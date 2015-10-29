°É±×·ì ¡®ÇìÀÌ°É½º¡¯, 5ÀÎÃ¼Á¦·Î ÄÄ¹é ÁØºñ

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø: ¸ð¾ÆÀÌ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
°É±×·ì ‘ÇìÀÌ°É½º’°¡ »õ·Î¿î ÇÁ·ÎÇÊÀ» °ø°³ÇÏ¸ç Ãß°¡ ¸â¹ö ¿µÀÔ°ú ÇÔ²² 5ÀÎÁ¶ È°µ¿À» ¿¹°íÇß´Ù
1ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ‘¸ð¾ÆÀÌ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®’´Â ±âÁ¸ ¸â¹ö¿´´ø ‘Èñ¼ö’´Â °è¾à ¸¸·á·Î È°µ¿À» ³¡³»°í °ø°³ ¿Àµð¼ÇÀ» ÅëÇØ ¼±¹ßµÈ ‘¼³Èñ’ ,’¹éÇÕ’ µÎ ¸â¹ö°¡ 7¿ùºÎÅÍ ‘ÇìÀÌ°É½º’ ¿¡ ÇÕ·ùÇÔÀ¸·Î½á ¾ÕÀ¸·Î ‘ÇìÀÌ°É½º’´Â 5ÀÎÁ¶·Î È°µ¿À» ÇÑ´Ù°í ÀüÇß´Ù.
°ø°³µÈ Æ÷½ºÅÍ¿¡ ±âÁ¸ ¸â¹ö ‘ÀÜµð,½Ã¿¬,´ÙÀº’ °ú »õ·Î¿î ¸â¹öµéÀÌ Æ÷ÇÔµÈ¸â¹ö 5ÀÎÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°ÜÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ¿À´Â 9¿ù »õ·Î¿î ¾Ù¹üÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Ã ÇìÀÌ°É½º´Â ÄÄ¹é ÁØºñ¿¡ ¹Ù»Û³ª³¯À» º¸³»°í ÀÖÁö¸¸,¼ÒÅëµ¹ ÀÌ¹ÌÁö¿¡ ¸Â°Ô °¢Á¾ ¹«´ë¿Í °ø°³¹æ¼Û,SNS,ÀÎÅÍ³Ý¹æ¼Û µîÀ» ÅëÇØ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÇÏ°íÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >