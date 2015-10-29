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ÃÖ±Ù ½ºÆ÷Ã÷ ºê·£µå ³ëÀÌÅ¸(´ëÇ¥ ±Çµ¿Çõ)´Â Áö³ÇØ¿¡ ÀÌ¾î ÃßÈÁ¤°ú Àü¼Ó ¸ðµ¨ °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù.
ºê·£µå ÃøÀº “ÃßÈÁ¤ÀÇ °Ç°ÇÏ°í ¹àÀº ÀÌ¹ÌÁö°¡ Á¦Ç°°ú Àß ¸Â¾Æ 2³â ¿¬¼Ó È«º¸ ¸ðµ¨·Î ¼±Á¤ÇÏ°Ô µÆ´Ù”¸ç “ÃßÈÁ¤Àº ±¹³»¸¦ ºñ·ÔÇØ ´ë¸¸, È«Äá, ½Ì°¡Æú, Áß±¹ È°µ¿°ú À¯Ã¢ÇÑ Áß±¹¾î ½Ç·ÂÀ¸·Î ÁÖ¸ñ ¹Þ°í ÀÖ´Â ¸¸Å ºê·£µå ÀÎÁöµµ Çâ»ó°ú ÀÌ¹ÌÁö Á¦°í¿¡ ÇõÇõÇÑ °øÀ» ¼¼¿ü´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº “¿ÃÇØµµ ÇØ´ç ¸ðµ¨·Î ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÅ ³Ê¹« ±â»Ú´Ù. Âø¿ë°¨»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó µðÀÚÀÎµµ °í±Þ½º·¯¿ö °³ÀÎÀûÀ¸·Îµµ ¸¹ÀÌ ÃßÃµÇÏ°í ÀÖ´Ù. ´Ù¾çÇÏ°í ¶æ±íÀº È°µ¿À¸·Î ºê·£µå È«º¸¿¡ ¾ÕÀå¼°Ú´Ù”°í ¼Ò°¨À» ¹àÇû´Ù.
ÇöÀç ´ë¸¸¿¡¼ °¢Á¾ ÇöÁö Áö»óÆÄ ¹æ¼Û°ú ¹«´ë¿¡ ¼°í ÀÖ´Â ÃßÈÁ¤Àº ÇØ´ç ºê·£µåÀÇ Àü¼Ó °è¾à¿¡ ÀÌ¾î ´ë¸¸ ¹éÈÁ¡ ´Üµ¶ ÀÔÁ¡ ¸ðµ¨ °è¾à ¶ÇÇÑ ¼º»çµÅ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÃßÈÁ¤Àº ¾Ù¹ü È°µ¿°ú OST °¡Ã¢, ±¤°í ¸ðµ¨, ÇØ¿Ü ¿¹´É ÇÁ·Î±×·¥ Ãâ¿¬À¸·Î ´ÙÃ¤·Î¿î È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖÀ¸¸ç, °ø½Ä À¯Æ©ºê Ã¤³ÎÀ» ÅëÇØ ´Ù¾çÇÑ Ä¿¹ö ¿µ»óÀ» °ø°³ÇÏ´Â µî ²ÙÁØÈ÷ ´ëÁßÀ» Ã£°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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