¡®½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö Y±º¡¯ ±è±¸¶ó¿Í ÇÕµ¿¹«´ë?... ±Ã±ÝÁß ÆøÆÈ

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´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½Éµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Â Y±º Å¸ÀÌÆ²°î “±¸¶óÇü” '¹ß¸Å ÈÄ ÆÒµéÀÇ ±Ã±ÝÁõÀº ´õ¿í ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ÆÒµéÀº y±º °ú ±è±¸¶ó ÇÕµ¿¹«´ë¸¦ º¼¼ö ÀÖÀ»±î ¶ó´Â ±â´ë°¨¿¡ ÇÑÃþ ½ÅºñÁÖÀÇ ¹æ¼Û È°µ¿¿¡ ´ëÇÑ ±Ã±ÝÁõÀº ¹°·Ð ¼Ò¼Ó»ç¿¡ ¹®ÀÇ°¡ ¾öÃ»¿À°í ÀÖ´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù.
y±º ¶ÇÇÑ ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó ¼±¹è°¡ ÇÕµ¿¹«´ë¸¦ ÇÏ°í½ÍÀº °£ÀýÇÔ°ú Àý½ÇÇÔ ¼Ó¿¡¼ ¸ÅÀÏ¸ÅÀÏ ¿¬½ÀÀ» ÇÏ¸ç ÁÖÀÏ¿¡ ÇÏ·çµµ ºüÁöÁö ¾Ê°í ±âµµ¸¦ ÇÏ°íÀÖ´Ù ¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ ÆÒµéÀº Çö½ÇÀûÀ¸·Î´Â ÈûµéÁö ¾Ê°Ú³Ä ¶ó´Â ¹ÝÀÀµµ ÀÖ´Ù.
Y±º ÀÌ¹ø Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘±¸¶óÇü’Àº ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¼±¹è¸¦ Á¸°æÇÑ´Ù´Â ³»¿ëÀÇ ³ë·¡·Î½á °ÑÀ¸·Î º¸¿©Áö´Â ÀÌ¹ÌÁö¿Í ´Þ¸® ½ÇÁ¦·Î´Â ¾öÃ» ÈÄ¹èµéÀ» Àß Ã¬±â´Â ÀÎ°£ÀûÀÎ ±è±¸¶óÀÇ ¿¬¿¹°è Âü¸ð½ÀÀ» ¾Ë¸®´Â °îÀÌ¶ó¸ç ±è±¸¶óÀÇ Á¸°æÀÇ ¸¶À½Àº ÇÏ´ÃÀ» Âî¸¥´Ù.
Æ¯È÷ Y±º Àº ´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½Éµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. À¯Àç¼®À» ºñ·ÔÇØ À¯Èñ¿, À¯º´Àç, ºñÅõºñ À°¼ºÀç, À±¹Î¼ö, À¯»ó¹«, ¾ç¼¼Çü, À±Á¾½Å, À¯¼¼À±, À±µµÇö, ÀÌ±¹ÁÖ, ÀÌ»óÁØ µîÀÌ Y±ºÀ» ÇâÇØ ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ¸ç
½ÅºñÁÖÀÇ ±×¸¦ ÇâÇÑ ±Ã±ÝÁõ, ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù Y±ºÀº Ã¹¹æ¼Û ±â´ë°¨µµ ÀÖÁö¸¸ ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¿Í ÇÕµ¿¹«´ë°¡ ¼º»çµÉ°ÍÀÎÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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