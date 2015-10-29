¡®½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö Y±º¡¯ ±è±¸¶ó¿Í ÇÕµ¿¹«´ë?... ±Ã±ÝÁß ÆøÆÈ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.6.28 ±Ý 13:15
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½ÂÀÎ 2019.06.28  
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Æ¯È÷ Y±º Àº ´ëÁßÀº ¹°·Ð ¿¬¿¹ÀÎµéÀÇ ¹«ÇÑÇÑ °ü½Éµµ ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. À¯Àç¼®À» ºñ·ÔÇØ À¯Èñ¿­, À¯º´Àç, ºñÅõºñ À°¼ºÀç, À±¹Î¼ö, À¯»ó¹«, ¾ç¼¼Çü, À±Á¾½Å, À¯¼¼À±, À±µµÇö, ÀÌ±¹ÁÖ, ÀÌ»óÁØ µîÀÌ Y±ºÀ» ÇâÇØ ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇÏ¸ç 

½ÅºñÁÖÀÇ ±×¸¦ ÇâÇÑ ±Ã±ÝÁõ, ¾ÖÁ¤À» µå·¯³»°í ÀÖ´Ù Y±ºÀº Ã¹¹æ¼Û ±â´ë°¨µµ ÀÖÁö¸¸ ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¿Í ÇÕµ¿¹«´ë°¡ ¼º»çµÉ°ÍÀÎÁö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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