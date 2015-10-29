¡®È«´ë¾ß ³îÀÚ¡¯ ½ÃÁð 1 Æä½ºÆ¼¹ú ¼ºÈ²¸®¿¡ ¼º·á

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È«´ë ¶óÀÌºê °ø¿¬¹®È È°¼ºÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÀÇ ÀÏÈ¯À¸·Î ±¹³» À¯¸í ¹êµå¿Í ¹ÂÁö¼ÇµéÀÌ Âü¿©ÇÏ´Â ½Ã¸®Áî¼º ±âÈ¹°ø¿¬ ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’°¡ Áö³ 6¿ù 22ÀÏ¿¡ È«´ë ºêÀÌÈ¦¿¡¼ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.
º» °ø¿¬Àº ¢ßÄíÅ°E&MÀÌ ÁÖÃÖÇÏ°í (ÁÖ)¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ°¡ ÁÖ°üÇÏ¸ç, (ÁÖ)ÄíÅ°½ºÅ¸¿Í (ÁÖ)ÄíÅ°¿ø, ±×¸®°í (»ç)ÇÑ±¹À½¾ÇÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸, (»ç)ÄÉÀÌÀÎµðÀ½¾ÇÇùÈ¸¿Í ÇÑ±¹¹ö½ºÅ·Çùµ¿Á¶ÇÕÀÇ ÈÄ¿øÀ¸·Î 5¿ù 4ÀÏ, 25ÀÏ, 6¿ù 8ÀÏ, 22ÀÏ ÃÑ 4È¸¿¡ °ÉÃÄ µÎ ´Þ°£ °³ÃÖµÇ¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ È«´ë¾ß ³îÀÚ´Â Ã¹ ÆÀÀ¸·Î Ãâ¿¬ÇÑ Àü ´Þ»þºªÀÇ ¸ÞÀÎ º¸ÄÃ ´Þ¼öºó ¹êµå¸¦ ½ÃÀÛÀ¸·Î ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ ¿©¼º¶ô¹êµå ½ºÅä¸®¼¿·¯, ÃÖ±Ù ±× ÀÎ±â¸¦ ÇÑÃþ ´õÇØ°¡°í ÀÖ´Â ¹Ì¼Ò³â¹êµå ¿øÀ§, ¶ôÀÇ ¿ª»ç¸¦ ¸¸µé°í ÀÖ´Â ·¹ÀÌÁöº», ³ëºê·¹ÀÎ, Å©¶óÀ×³Ó µî ¸·°ÇÑ Ãâ¿¬Áøµé·Î ±¸¼ºµÇ¾î °ü°´µéÀÇ ¶ß°Å¿î ¿±â¿¡ °ø¿¬ÀåÀÌ µé½â¿´´Ù.
ÃÑ 4È¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ÀÌ¹ø ½Ã¸®Áî Æä½ºÆ¼¹ú ¹«´ë Áß °¡Àå ¶ß°Å¿î ¿±âÀÇ ¹«´ë¿´´Ù. ¶Ç, »§¾ßTV¸¦ ÅëÇØ Àü¼¼°è 200°³±¹À¸·Î »ýÁß°èµÇ¾î ÇØ¿Ü ÆÒµéµµ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
ÀÌ¹ø ‘È«´ë¾ß ³îÀÚ’Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î´Â È«´ë °ø¿¬ÀÇ ÅÍÁÞ´ë°¨µéºÎÅÍ ÃÖ±Ù ÀÌ½´°¡ µÇ´Â ½ÅÀÎÆÀ±îÁö ´Ù¾çÇÏ°Ô ±¸¼ºµÈ´Ù. ´©±¸³ª ¾Ë ¸¸ÇÑ Âü¿© ¾ÆÆ¼½ºÆ®µéÀº ¼Õ½Â¿¬, ³²ÅÂÇö, ³ëºê·¹ÀÎ, µñÆã½º, ¸ù´Ï, Å©¶óÀ×³Ó, °¡ÀÌÁî, ·¹ÀÌÁöº», ¾È³ç¹Ù´Ù, Æ®·£½ºÇÈ¼Ç, ¶óÀÌºêÀ¯ºó, Á¤Èì¹êµå, ¼Ò¿ï¿£Áø, ´õº£ÀÎ, ½ºÅä¸®¼¿·¯, ¿øÀ§, ³×¹Ì½Ã½º, ÇÇ½Ì°É½º, ºäÆ¼ÇÚ¼¶, W24, »¡°£ÀÇÀÚ, ¾ð¾îÀÇ Á¤¿ø µî ´Ù¼ö°¡ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
º» °ø¿¬ÀÇ ±âÈ¹ÀÚÀÎ ¶ôÅ²ÄÚ¸®¾Æ ÀÌÈ½Å´ëÇ¥´Â ¿ÃÇØ 9¿ùºÎÅÍ ½ÃÁð 2°¡ ÁøÇàµÉ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, È«´ë¾ß ³îÀÚ´Â ½Ç³» °ø¿¬ ¹®ÈÀÇ ÇÏ³ªÀÇ ¹®È·Î ÀÚ¸®¸Þ±èÇÏ¸ç È«´ë¾ß ³îÀÚ ±º»ê, ÀÏº», ÅÂ±¹, ÀÎµµ³×½Ã¾Æ µî °è¼ÓÇØ¼ ÁøÇàµÉ °ÍÀÌ¶ó ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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