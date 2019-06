연예/시사 추화정, “알라딘 ost-A Whole New World”커버 영상 공개…수준급 가창력 승인 2019.06.30 ▲ 사진제공- 추화정sns 추화정은 자신의 sns를 통해 “알라딘 ost-A Whole New World” 커버 영상을 게제했다. 공개된 영상 속 추화정은 녹음실에서 알라딘 원곡의 감성을 이어가되 담백한 목소리,풍부한 표현력으로 자신만의 매력이 담긴 “알라딘 ost-A Whole New World”을 선보였다 또한 추화정은 수수한 차림과 함께 청순 비주얼을 과시하며 실력과 미모를 겸비한 차세대 보컬 여신의 탄생을 예감케 했다. 추화정은 솔로 데뷔 전부터 광고 모델, OST, 대만 예능 프로그램 출연 등 다채로운 활동으로 만능 엔터테이너로서의 가능성을 입증한 떠오르는 신예다. 특히 각종 대만예능 프로그램에서 탁월한 중국어 실력과 입담으로 현지팬들을 단숨에 사로잡으며 해외 활동의 청신호를 켰다. 추화정은 7월 새로운 앨범 해외 활동 준비에 박차를 가하고 있다. 또한 공식 유튜브 채널을 통해 뛰어난 가창력과 보컬로 팬들의 귀를 즐겁게 하고 있는 추화정의 향후 콘텐츠들도 더욱 기대를 모으고 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

