ºñ¿ÀÄÉÀÌ(BOK), ¡®ETN SHOW UP (¼î¾÷)¡¯ ³ìÈ­ À½¾Ç¹æ¼Û Ãâ°Ý

연예/시사 비오케이(BOK), ‘ETN SHOW UP (쇼업)’ 녹화 음악방송 출격 승인 2019.07.02 ▲ 사진제공- 락킨코리아 비오케이는 1일 , 8일에 방송될 ETN SHOW UP (쇼업) 에서 제발,기분좋은날 무대를 공개한다. 이날 비오케이는 청아한 음색과 폭발적인 가창력은 물론, 섬세한 표현력까지 더해진 풍성한 무대로 음악팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다. 비오케이는 애절한 감성 발라드로, 누구나 공감할만한 현실적인 노랫말과 비오케이 만 의 매력적인 보이스로 팬들의 사랑을 듬뿍 받고 있다. 비오케이 무대를 접한 팬들은 “믿고듣는 비오케이”, “언제나 들어도 최고의 가창력”, “잘생겼어요”등의 반응을 보였다 . 한편 ETN SHOW UP (쇼업) 12회 는 8일 방송될 예정이다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)