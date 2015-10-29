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|¡ã ·Ôµ¥È£ÅÚ¿ï»ê ÃÖÈñ¸¸ ÃÑÁö¹èÀÎÀÌ ¡®À£´Ï½ºÁ¸¡¯ µîÀ» ÅëÇØ ½Ã¹ÎµéÀÌ Áñ°ÜÃ£´Â º¹ÇÕ¹®È°ø°£À¸·Î ¸¸µå´Â °Í°ú µ¿½Ã¿¡ ¿ï»êÀÇ ¿ì¼öÇÑ °ü±¤ÀÚ¿øÀ» È°¿ë, ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¿¡ ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù°í ¸»ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ±èµ¿¼ö±âÀÚ
½ºÆÄ¡¤¶ôº¼¸µÀå¡¤ºäÆ¼¼ó ±¸¼º
ÇöÀç 90% ÀÌ»ó ¸¶¹«¸® ´Ü°è
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¿ï»êÁö¿ª ³» À¯ÀÏÇÑ 5¼º±Þ È£ÅÚÀÎ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿ï»êÀÌ ÃÖ±Ù °íÃþ ¸®¼Á¼Ç µ¥½ºÅ© µµÀÔ°ú À£´Ï½ºÁ¸ Á¶¼º µî »õ·Î¿î ¹®ÈÆ®·»µå¸¦ ÀÌ²ø¸é¼ ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Ù. Æ¯È÷ ¼ö³â°£ °ø½Ç·Î ºñ¾îÀÖ´ø È£ÅÚ ÁöÇÏ¿¡ µé¾î¼± À£´Ï½ºÁ¸Àº ½ºÆÄ, ¶ôº¼¸µÀå, ºäÆ¼¼ó µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÅ ¿ï»ê½Ã¹ÎµéÀÌ Áñ°ÜÃ£´Â º¹ÇÕ¹®È°ø°£À¸·Î ÀÚ¸®¸Å±èÇß´Ù.
ÀÌ°°Àº ·Ôµ¥È£ÅÚ¿ï»êÀÇ º¯È´Â Áö³ÇØ 1¿ù ºÎÀÓÇÑ ÃÖÈñ¸¸ ÃÑÁö¹èÀÎÀÇ °ú°¨ÇÑ ÅõÀÚÀ¯Ä¡¿Í °ø°ÝÀûÀÎ ¸¶ÄÉÆÃÀÌ ÀÖ¾ú±â¿¡ °¡´ÉÇß´Ù.
26ÀÏ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿ï»ê Å¬·´¶ó¿îÁö¿¡¼ ¸¸³ ÃÖÈñ¸¸ ÃÑÁö¹èÀÎÀº ¡°¿ï»ê ÁÖ·Â»ê¾÷ÀÌ ¼ö³â°£ Ä§Ã¼±â¸¦ °ÞÀ¸¸é¼ È£ÅÚ¾÷°èµµ Áö¿ª°æ±âÀÇ ¿µÇâÀ¸·Î ÀûÀÚ°¡ ´©ÀûµÅ ¿Ô´Ù¡±¸ç ¡°ÇÏÁö¸¸ Áö±ÝÀÇ À§±â´Â °ú°¨ÇÑ ÅõÀÚ¿Í º¯È¸¦ ÅëÇØ ±âÈ¸·Î ¸¸µé ¼ö ÀÖ´Ù°í È®½ÅÇß´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù. ´ÙÀ½Àº ÃÖ ÃÑÁö¹èÀÎ°úÀÇ ÀÏ¹®ÀÏ´ä.
-·Ôµ¥È£Å×¿ï»ê¿¡ À£´Ï½ºÁ¸ÀÌ »õ·Ó°Ô Á¶¼ºµÆ´Ù. À£´Ï½ºÁ¸ÀÌ ÁöÇâÇÏ´Â ¹Ù´Â ¹«¾ùÀÎ°¡?
