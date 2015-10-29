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ÀÌµ¿±Ç ¿ï»ê ºÏ±¸Ã»ÀåÀº ÃëÀÓ 1³âÀ» ¸Â¾Æ ¡°ÁÖ¹Î¼ÒÅë ÇöÀåÇàÁ¤À» ¿ì¼±½ÃÇÏ°í ¹®È¡¤Ã¼À° µî °ø°ø½Ã¼³À» À¯Ä¡¡¤°Ç¸³ÇØ »ì±â ÁÁÀº µµ½Ã ºê·£µå È®¸³¿¡ ³ª¼°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ÀÌ ±¸Ã»ÀåÀº ±×µ¿¾ÈÀÇ ±¸Á¤¼º°ú¿Í ÇâÈÄ ÃßÁø°úÁ¦ µîµµ ÇÔ²² ¹ßÇ¥Çß´Ù.
ÀÌ ±¸Ã»ÀåÀº 26ÀÏ ºÏ±¸Ã» ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ¿¡¼ ÃëÀÓ 1³â ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í ¡°Áö³ 1³â ¼û°¡»Ú°Ô ´Þ·Á¿Ô´Ù. ´õ ¸¹Àº ÁÖ¹ÎµéÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ µè°í ÇØ°á¹æ¹ýÀ» Ã£°íÀÚ Çß°í ¶Ç ±¸Á¤¿¡ ¹Ý¿µÇÏ±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Ù¡±¸ç ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ÁÖ¹Î ÀÇ°ßÀ» °¡Àå ¿ì¼±¿¡ µÎ´Â ±¸Á¤À» ÆîÃÄ ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï ÇöÀåÀ» ´õ ¸¹ÀÌ Ã£¾Æ°¡ ¼ÒÅëÇÏµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â ¡°ºÏ±¸°¡ ÀÚµ¿Â÷ µµ½Ã¸¦ ³Ñ¾î ¿ª»ç¹®È µµ½Ã, ¹®È°ü±¤ µµ½Ã·Î ³ª¾Æ°¡°Ú´Ù. ´ÞÃµÃ¶Àå °ü±¤ ÀÚ¿øÈ »ç¾÷, ±â¹Ú»ê¼ºÀ» Áß½ÉÀ¸·Î ÇÑ ³ó¼Ò±Ç ¿ª»ç º§Æ® Á¶¼º, µµ½Ã ²É´ÜÁö Á¶¼º µîÀ» ÅëÇØ µµ½Ã ÀÌ¹ÌÁö¸¦ »õ·Ó°Ô ¸¸µé¾î ³ª°¡°Ú´Ù¡±°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¡°ÅõÀÚÀ¯Ä¡ ±â¹Ý Á¶¼ºÀ» À§ÇÑ Á¶·Ê¸¦ Á¦Á¤ÇØ ±â¾÷ÀÌ ¸¶À½²¯ ÅõÀÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¿©°ÇÀ» ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
ÀÌ ±¸Ã»ÀåÀº ¶Ç ¾Æµ¿ Ä£È µµ½Ã ÀÎÁõ ÃßÁø, ÅðÁ÷ÀÚ Áö¿ø¼¾ÅÍ °Ç¸³, ÀºÅðÀÚ Àü¿øÁÖÅÃ´ÜÁö Á¶¼º Áö¿ø, ¸Å°îÃµ ¾ß°£ °æ°üÁ¶¸í ¼³Ä¡ µîÀ» ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù. Á¤¼¼È«±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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