óµµ º¸ÀÌ¸ç ÆÒµé¿¡°Ô ´õ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù.  

°ø¿¬ÀÌ ³¡³­ µÚ ±äÀåÀÌ Ç®·Á¼­ ÀÏ±î ½ÄÄÉÀÌ´Â °©ÀÚ±â Á¾¾Æ¸® °íÅëÀ» È£¼ÒÇÏ¸ç Á¾¾Æ¸®¿¡ Áã°¡ ³µÁö¸¸ ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³ÊÀÇ ¹ßºü¸¥ ´ëÃ³·Î ÀÎÇØ 2Â÷ ¼Õ»óÀ» ¿¹¹æÇß´Ù.

½ºÅÜÁøµéµµ ¹Ì¸® ÁØºñÇØ¿Â Æ®·¹ÀÌ³Ê Àåºñ¿Í ºü¸¥ Ã³Ä¡ Çàµ¿À» ¸ð°í ±ØÂùÀ» ÇßÀ¸¸ç ÇÏÀÌ¾î¹ÂÁ÷ ÆÀ¿øÀ¸·Î °¨»çÇÏ´Ù´Â Ç¥½Ã¸¦ Çß´Ù.

»çÁøÀ» Á¢ÇÑ ÆÒµéÀº “³ë°Ç¿ì,½ÄÄÉÀÌ ¿ìÁ¤ Æ÷¿¡¹ö”,“½ÄÄÉÀÌ ÃÖ°í”,“µÎºÐÀÇ ²ö²öÇÑ ¿ìÁ¤ º¯Ä¡ ¸¶¼¼¿ä ¶ó´Â”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÇöÀç ³ë°Ç¿ì Æ®·¹ÀÌ³Ê´Â ÇÑ±¹»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Áß±¹¿¡µµ °è¼ÓÇØ¼­ SNS¸¦ ÅëÇØ °Ç°­ÄÜÅÙÃ÷¸¦ ¸¹ÀÌ ¾Ë¸®°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ¸ç Á¡ Á¡ ÀÎ±â¸ôÀÌ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¿ï»ê½Ã, ¿µ³²¾ËÇÁ½º¡¤´ë¿Õ¾Ï°ø¿ø ¡®À°Áö¡¤ÇØ»ó¡¯ ÄÉÀÌºíÄ« µ¿½Ã ÃßÁø °ø½ÄÈ­
2
[¿ï»ê ±¹È¸ÀÇ¿ø ÀÇÁ¤È°µ¿]Á¤°©À±, Å»¿øÀü Á¤Ã¥ °øÀÍ°¨»ç Ã»±¸
3
¿ï»ê ³²±¸ÀÇÈ¸ ÀÇÀå, ¾ÆÆÄÆ® µ¿´ëÇ¥ Ãâ¸¶¿¡ ³í¶õ
4
¿ï»ê HWPL, ³²ºÏÅëÀÏ ±â¿ø ¡®Á¾±³Ä·ÇÁ¡¯ ¼º·á
5
ºÎ»êµµ½ÃÃ¶µµ ¾ç»ê¼± °³Åë¿¬±â¿¡ ÁÖ¹Î ¹Ý¹ß
6
°æÂû, ÆøÇàÇøÀÇ Çö´ëÁß°ø¾÷ ³ëÁ¶¿ø ÀÚÅÃ ¾Ð¼ö¼ö»ö
7
Çö´ëÁß°ø¾÷, ÆÄ¾÷Âü¿© Á¶ÇÕ¿ø 300¿©¸í ÀÎ»çÁ¶Ä¡ ¿¹°í
8
»ó³²»ê´Ü ÀáÁ¤ Ãë¼Ò¡¦³ó¼ö»ê¹°µµ¸Å¼¾ÅÍ ÀÌÀü ÃË±¸
9
°­µ¿¿ÂÃµÁö±¸Á¶ÇÕ Ã¢¸³ÃÑÈ¸, 2021³â±îÁö ¿ÂÃµ·£µå µî À¯Ä¡
10
ÅÂÈ­°­±¹Á¦¼³Ä¡¹Ì¼úÁ¦ ¿¹¼ú°¨µ¶¿¡ ¹éÁ¾¿Á Àü ±¤ÁÖºñ¿£³¯·¹ Å¥·¹ÀÌÅÍ
°æ»óÀÏº¸ Ã¢°£ 30ÁÖ³â ¡®º¸¹¬Àü¡¯, ¡°º¸¹°°°Àº Àü½ÃÈ¸¡¦7¹ø ÀÌ...
ÅÂÈ­°­ ¹°±æµû¶ó Èê·¯¿Â ¿ï»ê¿ª»ç ÇÑ´«¿¡
¡®ÇÑ±¹Çü ¿ùµå¹ÂÁ÷¡¯À¸·Î ¼¼°è¹«´ë ²Þ²Û´Ù
¡®¹Î¼¼Á¤ Æ®¸®¿À¡¯ °¨¹Ì·Î¿î ÀçÁî¼±À² ¼±»ç
¿ï»ê½ÃÇâ Â÷ÀÌÄß½ºÅ° ¸í°îÀ¸·Î Æ¯º°°ø¿¬ Æ÷¹®

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr