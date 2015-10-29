'¼¼°è¡¤µ¿¾ç Å¸ÀÌÆ² ¸ÅÄ¡', 6ÀÏ ¾È¾çÃ¼À°°ü¿¡¼­ °³ÃÖ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.7.3 ¼ö 13:33
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½ÂÀÎ 2019.07.03  
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ÁÖÃÖ Ãø¿¡¼­´Â "°èÃ¼·®°ú Á¶ÀÎ½ÄÀÇ Æ÷ÅäÁ¸ ±â³ä ÃÔ¿µÀº ¹°·Ð Çà»ç ´çÀÏ ¹®È­ÃàÁ¦¸¦ Á¢¸ñÇØ º¹½ÌÀÌ ´ëÁßµé°ú µ¿¹ÝÇÏ´Â °ø¿¬ ¹®È­¿Í ÇÔ²² ´ëÁß ¼ÓÀÇ ½ºÆ÷Ã÷·Î ³Î¸® ÀÚ¸®Àâ±â¸¦ ¿øÇÑ´Ù."°í ¹àÇû´Ù.  

ÇÑÆí ÀÌ¹ø WKA Å¸ÀÌÆ² ¸ÅÄ¡´Â '¼±Çö¹ü, ¸®Ã¾Ã¾, Áö½Â¹Î, ·Î¿ì¿þÀÌ¿þÀÌ, ¹ÚÃ¢ºó, ³ëÇö¼ö, ±è¼ººó, ÃÖÁö¼ö, ¹ÚÇý¼ö, »þ¿À¶õ, °­°Ç¿ì, ÀåÁö¶û' µîÀÇ ¼±¼öµéÀÌ Âü°¡ÇÑ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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