¡°Áö³ÇØ ·Ôµ¥È£ÅÚ¿ï»ê¿¡ ÃÑÁö¹èÀÎÀ¸·Î ºÎÀÓÇÏ¸é¼ Á¤È®ÇÑ ¸ñÇ¥°¡ ÀÖ¾ú´Ù. ·Ôµ¥±×·ì Ã¢¸³ÀÚÀÎ ½Å°ÝÈ£ ¸í¿¹È¸ÀåÀÇ °íÇâÀÎ ¿ï»êÀÇ ½Ã¹Îµé¿¡°Ô ±â»Ý°ú Çàº¹À» µå¸± ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À» ¸¸µé°Ú´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ¸¶Ä§ È£ÅÚ ÁöÇÏ¿¡ ±âÁ¸¿¡ ÀÖ¾ú´ø ÆíÀÇ½Ã¼³µéÀÌ ºüÁö°í ¼ö³â°£ ºñ¾îÀÖ´Â °ø½ÇµéÀÌ ÀÖ¾î Áö±ÝÀÇ À£´Ï½ºÁ¸ Á¶¼º »ç¾÷ÀÌ ÃßÁøµÆ´Ù. ÇöÀç ´çÃÊ °èÈ¹ÀÇ 90% ÀÌ»ó ¸¶¹«¸®µÆÀ¸¸ç, ´ÙÀ½´Þ Çì¾î, ³×ÀÏ, ¿Î½Ì µîÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ºäÆ¼¼óÀÌ µé¾î¼¸é ¿Ï¼ºµÈ´Ù.¡±
-ÃÖ±Ù ¿ï»êÁö¿ª °æÁ¦»óÈ²À» °¨¾ÈÇÏ¸é ÅõÀÚ À¯Ä¡°¡ ½±Áö ¾Ê¾ÒÀ» °Í °°´Ù
¡°¹°·Ð ÅõÀÚÀÚ¸¦ ¸ðÀ¸´Â °úÁ¤ÀÌ ±²ÀåÈ÷ Èûµé¾ú´Ù. ´çÃÊ¿¡´Â ¿ï»ê¿¡¼ ÅõÀÚÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÏ·Á°í °èÈ¹ÇßÀ¸³ª, ¿ö³«¿¡ °æ±â°¡ ¾È ÁÁ´Ùº¸´Ï ´ëÇü½Ã¼³À» À¯Ä¡ÇÏ°Ú´Ù°í ³ª¼´Â ÀÌ°¡ ¾ø¾ú´Ù. °á±¹ ±×°£ ½×¾Æ³õ¾Ò´ø ¼¿ïÁö¿ªÀÇ ÀÎ¸ÆÀ» È°¿ëÇØ¼ ¼¼ÀÏÁî¿¡ ³ª¼¹´Ù. 6°³¿ù µ¿¾È ¿ï»ê°ú ¼¿ïÀ» ¿À°¡¸ç ÅõÀÚÀÚµéÀ» ¸¸³ª´Â Áß¿¡µµ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ½Ã¼±µéÀÌ ¸¹¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ·Ôµ¥¶ó´Â ºê·£µå¸¦ ¹Ï°í ÅõÀÚÇØ´Þ¶ó°í ¿äÃ»Çß´Ù. °á±¹ Áö±Ý À£´Ï½ºÁ¸ ¶ôº¼¸µÀåÀÇ °æ¿ì ¿¹¾àÀ» ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é ÀÌ¿ëÇÏ±â°¡ ¾î·Á¿ï Á¤µµ·Î Å« ÀÎ±â¸¦ ²ø°í ÀÖ´Ù.¡±
-¿ï»êÀÇ ¹Ì·¡ ¸Ô°Å¸®·Î ºÒ¸®´Â °ü±¤»ê¾÷ÀÌ ³ª¾Æ°¥ ¹æÇâÀº ¹«¾ùÀÌ¶ó »ý°¢ÇÏ´Â°¡?
¡°»ç½Ç Å¸Áö »ç¶÷µéÀº Àß ¸ð¸£Áö¸¸ ¿ï»êÀº ÀÇ¿Ü·Î ¼ûÀº °ü±¤Áö°¡ ¸¹´Ù. ½ÇÁ¦·Î ÃÖ±Ù ÇÑ Åë°èÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é ¿©Çà°¡°í ½ÍÀº µµ½Ã¸¦ ¹¯´Â Áú¹®¿¡¼ ¿ï»êÀº ÇÏÀ§±Ç¿¡ ¸Ó¹°°í ÀÖÁö¸¸, ÇÑ¹ø ¹æ¹®ÇÑ »ç¶÷ÀÇ Àç¹æ¹® ÀÇ»ç¸¦ ¹¯´Â Áú¹®¿¡¼´Â ²Ï³ª ³ôÀº ¼±µÎ±ÇÀ» ±â·ÏÇß´Ù. ÃæºÐÈ÷ °ü±¤Áö·Î¼ °æÀï·ÂÀÌ ÀÖ´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. °á±¹ ´õ¿í ¸¹Àº ÀÌµé¿¡°Ô ¿ï»êÀ» ¾Ë¸®°í È«º¸ÇØ¾ß ÇÑ´Ù. ÀÌ¸¦ À§ÇØ¼´Â ¿ï»ê½Ã¿Í °¢ ±¸¡¤±º ÁöÀÚÃ¼°¡ È«º¸ ¸¶ÄÉÆÃ¿¡ ´õ ¸¹Àº ¿¹»êÀ» ¹èÁ¤ÇÏ°í Àû±ØÀûÀ¸·Î ³ª¼¾ß ÇÑ´Ù. ·Ôµ¥È£ÅÚ¿ï»ê ¶ÇÇÑ ³»±¹ÀÎ »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µ¿³²¾Æ µî ¿Ü±¹ÀÎ °ü±¤°´ À¯Ä¡¸¦ ÅëÇØ Àû±Ø Áö¿øÇÒ °ÍÀÌ´Ù.¡± ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ woosa@ksilbo.co.kr
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