°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2019.7.18 ¸ñ 14:44
¿¬¿¹/½Ã»ç
°É±×·ì 'ÇÃ·¡½¬', ½Å°î'¡®Åå(TALK)¡¯ ¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î Ãâ°Ý
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2019.07.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °É±×·ì 'ÇÃ·¡½¬'

°É±×·ì ÇÃ·¡½¬(³ª·¡, ¼¼·É, ¿¹¸°, ¼öÁø)°¡ ¿À´Ã ¿¥Ä«¿îÆ®´Ù¿î À» ÅëÇØ ½Å°î 'Åå(TALK) ¹«´ë¸¦ ²Ù¹Î´Ù.

ÇÃ·¡½¬ ´Â Áö³­ 16ÀÏ ¾ð·Ð¹Ìµð¾î ¼îÄÉÀÌ½º ¸¦ ¿­°í ½Å°î ‘Åå(TALK)’À¸·Î ÄÄ¹é ÇÏ¿´À¸¸ç ÄÄ¹é°ú µ¿½Ã¿¡ °¢Á¾ ¿Â¶óÀÎ ÅëÇØ È­Á¦°¡ µÇ°í ÀÖ´Ù.

Å¸ÀÌÆ²°î ‘Åå(TALK)’Àº °­·ÄÇÑ ¹³¹ÙÅæ ¸®µë¿¡ ÀÎ»óÀûÀÎ ¸®µå ±×¸®°í Â£Àº »ö±òÀÇ Æ®·¦ ºñÆ®°¡ ¼¯ÀÎ ¼¼·ÃµÈ ´À³¦ÀÇ °îÀÌ´Ù. 

ÀÎ¿¬.. ¸¸³².. »ç¶÷Àº ¾ðÁ¦³ª ÀÌº°ÇÑ´Ù. °èÀýÀÌ º¯ÇÏµíÀÌ ¸¸³ª´Â ÀÎ¿¬µµ ¿µ¿øÇÏÁö ¾Ê´Ù´Â°É ¾Ë°íµµ ¹Ì·Ã°ú ÁýÂøÀ» ¶¼¾î³»´Â ½ÃÁ¡À» Á÷Á¢ÀûÀÎ È­¹ýÀ¸·Î "±×¸¸ÇØ Åå"ÀÌ¶ó´Â Çö¼¼´ëÀÇ ´ëÈ­ ¼ö´ÜÀ» ÀÌ¿ëÇØ ½±°í °£´ÜÇÏ°Ô °¡»ç·Î Ç¥ÇöÇßÀ¸¸ç. MONEY BAGS MUSIC CREW ÀÎRYU K, ÅÂÁ¶¾ç°Ç, »ìÂð°í¾çÀÌ°¡ ÀÛ»ç, ÀÛ°î, Æí°îÀ» ¸Ã¾Ò°í ÇÁ·Îµà¼­°â ÀÛ°î°¡ÀÎ CUZ D°¡ ¹Í½º¿Í »ç¿îµåµðÀÚÀÎÀ» ´ã´çÇÏ¿© °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õ¿í ³ô¿´´Ù.
ÇÃ·¡½¬´Â Áö±Ý²¯ ¾Ë°íÀÖ´ø ÀÌ¹ÌÁö ¿Í Á¶±Ý´Ù¸¥ ¼¼·ÃµÇ°í °¨°¢ÀûÀÌ¸ç ¸ùÇÑÀûÀÎ ºÐÀ§±â·Î ÇÑÃþ´õ ¼º¼÷ÇÑ ÇÃ·¡½¬ ÀÇ ¸ð½ÀÀ» ±â´ëÇØ´Þ¶ó¸ç ÀÔÀåÀ» ¹àÈ÷±âµµ ÇÏ¿´´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
[¿ï»ê³¯¾¾]18ÀÏ Àå¸Àºñ¡¦ÅÂÇ³ ´Ù³ª½ºµµ Á¢±ÙÁß
2
[ÀÌ½´&ºÐ¼®]¿ï»ê ¿ÏÃæ³ìÁö ³õ°í °³¹ß-º¸Á¸ °¥µî
3
[¶°³ª¿ä, ÁÖ¸»ÃàÁ¦]¹«´õÀ§ ³¯¸± ½Ã¿øÇÑ ¹°³îÀÌ ¶°³ª¿ä
4
¿ï»ê ³ó¼ÒÁßÇÐ±³, 'Á¦6È¸ ³ó¼ÒÁßÇÐ±³ µ¿¹®ÃÊÃ» Àü¹®Á÷¾÷ÀÎ°úÀÇ ¸¸³²' Çà»ç °¡Á®
5
µ¿¼­¹ßÀü, ¹ßÀü¼Ò ¹è±â°¡½º·Î ¼¼°è Ã¹ ¼ö¼Ò¡¤Àü±â »ý»ê ÃßÁø
6
UNIST, ÃÊÀýÀü ¡®3Áø¹ý ¹ÝµµÃ¼¡¯ ±¸Çö ¼º°ø
7
ºÎ»ê ±âÀå±º, °í¸®¿øÀÚ·Â¹ßÀü¼Ò ÇöÀå¹æ¹® ½Ç½Ã
8
¡°ìí ¼öÃâ±ÔÁ¦ ¹øÁú¶ó¡± ¿ï»ê »ê¾÷°è ÃË°¢
9
[¸Í¼Ò¿µÀÇ ³¯¾¾ÀÌ¾ß±â]¿ìºñ(éëÝá) Ã¬±â¼¼¿ä
10
ÅÂÈ­µ¿ ÀÏ´ë ¡®Â÷¹Ù¡¯ÇÇÇØº¸»ó ¼Ò¼Û ³¡ º¸ÀÎ´Ù
¸ð³×ÀÇ ºû°ú ¿µÈ¥î÷, ¹Ìµð¾î ¾ÆÆ®·Î ¸¸³ª´Â ÀÎ»óÆÄ ´ë°¡ ¡®¸ð³×...
¿ï»ê Ãâ½Å ¡®Íº Áõ°î ÃµÀçµ¿¡¯ÀÇ ÀÏ´ë±â
¿ÃÇØÀÇ °ü±¤µµ½Ã Áß±¸¼­ ¿ï»êÅ«¾Ö±â¿Í ÇÔ²² ¡®´í½º ÇÑ¸¶´ç¡¯
¡°¸¸È­º¸¸ç ÇÇ¾Æ³ë ¿¬ÁÖ µé¾î¿ä¡±, °¡Á· ¸ðµÎ Áñ±â´Â Å¬·¡½Ä °ø...
¡®2019 ¿ï»ê±¹Á¦¸ñÆÇÈ­ºñ¿£³¯·¹¡¯ 17~22ÀÏ ¿ï»ê¹®¿¹È¸°ü

½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr