½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö' Y±º', ¡®À½¾ÇÁß½É¡¯¼­ ±è±¸¶ó¿Í ±ôÂ¦ ÇÕµ¿ ¹«´ë

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½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö Y±ºÀÌ ¹æ¼ÛÀÎ ±è±¸¶ó¿Í ÇÔ²² ‘¼î! À½¾ÇÁß½É’¿¡¼ Æ¯º°ÇÑ ÄÃ·¡¹ö ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
Y±ºÀº ¿À´Â 6ÀÏ ¹æ¼ÛµÉ MBC À½¾ÇÇÁ·Î±×·¥ ‘¼î! À½¾ÇÁß½É(ÀÌÇÏ ‘À½¾ÇÁß½É’)’¿¡¼ ±è±¸¶ó¿Í ÇÔ²² ½Å°î ‘±¸¶óÇü’ ½ºÆä¼È ½ºÅ×ÀÌÁö¸¦ ²Ù¹Î´Ù.
ÃÖ±Ù ±è±¸¶ó¿¡ ´ëÇÑ Á¸°æÀÇ ¸¶À½À» ´ãÀº ½Å°î ‘±¸¶óÇü’À» ¹ß¸ÅÇÑ Y±ºÀº ±×Åä·Ï °í´ëÇÏ´ø ±è±¸¶ó¿ÍÀÇ ÀÌ»ö ÄÃ·¡¹ö¸¦ ÅëÇØ ¿ª´ë±Þ ¶óÀÌºê¸¦ ¼±»çÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
Æ¯È÷ µ¶Ã¢ÀûÀÎ À½¾ÇÀû ¿ª·®À» Áö´Ñ Y±ºÀÇ ¸Å·ÂÀûÀÎ º¸ÄÃ°ú ±è±¸¶ó°¡ Á÷Á¢ Âü¿©ÇÑ ¼¾½º ³ÑÄ¡´Â ÀÚÀÛ·¦À» ÅëÇØ À½¾Ç¹æ¼ÛÀÇ ÇÑ È¹À» ±×À» Àü¹«ÈÄ¹«ÇÑ ¹«´ë°¡ Åº»ýµÉ °ÍÀ¸·Î ±â´ë°¨ÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 2016³â µ¥ºßÇÑ Y±ºÀº °¡¿ä°è µîÀå ÀÌÈÄ Áö±Ý±îÁö Á¤Ã¼°¡ ¹àÇôÁöÁö ¾ÊÀº ½ÅºñÁÖÀÇ °¡¼ö·Î, ¸¶´Ï¾Æ ÃþÀÇ »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ¸¸ç È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î¿À°í ÀÖ´Ù.
Y±º°ú ±è±¸¶óÀÇ ÀÌ»ö ÄÃ·¡¹ö ¹«´ë°¡ ÆîÃÄÁú ‘À½¾ÇÁß½É’Àº ¿À´Â 6ÀÏ ¿ÀÈÄ 3½Ã50ºÐ MBC¿¡¼ ¹æ¼ÛµÈ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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