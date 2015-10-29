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¿ï»êÅ×Å©³ëÆÄÅ©(¿øÀå Â÷µ¿Çü(»çÁø)¡¤ÀÌÇÏ ¿ï»êTP)´Â Áß¼Òº¥Ã³±â¾÷ºÎ°¡ Àü±¹ Å×Å©³ëÆÄÅ©¸¦ ´ë»óÀ¸·Î ½Ç½ÃÇÑ ¡®2018³âµµ ±â°ü°æ¿µ½ÇÀûÆò°¡¡¯¿¡¼ Àü±¹ ÃÖ¿ì¼ö(S) µî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í 7ÀÏ ¹àÇû´Ù.
Å×Å©³ëÆÄÅ© °æ¿µ½ÇÀûÆò°¡µî±ÞÀº Sµî±Þ¿¡¼ Dµî±Þ±îÁö ÃÑ 5°³·Î ±¸¼ºµÇ¸ç ÀÌ¹ø Æò°¡¿¡¼ ¿ï»êÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 3°³ Áö¿ªÀÌ Sµî±ÞÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ¿ï»êTP´Â ÀÌ¹ø Áß±âºÎ °æ¿µ½ÇÀûÆò°¡¿¡¼ ÃÖ¿ì¼ö±â°üÀ¸·Î ¼±Á¤µÊÀ¸·Î½á ¿ï»êÁö¿ª ±â¾÷Áö¿ø Çãºê ±â°üÀ¸·Î¼ À§»óÀ» Á¦°íÇß´Ù.
°æ¿µ½ÇÀûÆò°¡´Â »êÇÐÀü¹®°¡·Î ±¸¼ºµÈ Æò°¡´ÜÀÌ ÁÖ¿ä»ç¾÷°ú ±â°ü°ü¸®, Á¤Ã¥¼º°ú µîÀ» Á¾ÇÕÆò°¡ÇÑ °á°ú·Î, Áö¿ª ±â¼úÇõ½Å±â¾÷ À°¼ºÀ» ÅëÇÑ »ê¾÷À§±â ±Øº¹ ³ë·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº °á°ú¶ó°í ¿ï»êTP´Â ¼³¸íÇß´Ù.
Æ¯È÷ ¿ï»êTP´Â ÀÔÁÖ±â¾÷ ¼ºÀå°ü¸® ºÎ¹®¿¡¼ Áö¿ªÀÇ ÁÖ·Â»ê¾÷±ºº° Æ¯¼º¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â Áö¿øÈ°µ¿À» ÆîÄ¡°í, TP º¸À¯ ÀåºñÀÇ ±â¾÷ È°¿ëµµ°¡ Àü±¹ ÃÖ°í ¼öÁØÀ» ±â·ÏÇÑ °Í, Áß¾ÓÁ¤ºÎ¡¤ÁöÀÚÃ¼ Á¤Ã¥ÃßÁø¿¡ ´ëÇÑ ±â¿©µµ°¡ ³ôÀº Á¡ µîÀÌ ¿ì¼öÇÑ Æò°¡¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù.
Â÷µ¿Çü ¿øÀåÀº ¡°¾ÕÀ¸·Îµµ ±â¼ú°¼Ò±â¾÷ À°¼ºÀ» À§ÇÑ ¿¬±¸°³¹ß ¹× »ç¾÷È Áö¿øÀ» °ÈÇÏ°í, ¿ì¼öÇÑ ±â¼ú Áß¼Ò±â¾÷À» Áö¿ªÀ¸·Î À¯Ä¡ÇÏ°Ú´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¸¦ ÅëÇØ Áö¿ª »ê¾÷ »ýÅÂ°è¸¦ ´õ¿í ´Ü´ÜÇÏ°Ô ¸¸µå´Â µî Áß¼Ò±â¾÷ ¼ºÀåÀ» À§ÇÑ ±â¹Ý ¸¶·Ã¿¡ ÃÖ¼±À» ´ÙÇÒ °Í¡±ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¿ì»ç±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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