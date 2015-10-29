|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø- ÃßÈÁ¤sns
ÃßÈÁ¤Àº ÀÚ½ÅÀÇ sns¸¦ ÅëÇØ “¾Ë¶óµò ost-A Whole New World” Ä¿¹ö ¿µ»óÀ» °ÔÁ¦Çß´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»ó ¼Ó ÃßÈÁ¤Àº ³ìÀ½½Ç¿¡¼ ¾Ë¶óµò ¿ø°îÀÇ °¨¼ºÀ» ÀÌ¾î°¡µÇ ´ã¹éÇÑ ¸ñ¼Ò¸®,Ç³ºÎÇÑ Ç¥Çö·ÂÀ¸·Î ÀÚ½Å¸¸ÀÇ ¸Å·ÂÀÌ ´ã±ä “¾Ë¶óµò ost-A Whole New World”À» ¼±º¸¿´´Ù
¶ÇÇÑ ÃßÈÁ¤Àº ¼ö¼öÇÑ Â÷¸²°ú ÇÔ²² Ã»¼ø ºñÁÖ¾óÀ» °ú½ÃÇÏ¸ç ½Ç·Â°ú ¹Ì¸ð¸¦ °âºñÇÑ Â÷¼¼´ë º¸ÄÃ ¿©½ÅÀÇ Åº»ýÀ» ¿¹°¨ÄÉ Çß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº ¼Ö·Î µ¥ºß ÀüºÎÅÍ ±¤°í ¸ðµ¨, OST, ´ë¸¸ ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ Ãâ¿¬ µî ´ÙÃ¤·Î¿î È°µ¿À¸·Î ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê·Î¼ÀÇ °¡´É¼ºÀ» ÀÔÁõÇÑ ¶°¿À¸£´Â ½Å¿¹´Ù.
Æ¯È÷ °¢Á¾ ´ë¸¸¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥¿¡¼ Å¹¿ùÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·Â°ú ÀÔ´ãÀ¸·Î ÇöÁöÆÒµéÀ» ´Ü¼û¿¡ »ç·ÎÀâÀ¸¸ç ÇØ¿Ü È°µ¿ÀÇ Ã»½ÅÈ£¸¦ Ä×´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº 7¿ù »õ·Î¿î ¾Ù¹ü ÇØ¿Ü È°µ¿ ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ¶Ù¾î³ °¡Ã¢·Â°ú º¸ÄÃ·Î ÆÒµéÀÇ ±Í¸¦ Áñ°Ì°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Â ÃßÈÁ¤ÀÇ ÇâÈÄ ÄÜÅÙÃ÷µéµµ ´õ¿í ±â´ë¸¦ ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >