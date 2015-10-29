°É±×·ì 'ÇÃ·¡½¬', ½Å°î'¡®Åå(TALK)¡¯ ¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î Ãâ°Ý

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ÇÃ·¡½¬ ´Â Áö³ 16ÀÏ ¾ð·Ð¹Ìµð¾î ¼îÄÉÀÌ½º ¸¦ ¿°í ½Å°î ‘Åå(TALK)’À¸·Î ÄÄ¹é ÇÏ¿´À¸¸ç ÄÄ¹é°ú µ¿½Ã¿¡ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ ÅëÇØ ÈÁ¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.
Å¸ÀÌÆ²°î ‘Åå(TALK)’Àº °·ÄÇÑ ¹³¹ÙÅæ ¸®µë¿¡ ÀÎ»óÀûÀÎ ¸®µå ±×¸®°í Â£Àº »ö±òÀÇ Æ®·¦ ºñÆ®°¡ ¼¯ÀÎ ¼¼·ÃµÈ ´À³¦ÀÇ °îÀÌ´Ù.
ÀÎ¿¬.. ¸¸³².. »ç¶÷Àº ¾ðÁ¦³ª ÀÌº°ÇÑ´Ù. °èÀýÀÌ º¯ÇÏµíÀÌ ¸¸³ª´Â ÀÎ¿¬µµ ¿µ¿øÇÏÁö ¾Ê´Ù´Â°É ¾Ë°íµµ ¹Ì·Ã°ú ÁýÂøÀ» ¶¼¾î³»´Â ½ÃÁ¡À» Á÷Á¢ÀûÀÎ È¹ýÀ¸·Î "±×¸¸ÇØ Åå"ÀÌ¶ó´Â Çö¼¼´ëÀÇ ´ëÈ ¼ö´ÜÀ» ÀÌ¿ëÇØ ½±°í °£´ÜÇÏ°Ô °¡»ç·Î Ç¥ÇöÇßÀ¸¸ç. MONEY BAGS MUSIC CREW ÀÎRYU K, ÅÂÁ¶¾ç°Ç, »ìÂð°í¾çÀÌ°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°îÀ» ¸Ã¾Ò°í ÇÁ·Îµà¼°â ÀÛ°î°¡ÀÎ CUZ D°¡ ¹Í½º¿Í »ç¿îµåµðÀÚÀÎÀ» ´ã´çÇÏ¿© °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õ¿í ³ô¿´´Ù.
ÇÃ·¡½¬´Â Áö±Ý²¯ ¾Ë°íÀÖ´ø ÀÌ¹ÌÁö ¿Í Á¶±Ý´Ù¸¥ ¼¼·ÃµÇ°í °¨°¢ÀûÀÌ¸ç ¸ùÇÑÀûÀÎ ºÐÀ§±â·Î ÇÑÃþ´õ ¼º¼÷ÇÑ ÇÃ·¡½¬ ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±â´ëÇØ´Þ¶ó¸ç ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷±âµµ ÇÏ¿´´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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