'¼¼°è¡¤µ¿¾ç Å¸ÀÌÆ² ¸ÅÄ¡', 6ÀÏ ¾È¾çÃ¼À°°ü¿¡¼­ °³ÃÖ

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ÇÑÆí ÀÌ¹ø WKA Å¸ÀÌÆ² ¸ÅÄ¡´Â '¼±Çö¹ü, ¸®Ã¾Ã¾, Áö½Â¹Î, ·Î¿ì¿þÀÌ¿þÀÌ, ¹ÚÃ¢ºó, ³ëÇö¼ö, ±è¼ººó, ÃÖÁö¼ö, ¹ÚÇý¼ö, »þ¿À¶õ, °°Ç¿ì, ÀåÁö¶û' µîÀÇ ¼±¼öµéÀÌ Âü°¡ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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